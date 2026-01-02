Новини
Клиент блокира каса в „Кауфланд“ заради ресто в евро

Клиент блокира каса в „Кауфланд“ заради ресто в евро

2 Януари, 2026 17:27 4 356 155

Клиентите плащат предимно в лева

Клиент блокира каса в „Кауфланд“ заради ресто в евро - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандал избухна в хипермаркет „Кауфланд“ в Горна Оряховица днес, 2 януари, само ден след официалното въвеждане на еврото в България. Клиент, представящ се за член на организацията „29 народен контрол“, блокира една от касите, отказвайки да приеме рестото си в новата национална валута.

"В България рестото се връща в лева до края на януари по закон", твърди мъжът във видео, разпространено в социалните мрежи. Проверката на фактите обаче показва, че претенциите му са в пълно противоречие с действащото законодателство.

Според Закона за въвеждане на еврото в Република България, в периода на двойно обращение (1 – 31 януари 2026 година), потребителите могат да плащат и в двете валути, но търговците са длъжни да връщат рестото единствено в евро. Целта на тази разпоредба е максимално бързото изтегляне на българския лев от обращение. Връщането на левове е допустимо само като изключение, ако търговецът не разполага с достатъчна наличност от евро.

Във видеото се вижда как клиентът настоява за официален документ, с който веригата да мотивира отказа си да му върне левове. Той определя поведението на „Кауфланд България“ като "арогантно" и ги обвинява в манипулация.

"Искам ресто в лева, това искам. И ще ми го върнат по закон", заявява мъжът, докато заплашва с намеса на полиция и адвокати. От своя страна персоналът на магазина се опитва да обясни правилата, но клиентът отказва да напусне обекта, докато не получи левове.

От Българската телеграфна агенция (БТА) съобщиха, че финансовият директор на веригата Цветомир Узунов е потвърдил масовата практика в първите дни на януари: клиентите плащат предимно в лева, а търговците връщат ресто в евро съгласно новите изисквания.

Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като повечето потребители осъждат поведението на мъжа и го определят като ненужна провокация в деликатен за страната момент.


  • 1 В Русия приемат

    86 63 Отговор
    левове и връщат ресто в рубли, да ходи там...

    Коментиран от #4, #13, #136

    17:32 02.01.2026

  • 2 Селянчуци

    107 42 Отговор
    ....пълно е навсякъде....цървул.... затова сме още в 15-ти век....

    Коментиран от #21, #27

    17:33 02.01.2026

  • 3 Стамо

    94 40 Отговор
    Тоя дали е изтрезнял след празниците?

    17:33 02.01.2026

  • 4 Оня с рикията

    62 25 Отговор

    До коментар #1 от "В Русия приемат":

    С тия сто лева и до Румъния няма да стигне...

    17:33 02.01.2026

  • 5 Да добре

    45 91 Отговор
    Евала на човека

    17:34 02.01.2026

  • 6 Сила

    83 39 Отговор
    МАЛОУМНИК

    17:34 02.01.2026

  • 7 123456

    39 24 Отговор
    Бул екзит

    17:34 02.01.2026

  • 8 Нищо подобно

    40 9 Отговор
    Днес, точно в коф-ланд ходих и ми върнаха в лева, понеже нямали евро. Имали само евро стотинки.

    Коментиран от #46

    17:35 02.01.2026

  • 9 Розови и бозави

    37 11 Отговор
    Потребителите на социални мрежа "поп Кръстьо" и "Кирияк Стефчов" осъждат патриотизма!

    Коментиран от #90

    17:35 02.01.2026

  • 10 Тик- Ток

    45 57 Отговор
    България се качи на потъващия кораб Титаник.
    Бог да прости България

    Коментиран от #39

    17:35 02.01.2026

  • 11 Той

    51 25 Отговор
    Да са му набили шамарите на тази шмятка, каква новина "предизвиква" Сел там.

    17:35 02.01.2026

  • 12 Гражданин

    51 21 Отговор
    Е, как ще блокира?! Няма ли охрана в този магазин, или в Г. О. всички са копейки?

    Коментиран от #74

    17:35 02.01.2026

  • 13 ИМПЕРИАЛИСТ

    47 23 Отговор

    До коментар #1 от "В Русия приемат":

    С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...

    Коментиран от #24

    17:35 02.01.2026

  • 14 Амиии

    46 37 Отговор
    Дебелите не питаха народа дали иска евро и сега народа се бунтува!

