САЩ с остра реакция на атаката в Хорли
  Тема: Украйна

САЩ с остра реакция на атаката в Хорли

2 Януари, 2026 10:35 3 427 91

Елиминирана е възможността за мирни преговори

САЩ с остра реакция на атаката в Хорли - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Атаката на украинските въоръжени сили срещу кафене и хотел в село Хорли в Херсонска област елиминира възможността за мирни преговори с Украйна, заяви бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в социалната медийна платформа X. „Мирните преговори се провалят“, твърди той.

Бойни дронове от подразделението „Птици маджар“ на украинските въоръжени сили бяха разположени в Херсон и може да са пряко отговорни за терористичната атака в навечерието на Нова година в хотел в село Хорли и атаката срещу цивилен автомобил в Тарасивка, заяви пред РИА Новости областният управител на Херсон Володимир Салдо.

Според разузнавателни данни, киевският режим е разположил бойци от „Птах Мадяр“ от други посоки към десния бряг на Херсонска област. Това са, може да се каже, терористични дронове. Като се има предвид особеният цинизъм и бруталност на терористичната атака в Хорли и взривяването на кола в Тарасивка, при което загина дете, поделението на Мадяр може да е било преките извършители на тези престъпления“, заяви Салдо.

Удари на украинските въоръжени сили в Херсонска област

В нощта на 1 януари украински дронове атакуваха кафене и хотел на брега в Хорли, където около 100 души са се събрали, за да отпразнуват Нова година. Двадесет и четирима цивилни са убити, а други 29 са ранени, 5 от които деца.

Губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо подчерта, че бойците от украинските въоръжени сили умишлено са изгорили хора: те са изстреляли три дрона, единият от които е зареден със запалителна смес. Според местната антифашистка съпротива, при атаката са използвани разузнавателни дронове, произведени от НАТО. Регионалният губернатор призна участието на британските разузнавателни служби. Следственият комитет е започнал наказателно разследване за нападението.


Украйна


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За всички

    5 27 Отговор
    И за всеки. Нема да има връщане.....

    10:38 02.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    91 16 Отговор
    Британците са горили живи хора.Типично за тях.

    Коментиран от #4, #72

    10:39 02.01.2026

  • 3 Тръмп

    9 65 Отговор
    Местя за некви пияници.

    Коментиран от #64, #81

    10:40 02.01.2026

  • 4 Не хора

    18 59 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Орки са.

    Коментиран от #6, #40, #85

    10:40 02.01.2026

  • 5 Москва се отбранява

    16 51 Отговор
    5та година срам и многоходовост

    Коментиран от #15, #42, #88

    10:41 02.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    65 9 Отговор

    До коментар #4 от "Не хора":

    Значи според теб украинците в Херсонско село са орки?

    Коментиран от #19

    10:42 02.01.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    25 72 Отговор
    А когато шайката на Путин убива и гори хора в Одеса и Киев това не елиминира възможността за мирни преговори, така ли???

    Коментиран от #13, #22

    10:42 02.01.2026

  • 8 О но но но😂

    8 28 Отговор
    Подсъдимият и съден Д.Макгрегър🤣🤣🤣

    10:42 02.01.2026

  • 9 Асен 🌈 Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    43 5 Отговор
    Кой допусна тази новина?

    10:42 02.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    63 17 Отговор
    Мир ще има тогава, когато бандерюгите в украйна бъдат денацифицирани. Ясно е за всички, че на такова цинично убийство са способни само ментално увредени хора, като бандерите и англосаксонците.

    Коментиран от #24, #26

    10:42 02.01.2026

  • 11 Че тя покрайна

    57 8 Отговор
    е терорист. Това е ясно на целия свят, с изключение на НацисткаЕвропа.

    10:43 02.01.2026

  • 12 стоян георгиев

    16 54 Отговор
    Поредното активно мероприятие на факти.поредната руска партенка разпространена тук.

    Коментиран от #91

    10:43 02.01.2026

  • 13 Коуега

    56 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ!!!":

    А укрите които гориха българи...нещо да каиш?

    Коментиран от #20, #33

    10:43 02.01.2026

  • 14 Дик диверсанта

    12 39 Отговор
    Избитите са руски военнослужещи, нещо нормално е да убиваш военнослужещите на противника по време на война.
    Иначе какво пише един уж бивш съветник в социална мрежа не е проблем.
    проблем е за рупорите, които го разпространяват.
    Например разпространителите на руска пропаганда семейство симонян нямат никакви проблеми.

