Милан отново оглави Серия А след победа над Каляри

2 Януари, 2026 23:45 482 0

  • серия а-
  • милан-
  • каляри-
  • мач-
  • италия

Тази победа е ключова за амбициите на "росонерите"

Милан отново оглави Серия А след победа над Каляри - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В 18-ия кръг на италианската Серия А, Милан успя да се наложи с минималното 1:0 като гост на Каляри, в мач, който се проведе на стадион „Унипол Домус“ в сърцето на Сардиния.

Единственото попадение бе дело на португалския нападател Рафаел Леао, който реализира в 50-ата минута след прецизна асистенция от Адриен Рабио.

Този успех изкачи „росонерите“ на върха в класирането с актив от 38 точки, изпреварвайки Интер, които са втори с 36 пункта, и настоящия шампион Наполи, заемащ трето място с 34 точки. Интересното е, че и двата отбора под Милан имат по един мач по-малко, което прави битката за титлата още по-напрегната.

От своя страна, Каляри остава на 14-та позиция с 18 точки, като продължава да се бори за по-удобно място в таблицата.


