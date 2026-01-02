Милан отново оглави Серия А след победа над Каляри

В 18-ия кръг на италианската Серия А, Милан успя да се наложи с минималното 1:0 като гост на Каляри, в мач, който се проведе на стадион „Унипол Домус“ в сърцето на Сардиния.

Единственото попадение бе дело на португалския нападател Рафаел Леао, който реализира в 50-ата минута след прецизна асистенция от Адриен Рабио.

Този успех изкачи „росонерите“ на върха в класирането с актив от 38 точки, изпреварвайки Интер, които са втори с 36 пункта, и настоящия шампион Наполи, заемащ трето място с 34 точки. Интересното е, че и двата отбора под Милан имат по един мач по-малко, което прави битката за титлата още по-напрегната.

От своя страна, Каляри остава на 14-та позиция с 18 точки, като продължава да се бори за по-удобно място в таблицата.