    Коментиран от #88

    17:36 02.01.2026

  • 15 Не им

    15 15 Отговор
    се връща в скъпоценното евро , а хорицата на касите са информирани , вероятно устно ! Номера !

    17:36 02.01.2026

  • 16 Браво на човека

    23 38 Отговор
    Не иска ши ното евро.

    17:37 02.01.2026

  • 17 Гражданин

    45 25 Отговор
    Ненормалници венаги е имало, има, и ще има, но тоя е платена руска гадна копейка, вдъхновен от своя вожд ненормалник

    17:37 02.01.2026

  • 18 Невероятни т паци

    40 28 Отговор
    Примитивната ви пропаганда върви на пълни обороти.
    Опитвате се да изкарвате противниците за влизане на България в Еврозоната за нискоинтелигентни и необразовани.
    Тоест, искате да пришиете вашите "качества" на други хора.
    Само си вижте редовните русофобни коментатори на какво високо ниво са.

    Коментиран от #64, #72

    17:38 02.01.2026

  • 19 този е гласоподавател

    23 20 Отговор
    или на лгбтппдб или на копейката , със IQ 3.14

    17:38 02.01.2026

  • 20 Малоумен тиквеник

    29 7 Отговор
    На магазина до нас връщат само стотинки ,заповядай

    17:38 02.01.2026

  • 22 Тоя чичак

    26 3 Отговор
    не е ли от онова движенеи 29?

    17:38 02.01.2026

  • 23 Измамиха ни!

    25 29 Отговор
    Да светиме маслото на евраджиите! Как може без референдум!

    Коментиран от #128

    17:38 02.01.2026

  • 24 Братушките имат левове от

    13 11 Отговор

    До коментар #13 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Лукойл който не плащаше данък в България и сега със събраните левове ще ги обръща в евро

    17:39 02.01.2026

  • 25 1000+

    32 15 Отговор
    То това човек ли е....простотията му личи от километри...

    Коментиран от #30, #65

    17:39 02.01.2026

  • 27 Цървул

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Селянчуци":

    ...е на таткоти синът му....любител на банани

    Коментиран от #51

    17:39 02.01.2026

  • 28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 18 Отговор
    ТОВА Е ЕДИН ВИД ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЕВРОТО.
    И ТОЙ НЯМА ДА Е ЕДИНСТВЕНИЯ.

    17:39 02.01.2026

  • 29 Тик- Ток

    21 19 Отговор
    Сега западните мародери по лесно ще изнасят печалбата и няма да плащат данъци,затова плащаха на ония терористи в парламента да вкарат юрото в България

    17:40 02.01.2026

  • 30 Няма

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "1000+":

    оправяне и с фотошоп.

    17:40 02.01.2026

  • 31 Обективен

    15 6 Отговор
    Този човек много прилича визуално и арогантно
    на Венци Стефанов!

    17:40 02.01.2026

  • 32 Горски

    14 23 Отговор
    Евала, чест и достойнство. Нищо чудно че сме били 500 години под турско, заради това оведушие.

    17:41 02.01.2026

  • 33 Румен

    20 8 Отговор
    Тоя беше на овчарника на бай Рибан.И после го изгониха че крадне от помощите за овцете

    17:41 02.01.2026

  • 34 Дас Хаген

    22 15 Отговор
    За много години! По богати ли се събудихте след като новата ни валута е евро? На прага на най голямата криза в еврозоната ние приемаме тяхната валута! Ще си говорим след година две защото всичко сочи разпад на ЕС!

    Коментиран от #55

    17:41 02.01.2026

  • 35 ООрана държава

    19 6 Отговор
    Всякакви психопати, ходи пред бойко да квичиш бе

    17:42 02.01.2026

  • 36 Нека да пиша

    20 13 Отговор
    Поредната копейка ..
    Еврото дойде ..

    17:42 02.01.2026

  • 37 Фори

    22 11 Отговор
    Някакъв пияница скандалджия , активист на Възраждане, купил две двестагрсмки и иска ресто в лева за автомата за кафе. Нищо необичайно. Възраждане са хулигани до един.

    17:42 02.01.2026

  • 38 При връщане на евро

    11 7 Отговор
    Печели магазина. От това което не може да се даде като ресто в евро. От 1 до 3 цента или и повече.

    17:43 02.01.2026

  • 39 Ха ха ха

    15 8 Отговор

    До коментар #10 от "Тик- Ток":

    Е спасявай се де....... качвай се на влака за пРоссия....

