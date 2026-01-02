Новини
България въведе еврото, връщане назад няма

2 Януари, 2026 15:37

България продължава да има най-ниският БВП на глава от населението и най-ниските заплати в ЕС, но от присъединяването си към Общността преди 18 години страната постоянно наваксва

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Еврото не е само валута, но и спойка - с приемането му България направи траен избор в полза на Европа, пишат германските медии.

Приемането на еврото е победа на проевропейците в България, тъй като връщане назад няма, пише "Тагесцайтунг" (ТАЦ) . Изданието отбелязва в коментар, че проруските сили са загубили, понеже българите няма как да напуснат еврозоната и да се сближат с Кремъл.

Европа принуждава страната към сътрудничество и пречи на националистическите изблици, посочва още ТАЦ и изтъква, че единната валута не е врата към някой търговски център, в който може да се влезе и после пак да се излезе - който е вътре, е вътре. И именно заради това българите взеха решение в полза на еврото.

С нова валута, но без правителство

По повод присъединяването на България към еврозоната Франкфуртер Алгемайне Цайтунг (ФАЦ) излиза със заглавието "С нова валута, но без правителство" . И това издание пише, че така България затваря засега последната голяма глава на свързването си със Запада. Авторът Михаел Мартенс посочва, че в икономически план ситуацията в страната е по-добра, отколкото се смята в чужбина - държавните задължения не са големи, а и бюджетният дефицит е нисък, само инфлацията е висока.

ФАЦ пише, че България продължава да има най-ниският БВП на глава от населението и най-ниските заплати в ЕС , но от присъединяването си към Общността преди 18 години страната постоянно наваксва, икономиката продължава да расте. През 2025 година БВП е нараснал с три процента по данни на Европейската комисия (ЕК), такъв ръст се очаква и през 2026-а.

От икономическа гледна точка страната стои солидно, обобщава германското издание, без да крие, че това не може да се каже за политическите отношения. Отбелязано е, че макар теоретично в сегашния парламент да може да се намери мнозинство за нова коалиция, това е малко вероятно - оттам нататък ще предстоят осмите парламентарни избори за пет години. Само че - както прогнозира Михаел Мартенс - според сегашното състояние на нещата те едва ли ще доведат до същностни промени, по-скоро неясните отношения ще се запазят, освен ако влизането в политиката на президента Румен Радев не раздвижи нещата.

Политическа нестабилност и корупция

АРД също акцентира върху това, че България се присъединява към еврозоната във времена на трайна политическа криза - политическата нестабилност и корупцията засенчват проекта. Германската обществена медия припомня, че България всъщност е трябвало да се присъедини към еврозоната още през 2024 година, но небрежността на правителството в подготовката и неизпълнението на критериите за приемане попречиха. Сред тях - най-вече високата инфлация, достигала на моменти двуцифрени стойности. АРД отбелязва по този повод, че и сега ЕЦБ и ЕК си затварят очите - защото определената от тях референтна стойност за инфлацията от 2,8 процента бе постигната трудно (2,7 процента) и с много добра воля. Критиците дори говорят за прикриване на истината, пише германската обществена медия .

Тя припомня още, че над една пета от населението на България живее под границата на бедността и има проблеми с редовно осигуряване на храната. А към това се добавя, че българите нямат особено доверие към своето държавно ръководство - предстоят поредните избори, а обществеността се вълнува от голямата корупция и политическите провали .

АРД също дава висока оценка за икономиката на България, определя икономическия растеж от три процента като завидно обстоятелство - след като е двойно по-висок от средния за Европа. Германската обществена медия прогнозира, че след въвеждането на еврото инвестициите ще се увеличат, а компаниите се надяват на нови шансове. Чрез по-силното свързване с еврозоната би трябвало да нарасне и натискът за налагане на контрол над традиционно силната корупция, смята АРД.

Изданието отбелязва също така, че след присъединяването на България към еврозоната в този процес ще настъпи пауза - защото например Румъния едновременно е далеч от изпълнението на критериите и не проявява особен интерес, а Полша, Чехия или Швеция предпочитат да запазят националните си валути.

Еврото няма да реши всички проблеми на България

В коментар за въвеждането на еврото в България "Франкфуртер Рундшау" пише, че нито то, нито ЕС могат да решат всички вътрешни проблеми на държавите членки. Но българските политици повече не могат да разчитат на това, че недоволните ще емигрират - в момента повече българи се завръщат в родината си, отколкото емигрират , а уверените в себе си граждани, които вече не се чувстват принудени да емигрират, могат по-лесно да се намесят за корекция на грешките в развитието.

На България ѝ остават достатъчно проблеми, пише "Франкфуртер Рундшау", но положителният миграционен баланс е индикатор за това, че интеграцията в ЕС функционира поне що се отнася до условията на живот.


