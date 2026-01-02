САЩ с остра реакция на атаката в Хорли

Атаката на украинските въоръжени сили срещу кафене и хотел в село Хорли в Херсонска област елиминира възможността за мирни преговори с Украйна, заяви бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в социалната медийна платформа X. „Мирните преговори се провалят“, твърди той.
Бойни дронове от подразделението „Птици маджар“ на украинските въоръжени сили бяха разположени в Херсон и може да са пряко отговорни за терористичната атака в навечерието на Нова година в хотел в село Хорли и атаката срещу цивилен автомобил в Тарасивка, заяви пред РИА Новости областният управител на Херсон Володимир Салдо.
„Според разузнавателни данни, киевският режим е разположил бойци от „Птах Мадяр“ от други посоки към десния бряг на Херсонска област. Това са, може да се каже, терористични дронове. Като се има предвид особеният цинизъм и бруталност на терористичната атака в Хорли и взривяването на кола в Тарасивка, при което загина дете, поделението на Мадяр може да е било преките извършители на тези престъпления“, заяви Салдо.
Удари на украинските въоръжени сили в Херсонска област
В нощта на 1 януари украински дронове атакуваха кафене и хотел на брега в Хорли, където около 100 души са се събрали, за да отпразнуват Нова година. Двадесет и четирима цивилни са убити, а други 29 са ранени, 5 от които деца.
Губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо подчерта, че бойците от украинските въоръжени сили умишлено са изгорили хора: те са изстреляли три дрона, единият от които е зареден със запалителна смес. Според местната антифашистка съпротива, при атаката са използвани разузнавателни дронове, произведени от НАТО. Регионалният губернатор призна участието на британските разузнавателни служби. Следственият комитет е започнал наказателно разследване за нападението.
1 За всички
10:38 02.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #72
10:39 02.01.2026
3 Тръмп
Коментиран от #64, #81
10:40 02.01.2026
4 Не хора
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Орки са.
Коментиран от #6, #40, #85
10:40 02.01.2026
5 Москва се отбранява
Коментиран от #15, #42, #88
10:41 02.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Не хора":Значи според теб украинците в Херсонско село са орки?
Коментиран от #19
10:42 02.01.2026
7 Ъхъ!!!
Коментиран от #13, #22
10:42 02.01.2026
8 О но но но😂
10:42 02.01.2026
9 Асен 🌈 Кокорчев от ПП-ЛГБТ
10:42 02.01.2026
10 Вашето мнение
Коментиран от #24, #26
10:42 02.01.2026
11 Че тя покрайна
10:43 02.01.2026
12 стоян георгиев
10:43 02.01.2026
13 Коуега
До коментар #7 от "Ъхъ!!!":А укрите които гориха българи...нещо да каиш?
Коментиран от #20, #33
10:43 02.01.2026
14 Дик диверсанта
Иначе какво пише един уж бивш съветник в социална мрежа не е проблем.
проблем е за рупорите, които го разпространяват.
Например разпространителите на руска пропаганда семейство симонян нямат никакви проблеми.
Коментиран от #21, #37, #84
10:43 02.01.2026
15 Последния Софиянец
Коментиран от #38
10:43 02.01.2026
16 Дако
10:44 02.01.2026
17 Kaлпазанин
10:44 02.01.2026
18 Медведев Атома
Коментиран от #23
10:44 02.01.2026
19 Гражданин
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Излязоха жалейките.Руски военни и полицаи са били в заведението.И да. В Украйна се намират още копейки.Буданов има грижата за тях.
10:44 02.01.2026
20 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #13 от "Коуега":Колега това са руски фейкове.
Коментиран от #29, #90
10:45 02.01.2026
21 Да,да,прав си
До коментар #14 от "Дик диверсанта":Но 4 деца?... на колко ги взимат войници?