    17:43 02.01.2026

  • 40 Дон Дони

    9 5 Отговор
    Не не сме в 15 век но натам крачим!

    17:43 02.01.2026

  • 41 Ехо

    17 5 Отговор
    Тия от 29 са лумпени!

    Коментиран от #47

    17:43 02.01.2026

  • 42 прав е човека

    15 19 Отговор
    Новите изисквания са наложени на всички български граждани от ЕС, без някой да ги иска или пита.

    НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ГИ СПАЗВАМЕ!

    Коментиран от #67

    17:44 02.01.2026

  • 43 фолклор

    17 7 Отговор
    Циркаджиите също правят и сцени за себеизява. Магарето къде да покаже магариите си, освен пред множеството.

    17:44 02.01.2026

  • 44 ЗРИТЕЛ

    23 7 Отговор
    ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО МИ ПРИЛИЧА НА ПОКРЪСТВАНЕТО ОТ ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО...

    17:44 02.01.2026

  • 45 Небормалник

    15 16 Отговор
    Жалък смешник. Затова сме в 14 век оше с такова население. Не искал евро. Алооооу филанлешията. Ние не искаме лева!!!!!

    17:44 02.01.2026

  • 46 Мхм

    16 3 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо подобно":

    Това е от горна оряховица, там влизат по 4 човека на седмица в кауфланд, за това имат евра

    Коментиран от #53

    17:44 02.01.2026

  • 47 Напротив

    11 11 Отговор

    До коментар #41 от "Ехо":

    Тия от Движение 29 са по-добри от всичките ви продажни партии и партийки!

    17:44 02.01.2026

  • 48 иска човека да си има спомениот лева

    16 7 Отговор
    А те го пюват по коментарите, човек вече не може да каже че е българин !

    17:45 02.01.2026

  • 49 Олга

    18 11 Отговор
    Режисирана провокация.Няма друго обяснение.Народа се чуди как да си пласира левовете,този индивид ги събира.После като му викаш селяндур,се обижда.

    17:45 02.01.2026

  • 50 Про стачка

    16 10 Отговор
    Чета коментарите и си викам - Мале колко шизофреници и парадокси има тук , навсякъде и във всичко им се привеждат, туснаци , копейки , рубли , някакви братушки а сега даже очаквам на някой и Путин лично да му се привиди!

    17:45 02.01.2026

  • 52 Оги

    15 7 Отговор
    Хайде сега тоя изкукуригал чичка в ареста и процес за дребно хулиганство по бързата процедура. По закон.

    17:48 02.01.2026

  • 53 И в метро и Лукойл бургас

    8 2 Отговор

    До коментар #46 от "Мхм":

    Връщат лева

    Коментиран от #126

    17:48 02.01.2026

  • 54 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 5 Отговор
    ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНАТА ВАЛУТА Е ЕВРО (€) ........................ АКО БЕШЕ ПО ВРЕМЕТО НА ........................ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА (БАЙ ТОШО) ..................... ТОЗИ КОМУНОПИТЕК , МОМЕНТАЛНО ЩЕШЕ ДА БЪДЕ АРЕСТУВАН И СЪДЕН .................... ФАКТ !

    17:48 02.01.2026

  • 55 6666

    13 4 Отговор

    До коментар #34 от "Дас Хаген":

    Заминавай за Будапеща! Тук е България и официалната валута е ЕВРО!

    17:50 02.01.2026

  • 56 Как

    13 2 Отговор
    Този е на всеки протест. Взима хонорар да прави скандали.

    Коментиран от #76

    17:51 02.01.2026

  • 57 Тоя

    13 4 Отговор
    примат е потенциален избирател на обитателя на Дондуков 2, паразитът Румен Радев. Мислителят как да раздели България.

    Коментиран от #147

    17:51 02.01.2026

  • 58 Абсурдистан

    11 3 Отговор
    Поредния примат. Много са!

    17:51 02.01.2026

  • 59 Офф

    9 2 Отговор
    Че, минало си.... Ттумбак селташкии

    17:51 02.01.2026

  • 60 Факт

    6 1 Отговор
    Черноборсаджиите със скрити пачки кеш изкупиха Еврото! Затова за нормалните фирми няма!

    17:52 02.01.2026

  • 61 Див селяк с квадратна тиква

    10 5 Отговор
    от ТЪРГОДЕБЕЛЯС.

