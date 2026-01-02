Новини
Родриго от Реал Мадрид търси нов агент преди възможен трансфер през 2026 година

2 Януари, 2026 20:39 402 0

Родриго от Реал Мадрид търси нов агент преди възможен трансфер през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилската звезда на Реал Мадрид Родриго се намира на кръстопът в своята кариера, след като започна интензивни разговори с двама от най-реномираните футболни агенти в света. Според информация на испанското издание „Спорт“, 24-годишният нападател обмисля да се довери на опитен мениджър, който да го представлява при евентуална раздяла с „кралския клуб“ през 2026 година.

След труден сезон, в който Родриго не успя да си върне титулярното място в състава на Шаби Алонсо, слуховете за неговото напускане на „Сантяго Бернабеу“ отново се засилиха. За втора поредна година името на бразилеца се спряга сред потенциалните напускащи, а предстоящото трансферно лято обещава да бъде особено динамично за него.

Досега с делата на Родриго се занимаваше неговият баща, но с оглед на нарастващия интерес от водещи европейски клубове като Ливърпул, Манчестър Сити и Арсенал, футболистът е решен да се довери на професионалист с богат опит в международните трансфери.

Очаква се до края на лятото Родриго да избере кой ще бъде неговият нов представител, който да го насочи към следващата стъпка в кариерата му.