10:46 02.01.2026
22 Вашето мнение
До коментар #7 от "Ъхъ!!!":Трето.п.о.л.о.в, Когато русия воюва с любимите ти бандерюги, а те се крият зад гърба на цивилни се получава понякога и така. Всички помним Бахмут и опитите на азовци да избягат преоблечени като моми украинки, като преди това се криха зад гърба на старци.
Коментиран от #28, #31, #34
10:46 02.01.2026
23 Ъхъ!!!
До коментар #18 от "Медведев Атома":Да, да!!! Кога изтрезнееме! Демек никога!
10:46 02.01.2026
24 ГЛЮПАК
До коментар #10 от "Вашето мнение":Я виж само в тестът в Мариопул колко деца и цивилни загинаха.
10:46 02.01.2026
25 пешо
10:47 02.01.2026
26 Копейкотрошач
До коментар #10 от "Вашето мнение":Вратленцето ти колко ще издържи?
10:47 02.01.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Гражданин":Идиот не лъжи....
Какви жарейки бе джурул
Хайде копирай една жилетка
Отпадък Сър Джон
10:48 02.01.2026
28 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #22 от "Вашето мнение":Колега това са руски фейкове.
10:48 02.01.2026
29 Коуега
До коментар #20 от "Изпражнението гайтанджиева":Може би, но странно е,че ги даваха по национални телевизии, би трябвало да проверят дали е истина или не.
10:48 02.01.2026
30 Хохо Бохо
10:49 02.01.2026
31 Отец Теофилий
До коментар #22 от "Вашето мнение":Ще изследваш дъното на язовира.
10:49 02.01.2026
32 Селянин
До коментар #19 от "Гражданин":На Буданов не му остава много.Защо ли
10:49 02.01.2026
33 стоян георгиев
До коментар #13 от "Коуега":Горили са ама друг път.това е същата история като тази в момента.накрая ще се окаже друго ама ти като папагал ще повтаряш тази.то не случайно до 1989 ви ползваха за биоелелтрокари.
10:50 02.01.2026
34 Геро
До коментар #22 от "Вашето мнение":Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб няма никакво значение?!
10:50 02.01.2026
35 Факти
10:50 02.01.2026
36 Браво
10:51 02.01.2026
37 Уффъъъ
До коментар #14 от "Дик диверсанта":Затова срещнеш ли копейка трепИ! Бавнооооо!
10:51 02.01.2026
38 Смешно
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Наистина е смешно - бедният запад. Желателно е да се посети "богатият" изток, особено РФ и да се насладите на усещането и гледката за богатият изток. Освен в двата представителни града.
Коментиран от #46
10:52 02.01.2026
39 Наблюдател
10:52 02.01.2026
41 Гост
До коментар #19 от "Гражданин":Да, баба родена през 1959 г., момиче на 17 години и още 2 жени са "руските военни", мозък!? Това са някакви местни "окупаторки" според мозъка ти!?
Коментиран от #44
10:53 02.01.2026
42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "Москва се отбранява":От руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #51
10:54 02.01.2026
43 !!!?
10:57 02.01.2026
44 Колко цивилни загинаха в Мариопул!?
До коментар #41 от "Гост":Косвени жертви.Война е и се умира на война.
Пък и да са си седяли вкъщи не да ходят баби и деца по кръчми в близост до фронтовата линия.
Украинците ще чистят наред поне 50 години без да жалят.Това ватенките още не го проумяха.Путин загуби войната.Сега се жалва.
Коментиран от #55, #68
10:58 02.01.2026
45 ВВП
Коментиран от #61
10:59 02.01.2026
46 Гост
До коментар #38 от "Смешно":Въпрос - кога си посещавал "бедна" Русия, извън двата "представителни" града!?
Коментиран от #48, #54
10:59 02.01.2026
47 ВВП
11:01 02.01.2026
48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #46 от "Гост":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #65
11:01 02.01.2026
49 ВВП
11:03 02.01.2026
50 Инна
Коментиран от #59, #67
11:03 02.01.2026
51 Много е женствен
До коментар #42 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":И от Путлер лидер не става.