    17:52 02.01.2026

  • 62 Поредния Шизофреник

    13 6 Отговор
    Връща се в Левове

    Когато няма налично евро

    Изтрещялник .

    Тоя със сигурност е някоя

    Издухана Капейка.

    17:52 02.01.2026

  • 63 Гагауз Тагаренко

    8 13 Отговор
    Честито евро! Догодина и латиницата да приемем, да може Пп-тата да не се мъчат като пишат!

    Коментиран от #144

    17:53 02.01.2026

  • 64 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Невероятни т паци":

    Да казваш истината за руските издевателства над БЪЛГАРИЯ не е русофобия

    17:53 02.01.2026

  • 66 Икономист

    7 14 Отговор
    ПЪЛЕН БОЙКОТ НА ЕВРОТО!!! ЩЕ СЕ БОРИМ ДОКРАЙ!

    Коментиран от #73, #83

    17:55 02.01.2026

  • 67 Като не си длъжен

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "прав е човека":

    Марш към Мускалието.

    Радвай се на РУЗККИЙ Мир

    17:55 02.01.2026

  • 68 Марионетка

    8 6 Отговор
    на Костадинов!Ще правят още циркове!

    17:55 02.01.2026

  • 69 123

    6 1 Отговор
    Днес, на няколко места ми върнаха ресто в лева.

    Явно нямат достатъчно или са свършили дребните.

    17:55 02.01.2026

  • 70 Мнение

    10 6 Отговор
    Ето това е нивото на интелигентност на 80% от българите, затова сме на това ниво, затова сме бедни и мизерници!!

    Коментиран от #93

    17:55 02.01.2026

  • 71 Лев > евро

    2 9 Отговор
    Никой не ще лаеняната еврова хартия!

    После ще използваме същата технология да унищожим колониалното еврошиткоин и ще върнем нашите си пари!

    17:56 02.01.2026

  • 72 Дон Дони

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Невероятни т паци":

    Точно!

    17:56 02.01.2026

  • 74 селкор

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гражданин":

    Охраната е само на заплата.Никакви права.

    17:57 02.01.2026

  • 75 И Той !

    5 3 Отговор
    И Той !

    Като Българските Министри !

    Пишат Нормативни Актове !

    Които Противоречат !

    На Постановеното От !

    Закона !

    Да Видим !

    До къде ?

    Ще Се О- !

    Се !............

    Ра ! ----


    Т !

    И !

    С Еврото !

    17:57 02.01.2026

  • 77 луканков салам

    2 2 Отговор
    ще подаряват на всеки в Кауфлан, Лидле и Биля, защото са много радостни че повече няма да превалутират.

    17:58 02.01.2026

  • 78 Ясно като бял ден

    4 3 Отговор
    Приматът прави безмислени скандали и иска да се прави на важен, да му обръщат внимание, да му се обясняват.

    17:58 02.01.2026

  • 79 референдум

    7 2 Отговор
    БУЛ ЕКЗИТ !!! РЕФЕРЕНДУМ !!!

    17:58 02.01.2026

  • 80 Фикри

    5 2 Отговор
    Изперка народа масово

    17:59 02.01.2026

  • 81 седесарко

    1 4 Отговор
    ашколсун доморасли д..е..били, пак пълните коментарната рубрика; тъпо, по - тъпо, европейски българин....

    17:59 02.01.2026

  • 82 Браво!Само така! Пълен бойкот на еврото!

    7 6 Отговор
    Напротив в социалните мрежи хората са на страната на клиента! Кауфланда да си обира партакешите! Бойкот на чуждите вериги които ограбват България!

    17:59 02.01.2026

  • 83 Колкото се бори

    6 6 Отговор

    До коментар #66 от "Икономист":

    За Мочата
    Ли бре Рублоидот!

    17:59 02.01.2026

  • 84 ясно виждащ

    7 6 Отговор
    Незабавно излизане от ЕС .Няма друго спасение от сатанистите .

    18:00 02.01.2026

  • 86 Дик диверсанта

    5 5 Отговор
    Рос дебилите обичайно нищо не разбират, и този неразбрал.
    Така рос дебилите се превръщат в заплаха за бъдещето на България.

    18:00 02.01.2026

  • 87 Евроатлантически погром

    4 6 Отговор
    Със същата страст, с която евроатлантиците унищожават българските символи, едно време еничарите са пращани да унищожават родните си места.
    Днес съвременните еничари-евроатлантиците, са достойни техни наследници. Майцепродавци и национални предатели.