    Коментиран от #21, #37, #84

    10:43 02.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    41 10 Отговор

    До коментар #5 от "Москва се отбранява":

    Поредният грабителски Кръстоносен поход на гладният Запад срещу богатият Изток

    Коментиран от #38

    10:43 02.01.2026

  • 16 Дако

    6 5 Отговор
    Бре и антифашисти имало

    10:44 02.01.2026

  • 17 Kaлпазанин

    31 4 Отговор
    Демек Европа скоро ще пламне ,и то пак заради евреин

    10:44 02.01.2026

  • 18 Медведев Атома

    19 3 Отговор
    Споко, ще ги елиминираме всички.

    Коментиран от #23

    10:44 02.01.2026

  • 19 Гражданин

    12 44 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Излязоха жалейките.Руски военни и полицаи са били в заведението.И да. В Украйна се намират още копейки.Буданов има грижата за тях.

    Коментиран от #27, #32, #41

    10:44 02.01.2026

  • 20 Изпражнението гайтанджиева

    9 29 Отговор

    До коментар #13 от "Коуега":

    Колега това са руски фейкове.

    Коментиран от #29, #90

    10:45 02.01.2026

  • 21 Да,да,прав си

    28 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дик диверсанта":

    Но 4 деца?... на колко ги взимат войници?

    10:46 02.01.2026

  • 22 Вашето мнение

    33 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ!!!":

    Трето.п.о.л.о.в, Когато русия воюва с любимите ти бандерюги, а те се крият зад гърба на цивилни се получава понякога и така. Всички помним Бахмут и опитите на азовци да избягат преоблечени като моми украинки, като преди това се криха зад гърба на старци.

    Коментиран от #28, #31, #34

    10:46 02.01.2026

  • 23 Ъхъ!!!

    1 18 Отговор

    До коментар #18 от "Медведев Атома":

    Да, да!!! Кога изтрезнееме! Демек никога!

    10:46 02.01.2026

  • 24 ГЛЮПАК

    6 12 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Я виж само в тестът в Мариопул колко деца и цивилни загинаха.

    10:46 02.01.2026

  • 25 пешо

    6 26 Отговор
    няма да се учудя и тази атака да се окаже поредната лъжа на руските терористи както се оказа и атаката срещу резиденцията на путлер

    10:47 02.01.2026

  • 26 Копейкотрошач

    4 16 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    10:47 02.01.2026

  • 27 Ха ХаХа

    17 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гражданин":

    Идиот не лъжи....
    Какви жарейки бе джурул
    Хайде копирай една жилетка
    Отпадък Сър Джон

    10:48 02.01.2026

  • 28 Изпражнението гайтанджиева

    4 15 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Колега това са руски фейкове.

    10:48 02.01.2026

  • 29 Коуега

    15 1 Отговор

    До коментар #20 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Може би, но странно е,че ги даваха по национални телевизии, би трябвало да проверят дали е истина или не.

    10:48 02.01.2026

  • 30 Хохо Бохо

    15 5 Отговор
    А ние си имаме една групичка фашистки престъпници, които изработват части за тези дробове и безплатно ги пращат на терористите. Прокуратурата кога ще се самосезира? Героите се саморекламират и хвалят по социалките

    10:49 02.01.2026

  • 31 Отец Теофилий

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Ще изследваш дъното на язовира.

    10:49 02.01.2026

  • 32 Селянин

    23 4 Отговор

    До коментар #19 от "Гражданин":

    На Буданов не му остава много.Защо ли

    10:49 02.01.2026

  • 33 стоян георгиев

    4 14 Отговор

    До коментар #13 от "Коуега":

    Горили са ама друг път.това е същата история като тази в момента.накрая ще се окаже друго ама ти като папагал ще повтаряш тази.то не случайно до 1989 ви ползваха за биоелелтрокари.

    10:50 02.01.2026

  • 34 Геро

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб няма никакво значение?!

    10:50 02.01.2026

  • 35 Факти

    9 20 Отговор
    От известната до момента информация става ясно, че руснаците са го направили за да обвинят украинците и да продължат войната. Путин не може да спре, защото не е постигнал обявената цел. До момента войната за него е пълен провал. Той се надява, че със съдействието на Тръмп ще принуди Украйна да капитулира. Да видим. Има една поговорка - алчен г.. глава затрива.

