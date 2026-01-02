Атаката на украинските въоръжени сили срещу кафене и хотел в село Хорли в Херсонска област елиминира възможността за мирни преговори с Украйна, заяви бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в социалната медийна платформа X. „Мирните преговори се провалят“, твърди той.

Бойни дронове от подразделението „Птици маджар“ на украинските въоръжени сили бяха разположени в Херсон и може да са пряко отговорни за терористичната атака в навечерието на Нова година в хотел в село Хорли и атаката срещу цивилен автомобил в Тарасивка, заяви пред РИА Новости областният управител на Херсон Володимир Салдо.

„Според разузнавателни данни, киевският режим е разположил бойци от „Птах Мадяр“ от други посоки към десния бряг на Херсонска област. Това са, може да се каже, терористични дронове. Като се има предвид особеният цинизъм и бруталност на терористичната атака в Хорли и взривяването на кола в Тарасивка, при което загина дете, поделението на Мадяр може да е било преките извършители на тези престъпления“, заяви Салдо.

Удари на украинските въоръжени сили в Херсонска област

В нощта на 1 януари украински дронове атакуваха кафене и хотел на брега в Хорли, където около 100 души са се събрали, за да отпразнуват Нова година. Двадесет и четирима цивилни са убити, а други 29 са ранени, 5 от които деца.

Губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо подчерта, че бойците от украинските въоръжени сили умишлено са изгорили хора: те са изстреляли три дрона, единият от които е зареден със запалителна смес. Според местната антифашистка съпротива, при атаката са използвани разузнавателни дронове, произведени от НАТО. Регионалният губернатор призна участието на британските разузнавателни служби. Следственият комитет е започнал наказателно разследване за нападението.