    Коментиран от #99

    18:00 02.01.2026

  • 88 Фикри

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "Амиии":

    Ми то като гледам клипа, май добре са направили, че не са питали народа.

    18:00 02.01.2026

  • 89 Копейки,

    5 6 Отговор
    МЪКА,МЪКА

    18:01 02.01.2026

  • 90 Такива кирливани

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Розови и бозави":

    Такива кирливани неумити имат татуировка на Ботев на тумбака. Български патриотар. Като недоразумението Румен Радев.

    18:01 02.01.2026

  • 91 Тавариши и Таварашутки

    4 3 Отговор
    Дажбите от Пасоля

    В Евро или Рубли

    Ще ги дават ?

    18:01 02.01.2026

  • 92 Пешо

    6 4 Отговор
    Институциите да си свършат работата - дребно хулиганство и/или спешна нужда от психиатър!

    18:02 02.01.2026

  • 93 Дик диверсанта

    5 3 Отговор

    До коментар #70 от "Мнение":

    Рос дебилите са заплаха за бъдещето на България.

    18:02 02.01.2026

  • 94 Пит Бул

    4 11 Отговор
    Достоен Българин е този човек. Протестира срещу наложеното ни робство от ЕССР.

    18:02 02.01.2026

  • 95 руzко = боклук

    4 4 Отговор
    хахахахахахаха дърта копейкооо дърта дрта

    18:02 02.01.2026

  • 96 az СВО Победа 80

    4 6 Отговор
    Българинът си иска лева, а не шиткойн!

    Това е истината.

    Коментиран от #103, #112

    18:03 02.01.2026

  • 97 Проф. Иво Христов

    6 2 Отговор
    Казах ви , че територията е населена с 90% де били!

    Коментиран от #151

    18:04 02.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

    4 2 Отговор

    До коментар #87 от "Евроатлантически погром":

    Нямааааа.ха ха ха.Тоя спасяваше овцете на бай Рибан.Сега бай Рибан вместо да вземе половин милион лева (250 000 €)-нито овце,нито евраци.

    Коментиран от #119

    18:05 02.01.2026

  • 100 Гражданин

    1 2 Отговор
    Ами, някакъв кух селяк който не може да чете добре, ама има претенции и youTube канал или FB страница която ползва като форум. Такива недадялани творения имаме бол.Клиент на Кауфланд....Какъвто магазина такъвпи клиента

    18:06 02.01.2026

  • 101 uzpoжденец

    3 4 Отговор
    исками купейките си!

    18:06 02.01.2026

  • 102 Укрофоб

    2 1 Отговор
    Путин е виновен на неккадърниците

    18:07 02.01.2026

  • 103 Иска не иска мърдане нема.

    0 3 Отговор

    До коментар #96 от "az СВО Победа 80":

    Ще е слушкаш Урсула и Кая.

    18:07 02.01.2026

  • 104 ще се наслушаме и нагледаме на неволи

    2 0 Отговор
    Електронните етикети размениха стойностите в лева и евро, предлагайки стоки на драстично занижени цени в лева
    Технически хаос с цените посрещна клиентите на голяма верига за техника във Варна в първите дни на януари. Електронните етикети в обект на "Техномаркет" масово показват разменени валутни стойности, създавайки абсурдна ситуация, при която левът изглежда двойно по-скъп от еврото.

    За проблема сигнализираха потребители в социалните мрежи, споделяйки снимки на парадоксалните цени. На кадър, разпространен във Facebook, се вижда уред с цена 327.22 евро и същевременно 167.30 лева.

    Математиката зад грешката
    Анализът на цифрите разкрива, че не става въпрос за произволно формиране на цени, а за сериозен софтуерен гаф при конфигурацията на дисплеите. При проверка с официалния фиксиран курс на БНБ (1.95583), става ясно, че стойностите са абсолютно точни, но са с разменени места:

    18:07 02.01.2026

  • 105 Пампаец

    3 1 Отговор
    Не знаенето на законите не оправдава техните нарушители . Кауфланд си имат охранители , които незабавно би трябвало да се обърнат към полицията , която си има дознатели . Дознателите би трябвало да повдигнат обвинение за дребно хулиганство на некомпетентният умишлено грубо нарушаващ общественият ред и спокойствието на гражданите индивид . По закон , търговците трябва да връщат ресто ИЗКЛЮЧИТЕЛНО в евро . А гражданите могат да пазаруват в левове , или евро по свой избор . Важното е , ако гражданите връщат ресто на търговците , то да е САМО в една от двете валути , в лев , или в евро . Така , че този индивид може спокойно да си отнесе присъдата от дребно хулиганство . И отделно от това , Кауфланд може да му повдигне собствено частно дело за уронва престижа и авторитета на фирмата . Тогава на некомпетентният индивид , съвсем ще му се стъжни ! Отделно , нагрубени служители на Кауфланд , също могат да му повдигнат частни обвинения за причинените им стрес и морални страдания. В САЩ, този нагъл , но некомпетентен тарикат биха го спукали от съдебни искове !