    10:50 02.01.2026

  • 36 Браво

    15 5 Отговор
    И американците са протиф фашагите

    10:51 02.01.2026

  • 37 Уффъъъ

    5 15 Отговор

    До коментар #14 от "Дик диверсанта":

    Затова срещнеш ли копейка трепИ! Бавнооооо!

    10:51 02.01.2026

  • 38 Смешно

    9 10 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Наистина е смешно - бедният запад. Желателно е да се посети "богатият" изток, особено РФ и да се насладите на усещането и гледката за богатият изток. Освен в двата представителни града.

    Коментиран от #46

    10:52 02.01.2026

  • 39 Наблюдател

    21 4 Отговор
    Великобритания и Натото сред организаторите . и изпълнителите на кървавия атентат . Както винаги .

    10:52 02.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гост

    15 4 Отговор

    До коментар #19 от "Гражданин":

    Да, баба родена през 1959 г., момиче на 17 години и още 2 жени са "руските военни", мозък!? Това са някакви местни "окупаторки" според мозъка ти!?

    Коментиран от #44

    10:53 02.01.2026

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Москва се отбранява":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #51

    10:54 02.01.2026

  • 43 !!!?

    6 5 Отговор
    Украйна провежда Специална Военна Операция за прочистване на Херсонсска област от кремълските окупатори-терористи !!!?

    10:57 02.01.2026

  • 44 Колко цивилни загинаха в Мариопул!?

    8 10 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Косвени жертви.Война е и се умира на война.
    Пък и да са си седяли вкъщи не да ходят баби и деца по кръчми в близост до фронтовата линия.
    Украинците ще чистят наред поне 50 години без да жалят.Това ватенките още не го проумяха.Путин загуби войната.Сега се жалва.

    Коментиран от #55, #68

    10:58 02.01.2026

  • 45 ВВП

    11 5 Отговор
    Зелю и режима си разписаха смъртните присъди..Тия вече мико не може да ги спаси..Лобут за тия свине.

    Коментиран от #61

    10:59 02.01.2026

  • 46 Гост

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Смешно":

    Въпрос - кога си посещавал "бедна" Русия, извън двата "представителни" града!?

    Коментиран от #48, #54

    10:59 02.01.2026

  • 47 ВВП

    6 4 Отговор
    Киев ще бъде заравнен Казах..Никой нормален човек няма да бъде под контрола на режима .Атентат стил Исис..

    11:01 02.01.2026

  • 48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 5 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #65

    11:01 02.01.2026

  • 49 ВВП

    7 4 Отговор
    Киев и режима ще усетят силата на Калибрите ,ишкендера ,кинжала ,Смерча ,Без милост за ЗЕЛЮ артиста и режима.

    11:03 02.01.2026

  • 50 Инна

    7 3 Отговор
    Компонентите на устройството, което е ударило кафене в Херсонска област, са произведени в Германия.

    Коментиран от #59, #67

    11:03 02.01.2026

  • 51 Много е женствен

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    И от Путлер лидер не става.

    11:03 02.01.2026

  • 52 Механик

    2 4 Отговор
    Като оставим настрани емоциите,операцията по демилитаризиране в заведението е перфектно организирана и изпълнена.

    11:04 02.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Руснак

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    11:05 02.01.2026

  • 55 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Колко цивилни загинаха в Мариопул!?":

    Бол.н мозък си ти!? Според теб "местните ватенки" са "окупатори" и "съпътстващи" жертви и "трябва" да бъдат убивани, докато празнуват настъпване на новата година.... За да приемат Укрия, като "своя" държава! Могат бандерите са избиват мирни празнуващи жени и деца, доказано неведнъж от 2014 г., но не могат и един парапет от Кримския мост да ударят!
    За ответният отговор да те чувам "олелеее..."...

    11:05 02.01.2026

  • 56 ВВП

    4 0 Отговор
    Целия свят е с децата от РФ..Зелю фашиста е пътник..Заедно с режима

    Коментиран от #60

    11:05 02.01.2026

  • 57 Вчера,

    3 1 Отговор
    когато писах, че това е юдео-сатанинска атака, подобна на запалването на дискотеката с българските деца в Кочани, запалването на Крокус ситихол в Москва, за запалването на мол в гр. Кимерово в Русия, на запалването на бара с туристи в Швейцария, модераторът побърза да изтрие.