11:03 02.01.2026
52 Механик
11:04 02.01.2026
54 Руснак
До коментар #46 от "Гост":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
11:05 02.01.2026
55 Гост
До коментар #44 от "Колко цивилни загинаха в Мариопул!?":Бол.н мозък си ти!? Според теб "местните ватенки" са "окупатори" и "съпътстващи" жертви и "трябва" да бъдат убивани, докато празнуват настъпване на новата година.... За да приемат Укрия, като "своя" държава! Могат бандерите са избиват мирни празнуващи жени и деца, доказано неведнъж от 2014 г., но не могат и един парапет от Кримския мост да ударят!
За ответният отговор да те чувам "олелеее..."...
11:05 02.01.2026
56 ВВП
Коментиран от #60
11:05 02.01.2026
57 Вчера,
А разни зомбирани юдо-атлантици побързаха да заявят, че атентатът срещу мирните жители на селото бил срещу руски военни...
Коментиран от #63, #73
11:06 02.01.2026
58 Мим
Коментиран от #69
11:06 02.01.2026
59 Иван
До коментар #50 от "Инна":Руските петролни компании вадят нефт с немски технологии.Къв е проблема?
11:06 02.01.2026
60 Зелю фашистът
До коментар #56 от "ВВП":е Зеленски ционистът.
11:07 02.01.2026
61 Инна
До коментар #45 от "ВВП":Не опростявайте ситуацията и не си мислете, че всичко може да се реши с един замах.
Трябва ли просто да ударим улица „Банкова“ и всичко ще се оправи?
Не.
Въпреки че съм съгласен с всички, особено сега - наистина искам.
Това е голяма битка. И животът на страната ни е заложен на карта.
Тук няма лесни решения. Въпреки че, отново, мога честно да кажа - пръстите ме сърбят.
Но вярвам, че наказанието рано или късно ще настигне терористите. Те ще излежават време в ада с Луцифер, в същия кръг.
11:07 02.01.2026
62 ВВП
Коментиран от #87
11:08 02.01.2026
63 Бивша копейките
До коментар #57 от "Вчера,":Няма невинни руснаци.Щом си избират Путин с 90%/уж/...
Коментиран от #75
11:08 02.01.2026
64 нпо агент
До коментар #3 от "Тръмп":А за швейцарци овъглени в курорта.сигурно ще запалиш свещ и ще направиш дарение..жалко че ти не беше там..тъкмо роднините ти щяха да спестят от кремация..толкова са стиснати..но карма ще ти настигне..„Който копае яма, сам ще падне в нея“
11:08 02.01.2026
66 киевският режим е разположил бойци
или дословно преведено чрез гъгл преводач какво са казали от сащ
и факта че избиват хора които са били техни граждани
доказва че е режим на зелката възхваляван от изкукуригали цъкачи на копейки
11:09 02.01.2026
67 !!!?
До коментар #50 от "Инна":Издаваш пълно невежество...затова пропагандата ви за кремълския режим върви само при безмозъчни Копейки !
Коментиран от #78
11:09 02.01.2026
68 стоян георгиев
До коментар #44 от "Колко цивилни загинаха в Мариопул!?":Трудно може да обясниш на трол че путин е виновен и за подобни жертви.докато не бе дошъл в украйна убииства нямаше.друг е въпроса че това убииство е част от активно руско мероприятие заедно с историята за резиденцияра.няма да се учудя ако руснаците са убили тези клетници.няма шанс това да е украинска работа.украинците не действат така .нито имат желание нито излишен ресурс.
Коментиран от #77, #80
11:09 02.01.2026
69 Към Бъкингамския дворец
До коментар #58 от "Мим":Към центъра на Лондон трябва да бъде насочен поне един "орешник".
Там е юдео-сатанинското гнездо на злото, което избива мирното население на Русия и Украйна.