    18:07 02.01.2026

  • 106 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    За щасгие тази простотия с шиткойна няма да продължи дълго!

    Нито американци, нито руснаци предвиждат съществуването на самостоятелна валутна зона в света с шиткойн.... и за щастие това не зависи нито от нас, нито от ЕС и Франкфурт! 😄

    18:07 02.01.2026

  • 107 Тома

    4 1 Отговор
    Булгар булгар оригинал бай Ганьо

    18:08 02.01.2026

  • 108 Ганя Путинофила

    4 2 Отговор
    Този провокатор с жилетка на Възраждане, защо пазарува в Кауфланд, а не в Берьозка?

    Коментиран от #117

    18:09 02.01.2026

  • 109 После се чудят

    4 2 Отговор
    Когато някой каже

    КАПЕЙКА

    веднага си представя

    Плитко Мозъчен Индивид като Този .

    18:09 02.01.2026

  • 110 Евроатлантик

    1 1 Отговор
    Сега остана да унищожим тъпанарската кирилица, за да ни е по-лесна интеграцията в западното общество. А след това и да разкараме и православието, което само ни разделя.
    Мечтая и за деня, в който ще променим и името на тази територия! Срамно е това име България... Повдига ми се казвам ви!

    18:09 02.01.2026

  • 111 Мафията се опитва силово да се налага

    3 4 Отговор
    Къде беше референдума

    Коментиран от #115, #123

    18:09 02.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Явно

    3 1 Отговор
    Тренировка за депутат

    18:10 02.01.2026

  • 115 Оди у Русиа

    4 2 Отговор

    До коментар #111 от "Мафията се опитва силово да се налага":

    Там референдуми през седмица.

    18:10 02.01.2026

  • 116 Факт

    2 1 Отговор
    Въпроси към БНБ: Защо няма евра в магазините ? Кога ще заработи банкирането?

    18:11 02.01.2026

  • 117 Има достатъчно

    5 2 Отговор

    До коментар #108 от "Ганя Путинофила":

    Други магазини .

    Какъв го дири в Кауфланд и тем подобни
    Вериги ,
    Издуханяка !

    18:11 02.01.2026

  • 118 Антон

    2 5 Отговор
    Гледайте какъв хаос ще настане когато свършат празниците и хората се върнат на работа.
    Днес петък, жена ми, ходи да пазарува в голямата българска верига. Хаос и скандали: еврото на касите е свършило, връщат в лева, всеки пазарува в лева, едни се карат защо им връат левове, искали евро, други се сърдят на сметката, гледали цвната в евро и мислели че е в лева. Това в Софив. Очевидно няма достатъчно евро, поради мизерията и кризата. Чакайте да видите какво дърво ни чака след някоя и друга година живи и здрави.

    Коментиран от #138, #154

    18:11 02.01.2026

  • 119 Евроатлантически погром

    1 3 Отговор

    До коментар #99 от "Няма край русофилската мъка":

    Да не получи инсулт бе, евробе? Какъв рибан, какви овце, на кой свят живееш?

    18:11 02.01.2026

  • 120 Трябваше

    4 3 Отговор
    Още в началото да го арестуват за хулиганство, това е частна собственост

    18:11 02.01.2026

  • 121 Гост

    5 3 Отговор
    Още един индивид с отрицателно IQ

    18:12 02.01.2026

  • 122 Сигурно

    4 2 Отговор
    Ще прави партия конкурент на Костя

    18:12 02.01.2026

  • 123 А в МУСКАЛАБАД

    4 3 Отговор

    До коментар #111 от "Мафията се опитва силово да се налага":

    Имаше ли Референдум
    Дали да нападнат Украйна .

    Някой пита ли го
    Бункерния Фюрер
    Къде ще прави Война ?

