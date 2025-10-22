Пол Погба с ново поприще извън футболните терени

Френският футболен ас Пол Погба вече гледа отвъд зелените терени и се впуска в ново предизвикателство – модната индустрия.

Докато феновете на Монако с нетърпение очакват дебюта му с екипа на клуба, Погба демонстрира, че амбициите му не се ограничават само до футбола. Световният шампион стартира собствена линия облекла, носеща името Pogba MDXCIII. За да даде силен старт на бранда, той се доверява на своята съпруга Зулай, която вече се превърна в лице на колекцията. През изминалия уикенд официалната Instagram страница на марката направи своя дебют, а Зулай бе заснета с някои от най-новите модели – стилни шапки, модерни тениски, удобни анцузи и елегантни якета.

В описанието на уебсайта на Pogba MDXCIII се акцентира, че творческата енергия на Погба се простира далеч отвъд футболната сцена. Брандът „POGBA“ е символ на неговата уникалност и стремеж към изразяване на индивидуалност. С този нов проект Пол Погба се надява да затвърди името си и в света на модата, превръщайки се в пример за спортисти, които успешно съчетават спортната с бизнес кариерата си.