Дани Алвеш влиза в португалския футбол като съсобственик

Дани Алвеш влиза в португалския футбол като съсобственик

2 Януари, 2026 23:06 288 0

Бразилецът ще инвестира в Сао Жоао де Вер

Дани Алвеш влиза в португалския футбол като съсобственик - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившата звезда на Барселона и бразилския национален отбор Дани Алвеш пое ново предизвикателство в кариерата си, като стана съсобственик на португалския клуб Сао Жоао де Вер, който се състезава в третото ниво на местния футбол. Новината бе официално потвърдена от ръководството на клуба, което изрази ентусиазма си от присъединяването на една от най-ярките фигури в световния футбол към своята организация.

В специално изявление от Сао Жоао де Вер подчертаха, че обединяват сили с личност, чиято кариера е белязана от изключителни успехи, страст и постоянство.

„Две различни истории се преплитат с една обща мисия – да превърнем потенциала във величие“, гласи част от съобщението.

Според португалските медии, 42-годишният Алвеш не само ще инвестира в клуба, но и обмисля да облече екипа на Сао Жоао де Вер като футболист до лятото на 2026 година. Ако това се осъществи, бразилецът ще се завърне на терена след бурен период в личния си живот.


Припомняме, че през януари 2023 г. Алвеш бе задържан по обвинения в сексуално посегателство, а година по-късно бе осъден на 4 години и половина затвор и 5 години пробация. Въпреки това, през март 2025 г. апелативният съд в Каталуния отмени присъдата му.

Дани Алвеш е добре познат на футболните фенове с богатата си кариера, преминала през клубове като Баия, Севиля, Пари Сен Жермен, Ювентус, Сао Пауло и мексиканския Пумас, който прекрати договора му след повдигнатите обвинения.