    18:13 02.01.2026

  • 125 Голям

    2 2 Отговор
    Селяндур

    18:14 02.01.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Я па Тоя

    4 2 Отговор
    Аман от поставени лица в тая държава !!!! Сложил елек на няква партия и после ходят разправят че не са взели пари да се правят на интересни .... ПАЛЯЧОВЦИ !!!!!!

    18:15 02.01.2026

  • 128 Може може

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Измамиха ни!":

    ДОГОВОРА СИ Е ДОГОВОР
    подписан от легитимната държава, кое не е ясно копейки, ми да бяхте ривали 2000 година като се подписваше договора с Европа, нали?
    И ние не искахме съветски окупатори 1944 год, ама избихте интелигенцията на България и подписахте да сте васали на окупаторте от сАветсия сАюз . Доказахте след 3 национални катастрофи, че за нищо не ставате, поне си трайте.

    18:15 02.01.2026

  • 129 Същият

    4 1 Отговор
    Като на шиши мрЪшляка

    18:15 02.01.2026

  • 130 Еврото е същото като ваксините!

    5 4 Отговор
    Хората са прави да не искат измислените пари на Урсула! Трябва революция, всички на улицата и само за 24 часа ще върнат ЛЕВА!

    Коментиран от #140

    18:16 02.01.2026

  • 131 Само

    2 2 Отговор
    Евро 💶💶💶💶💶

    18:17 02.01.2026

  • 133 Мемфис

    2 2 Отговор
    Червените айдиоти нямат свършване!

    18:18 02.01.2026

  • 134 Фори

    3 1 Отговор
    Еврото е хартия . Лева има златно покритие и е конвертируем навсякъде!

    18:18 02.01.2026

  • 135 Ей така се

    1 1 Отговор
    Става депутат и после протестираме и защооо

    18:19 02.01.2026

  • 136 Коментиращ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "В Русия приемат":

    Защо вие изтрвалките на шорош винаги трябва да намесвате Путин и Русия???

    Става дума за БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА (ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ В СВЕТА), ЧЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В ПАРЛАМЕНТА Я ЗАКРИХА ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ, С ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДОКЛАД ЗА РИСКОВЕТЕ ОТ БНБ И БЕЗ ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА!!!
    ВСИЧКО ТОВА СЕ НАРИЧА ПРЕДАТЕЛСТВО ПЪРВА СТЕПЕН, КОЕТО ДОРИ В БЪЛГАРИЯ В БЛИЗКОТО МИНАЛО СЕ Е НАКАЗВАЛО С .....!!!!!!!

    НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГАВРИШ С НАРОДА СИ И ДА ОЧАКВАШ ТОЙ ДА СИ ТРАЕ ВЕЧНО, А НА ТЕБ ВИНАГИ ДА ТИ СЕ РАЗМИНАВА!
    РАНО ИЛИ КЪСНО БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СЕ ИЗНЕРВЯТ ДОСТАТЪЧНО И ТОГАВА НА ВАС ШОРОШОВИТЕ ЧЕХЛИ, ВИ ПРЕПОРЪЧВАМ БЪРЗО ДА СЕ ИЗНАСЯТЕ ПО ОСТРОВИТЕ!

    НЕ МОЖЕ ХЕМ ИНФЛАЦИЯТА ДА Е ПОД 3%, ХЕМ БГ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДА НЕ МОГАТ ДА ПРИЕМАТ НОВ БЮДЖЕТ, ПОРАДИ ГИГАНТСКИЯ ДЕФИЦИТ!!!

    АКО САМО 5-10% ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС В БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗНЕРВЯТ ДОСТАТЪЧНО И СА ГОТОВИ НА КРАЙНОСТИ (АКО СЕ НАЛОЖИ), ВИ УВЕРЯВАМ, ЧЕ ДЕ ЩО Е ЛГБТ ЕВРОАТЛАНТИК ЩЕ СИ СКЪСА КРАКАТА ОТ ТЪРЧАНЕ В ТЪРСЕНЕ НА "ОСТРОВИТЕ"!!!

    Коментиран от #148

    18:19 02.01.2026

  • 138 Уеивуеу

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "Антон":

    Сам го каза. Българска верига. Немските вериги обаче са подготвени с камиони със центове и евробанкноти банкноти.

    18:19 02.01.2026

  • 139 Присмехулник

    2 0 Отговор
    "Новата национална валута"?! Маро, колко глупости можеш да изпишеш! Кое ѝ е националното? Може би и ЕС е национална организация?