Коментиран от #79
11:10 02.01.2026
70 хахаха
11:10 02.01.2026
71 Хорейшио
11:11 02.01.2026
72 Моряка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":То накрая май британците първи ще се изпържат.Един Сармат е достатъчен за Острова.И два Поседона за промиване на отпадъците.Минуса е,че после Острова ще бъде радиоактивен няколко милиона години.Няма да може да се разоре и да се насеят картофи.Но някои по безстрашни хлебарки и скорпиони можело да оцелеят.За разплод на бъдещата британска общност.
Коментиран от #76
11:11 02.01.2026
73 Копеи не философствай!
До коментар #57 от "Вчера,":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци! Заплатите вече са в евро ако не си разбрал! Мар ш!!!
11:11 02.01.2026
74 Учуден
11:11 02.01.2026
75 Ех, зомби,
До коментар #63 от "Бивша копейките":в това село мирните жители не бяха ли "окупирани" украинци?
11:12 02.01.2026
76 стоян георгиев
До коментар #72 от "Моряка":Пак почна с глупостите.един сармат два сармата...на години си ама не се уморяваш да се излагаш хах
.
Коментиран от #89
11:12 02.01.2026
77 Тези 24 в кафенето
До коментар #68 от "стоян георгиев":Също ги уби Путлер.Служили са на режима му.Ако бяха трактористи да са живи.
11:13 02.01.2026
78 Демократ
До коментар #67 от "!!!?":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
11:14 02.01.2026
79 Мим
До коментар #69 от "Към Бъкингамския дворец":Да и за там може....
11:15 02.01.2026
80 Моряка
До коментар #68 от "стоян георгиев":Виж в Гугъла,момчето ми,какво са правили правилните украинци от ССдивизия Галичина и бандерите по време на Волинското клане 1943г.
11:17 02.01.2026
81 Самомнение
До коментар #3 от "Тръмп":У нас, в махалата, даже най - закоравелия пиянуца, винаги ще намери някого, да го посочи с пръст и да каже, тоя е голям пияница..
11:17 02.01.2026
82 604
11:18 02.01.2026
83 Историк
11:19 02.01.2026
84 Смешник
До коментар #14 от "Дик диверсанта":Абе за какви руски военнослужещи в това село бълнуваш Това да не са западни наемници които нацисткия режим разквартирова и събира в разни села и градове Просто местното население е чествало Нова година в това курортно селище когато е било нападнато с дронове
11:19 02.01.2026
85 Не човек, а желязо..
До коментар #4 от "Не хора":Излез от виртуалния свят, истински, нормални хора са, възрастни и деца..Бог да ги прости!
11:19 02.01.2026
86 Хахаха
Нека Русия усети вече - войната е реципрочната.
Каквото почукало - такова се обадило.
Нека благодарят за това на Адолф Путлер.
11:19 02.01.2026
87 Укро-ционистите и терористи на Горбачов
До коментар #62 от "ВВП":взривиха АЕЦ "Чернобил" на 26.04.1986г., за да подкопаят СССР, под предлога че правели опити в ядрения блок, при изключена защита.
Да се знае от пострадалите от Чернобилската ядрена авария!
Самият Горбачов не беше руснак, а от хазарски произход. Фамилията Горбачев/Горбачьов/Горбачов е в списъка на еврейските фамилии в Руската православна империя.
11:20 02.01.2026
88 Квото има в главата..
До коментар #5 от "Москва се отбранява":такова му, на устата..
11:21 02.01.2026
89 604
До коментар #76 от "стоян георгиев":По изложен платен друсаняк от теб ТУК НЯМА. Но ти си толкух кух че това е величане за теб. Ти играеш не само за дозата, но и от изкукориголост. Мумия !
11:21 02.01.2026
90 604
До коментар #20 от "Изпражнението гайтанджиева":Гайтънжиевъ и с лъайноту си нямъ те намаже, че ще ти е кът пърфюм!
11:25 02.01.2026
91 Ех, стоянее
До коментар #12 от "стоян георгиев":кой къде те хване, сороска подложке...
11:27 02.01.2026