Руски спортисти ще се състезават под неутрален флаг на Зимните олимпийски игри в Италия

Международният олимпийски комитет (МОК) потвърди, че руските атлети ще участват на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо единствено с неутрален статут. Това решение бе официално обявено от президента на МОК Кърсти Ковънтри в интервю за авторитетното италианско издание „Кориере дела Сера“.

Любопитното е, че дори при евентуално сключване на мир между Русия и Украйна, статутът на руските спортисти няма да бъде променен.

МОК остава твърд в позицията си, подчертавайки, че неутралитетът ще бъде запазен независимо от политическите обстоятелства. Още през септември стана ясно, че руските и беларуските състезатели ще имат право да се включат в олимпийската надпревара в Италия, но само при спазване на строги условия. Представителите на двете страни няма да могат да участват в отборни спортове, а индивидуалните атлети трябва да докажат, че не са били част от военни действия или свързани със силите за сигурност. Освен това, всички ще преминат през задължителни антидопингови проверки.

решение на МОК е част от усилията за запазване на олимпийските ценности и честната игра, като същевременно се дава възможност на спортистите да покажат своя талант на световната сцена, независимо от националната си принадлежност.