    18:19 02.01.2026

  • 140 Майтапчия

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Еврото е същото като ваксините!":

    20,30 копейки не може да се съберете.

    18:19 02.01.2026

  • 141 ДЯДО МРАЗ ЕВРАКА

    1 1 Отговор
    ВИЖ МУ ЕЛЕКА
    КРОЙ МУ ШАПКАТА.....
    ВЖ.ОНЗИ С ШКОДАТА ОТ ЗАД ШАДРАВАНА НА
    БУЛ.ДОНДУКОВ ДВЕ....😀....ЛИКА ПРИЛИКА....

    18:20 02.01.2026

  • 142 Това е от

    1 1 Отговор
    Братовчедите на Цончо и Коста

    18:20 02.01.2026

  • 143 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    1 1 Отговор
    В МОМЕНТА ВЛАСТТА И ШОРОШКИТЕ НПОта СА ВПРЕГНАЛИ ПО СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЖЪЛТОПАВЕТНАТА ТРОЛСКА ГНЯС ДА ТРОЛЯТ КОЛКО Е (ДОБРЕ)ЗА БЪЛГАРИЯ СКАПАНОТО ЕВРО НА ФАЛИРАЛАТА ЕВРОЗОНА...
    ХУБАВОТО Е ,ЧЕ КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЕВРЕО-АТЛАНТИЧЕСКИ ПРИРОДНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ ЛИБЕРАЛНОТО И ЖЕНДЪРСКО ГЛОБАЛИСТКО НЕДОНОСЧЕ ЕС И ШАРЕНАТА КНИЖКА БЕЗ ПОКРИТИЕ- ЕВРОТО ИЗЖИВЯВАТ ПОСЛЕДНИТЕ СИ ДНИ И РРИСЛЮЧВАТ НА БУНИЩЕТО КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО-НА БОКЛУКА......

    18:20 02.01.2026

  • 144 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Гагауз Тагаренко":

    От твоите уста в божиите уши! Защо ми е кирилицата като всички развити народи използват латиницата? Надявам се час по-скоро в парламента да се усетят и да стане като с еврото.

    18:20 02.01.2026

  • 145 Голем смех

    1 0 Отговор
    Тоя цървул освен да стане за смях нищо друго няма да постигне :) хахахахахах

    18:21 02.01.2026

  • 146 Хем тп

    1 0 Отговор
    И прос

    18:21 02.01.2026

  • 147 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тоя":

    подставено лице на боко и шиши!!!

    18:21 02.01.2026

  • 148 Ай ди бе

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Коментиращ":

    Кой искаше да е 20 губерния на сАветския сАюз, кой?

    Да си чувал за комунисти национални предатели?

    18:22 02.01.2026

  • 149 Как

    1 1 Отговор
    Им издържаха нервите на полицията не знам

    18:22 02.01.2026

  • 150 Антон

    2 0 Отговор
    Бнб да не говорят празни приказки за евроценности, евро зона, клуб на богати и прочие.
    Да излезе управителя на БНБ и да обясни защо няма достатъчно евро в магазините за да се връща ресто? Значи ли това че има недостиг на парична маса? Ако в така, защо? Къде са парите? Да каже каква стойност в пуснатото евроцв обръщение!
    Не ни се слушат празни евротолерасрки обръщения и прочие! Искам числа и факти, това е същественото!

    18:22 02.01.2026

  • 151 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Проф. Иво Христов":

    я съм иво дебило така е

    18:23 02.01.2026

  • 152 Лъжльо

    0 0 Отговор
    В Кауфланд на спирка овча купел на трамвая на касите приемат само лева и връщат в лева или евро за евро. Касиерката отказва да плащаш в лева и да връща в евро

    18:23 02.01.2026

  • 153 Заслужава

    0 0 Отговор
    Един хубав тупаник

    18:23 02.01.2026

  • 154 Булекзит му е майката!

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Антон":

    ЕЦБ ни прибра валутните резерви и златото , а насреща един гол! Ще ни отпускат по някое евро по лъжичка, а ако се разбунтуваме ще ни блокират парите!

    18:23 02.01.2026

  • 155 ...

    0 0 Отговор
    В търговията има един принцип - клиентът винаги има право.
    Могли са да му върнат левове.
    Формално няма нарушение на закона - нямат евро в момента и му връщат левчета.
    Щяха да си спестят този цирк...

    18:23 02.01.2026