    А разни зомбирани юдо-атлантици побързаха да заявят, че атентатът срещу мирните жители на селото бил срещу руски военни...

    Коментиран от #63, #73

    11:06 02.01.2026

  • 58 Мим

    4 1 Отговор
    Явно е вече време пак да се задейства ,,Орешник,,към центъра на Киев..

    Коментиран от #69

    11:06 02.01.2026

  • 59 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Инна":

    Руските петролни компании вадят нефт с немски технологии.Къв е проблема?

    11:06 02.01.2026

  • 60 Зелю фашистът

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "ВВП":

    е Зеленски ционистът.

    11:07 02.01.2026

  • 61 Инна

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "ВВП":

    Не опростявайте ситуацията и не си мислете, че всичко може да се реши с един замах.

    Трябва ли просто да ударим улица „Банкова“ и всичко ще се оправи?

    Не.

    Въпреки че съм съгласен с всички, особено сега - наистина искам.

    Това е голяма битка. И животът на страната ни е заложен на карта.

    Тук няма лесни решения. Въпреки че, отново, мога честно да кажа - пръстите ме сърбят.

    Но вярвам, че наказанието рано или късно ще настигне терористите. Те ще излежават време в ада с Луцифер, в същия кръг.

    11:07 02.01.2026

  • 62 ВВП

    3 2 Отговор
    Както винаги окропитеците са террористи..Светът ги видя през 1986 та .Като си взривиха АЕЦ Чернобил..С терористите не се водят преговори..Тия се трепят на място..

    Коментиран от #87

    11:08 02.01.2026

  • 63 Бивша копейките

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Вчера,":

    Няма невинни руснаци.Щом си избират Путин с 90%/уж/...

    Коментиран от #75

    11:08 02.01.2026

  • 64 нпо агент

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    А за швейцарци овъглени в курорта.сигурно ще запалиш свещ и ще направиш дарение..жалко че ти не беше там..тъкмо роднините ти щяха да спестят от кремация..толкова са стиснати..но карма ще ти настигне..„Който копае яма, сам ще падне в нея“

    11:08 02.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 киевският режим е разположил бойци

    3 1 Отговор
    интересно дали писарката пише за киевският режим
    или дословно преведено чрез гъгл преводач какво са казали от сащ

    и факта че избиват хора които са били техни граждани
    доказва че е режим на зелката възхваляван от изкукуригали цъкачи на копейки

    11:09 02.01.2026

  • 67 !!!?

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Инна":

    Издаваш пълно невежество...затова пропагандата ви за кремълския режим върви само при безмозъчни Копейки !

    Коментиран от #78

    11:09 02.01.2026

  • 68 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Колко цивилни загинаха в Мариопул!?":

    Трудно може да обясниш на трол че путин е виновен и за подобни жертви.докато не бе дошъл в украйна убииства нямаше.друг е въпроса че това убииство е част от активно руско мероприятие заедно с историята за резиденцияра.няма да се учудя ако руснаците са убили тези клетници.няма шанс това да е украинска работа.украинците не действат така .нито имат желание нито излишен ресурс.

    Коментиран от #77, #80

    11:09 02.01.2026

  • 69 Към Бъкингамския дворец

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мим":

    Към центъра на Лондон трябва да бъде насочен поне един "орешник".

    Там е юдео-сатанинското гнездо на злото, което избива мирното население на Русия и Украйна.

    Коментиран от #79

    11:10 02.01.2026

  • 70 хахаха

    1 1 Отговор
    и тая списувателка не става за нищо. Ту "птици маджар", ту "Птах Мадьяр". Може би е редно когато пишеш за нещо, да понамериш малко инфо кой, що, какво? Да видиш кой е тоя Роберт Бровди, по прякор Мадяр, с какво се занимава. Пък и е редно като списваш за Русия или покрайна, да понаучиш малко руски.

    11:10 02.01.2026

  • 71 Хорейшио

    1 2 Отговор
    Ген.Костюков даде на воен.аташе на САЩ контролер за дронаударилВалдай,но той действа до 150км.а Валдай е на 700км.от Украйна!

