Пол Погба с ново поприще извън футболните терени

22 Октомври, 2025 13:48 484 3

  • пол погба-
  • модна марка-
  • pogba mdxciii-
  • монако-
  • футбол-
  • зулай погба-
  • нов бизнес-
  • спорт и мода

Световният шампион стартира собствена линия облекла, носеща името Pogba MDXCIII

Пол Погба с ново поприще извън футболните терени - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Френският футболен ас Пол Погба вече гледа отвъд зелените терени и се впуска в ново предизвикателство – модната индустрия.

Докато феновете на Монако с нетърпение очакват дебюта му с екипа на клуба, Погба демонстрира, че амбициите му не се ограничават само до футбола. Световният шампион стартира собствена линия облекла, носеща името Pogba MDXCIII. За да даде силен старт на бранда, той се доверява на своята съпруга Зулай, която вече се превърна в лице на колекцията. През изминалия уикенд официалната Instagram страница на марката направи своя дебют, а Зулай бе заснета с някои от най-новите модели – стилни шапки, модерни тениски, удобни анцузи и елегантни якета.

В описанието на уебсайта на Pogba MDXCIII се акцентира, че творческата енергия на Погба се простира далеч отвъд футболната сцена. Брандът „POGBA“ е символ на неговата уникалност и стремеж към изразяване на индивидуалност. С този нов проект Пол Погба се надява да затвърди името си и в света на модата, превръщайки се в пример за спортисти, които успешно съчетават спортната с бизнес кариерата си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    1 0 Отговор
    Кога... Гнусен Негроиден...

    13:56 22.10.2025

  • 2 милен ганев

    0 0 Отговор
    ООооръфляк.

    13:56 22.10.2025

  • 3 саксън

    2 0 Отговор
    А, то имало и печка на снимката, аз кликнах заради мацката.

    14:01 22.10.2025

