Ливърпул е набелязал ганайския национал Антоан Семеньо като заместник на Мохамед Салах в дългосрочен план, пишат в Англия. В информацията се добавя, че планира „червените“ ще направят опит да привлекат футболиста на Борнемут през зимния трансферен прозорец, когато ще бъде активна клаузата за освобождаване в настоящия му договор.

Салах има 248 гола в 412 мача за "мърсисайдци" за повече от осем години в отбора, но в момента преживява труден етап. Седем поредни мача от Висшата лига без гол (извън дузпи) бележат най-дългия му подобен период в Ливърпул. Удължаването на контракта на египетския национал през лятото трябваше да заглуши съмненията относно ангажимента му към клуба, но натискът върху него нараства.

На другия полюс Семеньо се радва на експлозивен старт на сезона. Той реализира шест гола в осем срещи от Висшата лига, което го превърна в една от най-постоянните звезди в лигата. След като отхвърли интереса на Тотнъм и Манчестър Юнайтед, Антоан Семеньо избра лоялността към Борнемут, подписвайки за още пет години. Това решение му се отплати щедро, но може и да не го задържи дълго в клуба.

Към нарастващия списък от отбори, които следят напредъка на Семеньо, се е присъединил и Ливърпул. Скаутите на "червените" са особено впечатлени от качествата му, а възхищението на клуба е дългосрочно. Точната сума на освобождаващата клауза в контракта на 25-годишния футболист с Борнемут не е ясна, но се твърди, че е под 100 милиона паунда.