    11:11 02.01.2026

  • 72 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    То накрая май британците първи ще се изпържат.Един Сармат е достатъчен за Острова.И два Поседона за промиване на отпадъците.Минуса е,че после Острова ще бъде радиоактивен няколко милиона години.Няма да може да се разоре и да се насеят картофи.Но някои по безстрашни хлебарки и скорпиони можело да оцелеят.За разплод на бъдещата британска общност.

    Коментиран от #76

    11:11 02.01.2026

  • 73 Копеи не философствай!

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Вчера,":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци! Заплатите вече са в евро ако не си разбрал! Мар ш!!!

    11:11 02.01.2026

  • 74 Учуден

    3 1 Отговор
    САЩ ли? Онзи Джулиан Асандж защо го затвориха? Май беше, заради разкритията, как американски военни стрелят по и убиват хора за удоволствие.

    11:11 02.01.2026

  • 75 Ех, зомби,

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Бивша копейките":

    в това село мирните жители не бяха ли "окупирани" украинци?

    11:12 02.01.2026

  • 76 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #72 от "Моряка":

    Пак почна с глупостите.един сармат два сармата...на години си ама не се уморяваш да се излагаш хах
    .

    Коментиран от #89

    11:12 02.01.2026

  • 77 Тези 24 в кафенето

    0 4 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Също ги уби Путлер.Служили са на режима му.Ако бяха трактористи да са живи.

    11:13 02.01.2026

  • 78 Демократ

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "!!!?":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    11:14 02.01.2026

  • 79 Мим

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Към Бъкингамския дворец":

    Да и за там може....

    11:15 02.01.2026

  • 80 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Виж в Гугъла,момчето ми,какво са правили правилните украинци от ССдивизия Галичина и бандерите по време на Волинското клане 1943г.

    11:17 02.01.2026

  • 81 Самомнение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    У нас, в махалата, даже най - закоравелия пиянуца, винаги ще намери някого, да го посочи с пръст и да каже, тоя е голям пияница..

    11:17 02.01.2026

  • 82 604

    0 1 Отговор
    Малоумните рашисти още да ги галят с перце...

    11:18 02.01.2026

  • 83 Историк

    1 0 Отговор
    Тръмпландия не реагира на жестоките атаки, 4 години геноцид и варворско разрушаване на украинската култура,идентичност, отвличане на 70,000 деца и даже не посмяха да подпишат декларацията на ООН, която осъжда Русия, а сега много се разстроиха за Русия. Войната може да спре за един ден, ако главореза Путин изтегли войските, които незаконно и брутално нападнаха Украйна .

    11:19 02.01.2026

  • 84 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дик диверсанта":

    Абе за какви руски военнослужещи в това село бълнуваш Това да не са западни наемници които нацисткия режим разквартирова и събира в разни села и градове Просто местното население е чествало Нова година в това курортно селище когато е било нападнато с дронове

    11:19 02.01.2026

  • 85 Не човек, а желязо..

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не хора":

    Излез от виртуалния свят, истински, нормални хора са, възрастни и деца..Бог да ги прости!

    11:19 02.01.2026

  • 86 Хахаха

    0 1 Отговор
    А защо няма такива реакции когато руските миризливи орки всеки ден бомбардират и убиват цивилни н Украйна.
    Нека Русия усети вече - войната е реципрочната.
    Каквото почукало - такова се обадило.
    Нека благодарят за това на Адолф Путлер.

    11:19 02.01.2026

  • 87 Укро-ционистите и терористи на Горбачов

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "ВВП":

    взривиха АЕЦ "Чернобил" на 26.04.1986г., за да подкопаят СССР, под предлога че правели опити в ядрения блок, при изключена защита.

    Да се знае от пострадалите от Чернобилската ядрена авария!

    Самият Горбачов не беше руснак, а от хазарски произход. Фамилията Горбачев/Горбачьов/Горбачов е в списъка на еврейските фамилии в Руската православна империя.

    11:20 02.01.2026

  • 88 Квото има в главата..

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Москва се отбранява":

    такова му, на устата..

    11:21 02.01.2026

  • 89 604

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    По изложен платен друсаняк от теб ТУК НЯМА. Но ти си толкух кух че това е величане за теб. Ти играеш не само за дозата, но и от изкукориголост. Мумия !

    11:21 02.01.2026

  • 90 604

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Гайтънжиевъ и с лъайноту си нямъ те намаже, че ще ти е кът пърфюм!

    11:25 02.01.2026

  • 91 Ех, стоянее

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, сороска подложке...

    11:27 02.01.2026

