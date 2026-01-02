Манчестър Юнайтед хвърли око на Жан-Филип Матета от Кристъл Палас

Манчестър Юнайтед проявява сериозен интерес към френския голмайстор на Кристъл Палас, Жан-Филип Матета, информира Sky Sports. Макар "червените дяволи" да не са в активен лов за нов нападател, клубът е готов да разгледа възможността за привличане на 28-годишния таран, ако самият футболист изрази желание за промяна.

Лондонският Кристъл Палас вече показа, че не е склонен лесно да се раздели с Матета, след като през изминалото лято отхвърли оферта на стойност 50 милиона паунда.

Французинът, който се присъедини към "орлите" през 2021 година, се утвърди като ключова фигура в атаката на тима. През настоящия сезон Матета е записал 28 участия във всички турнири, като е реализирал 9 попадения и е асистирал за още 2 гола.

Пазарната стойност на нападателя, според Transfermarkt, възлиза на 40 милиона евро, а договорът му с Кристъл Палас е валиден до лятото на 2027 година. Това прави евентуалния му трансфер истинско предизвикателство за всеки желаещ клуб.