Клиент блокира каса в „Кауфланд“ заради ресто в евро

Скандал избухна в хипермаркет „Кауфланд“ в Горна Оряховица днес, 2 януари, само ден след официалното въвеждане на еврото в България. Клиент, представящ се за член на организацията „29 народен контрол“, блокира една от касите, отказвайки да приеме рестото си в новата национална валута.
"В България рестото се връща в лева до края на януари по закон", твърди мъжът във видео, разпространено в социалните мрежи. Проверката на фактите обаче показва, че претенциите му са в пълно противоречие с действащото законодателство.
Според Закона за въвеждане на еврото в Република България, в периода на двойно обращение (1 – 31 януари 2026 година), потребителите могат да плащат и в двете валути, но търговците са длъжни да връщат рестото единствено в евро. Целта на тази разпоредба е максимално бързото изтегляне на българския лев от обращение. Връщането на левове е допустимо само като изключение, ако търговецът не разполага с достатъчна наличност от евро.
Във видеото се вижда как клиентът настоява за официален документ, с който веригата да мотивира отказа си да му върне левове. Той определя поведението на „Кауфланд България“ като "арогантно" и ги обвинява в манипулация.
"Искам ресто в лева, това искам. И ще ми го върнат по закон", заявява мъжът, докато заплашва с намеса на полиция и адвокати. От своя страна персоналът на магазина се опитва да обясни правилата, но клиентът отказва да напусне обекта, докато не получи левове.
От Българската телеграфна агенция (БТА) съобщиха, че финансовият директор на веригата Цветомир Узунов е потвърдил масовата практика в първите дни на януари: клиентите плащат предимно в лева, а търговците връщат ресто в евро съгласно новите изисквания.
Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като повечето потребители осъждат поведението на мъжа и го определят като ненужна провокация в деликатен за страната момент.
1 В Русия приемат
Коментиран от #4, #13, #136
17:32 02.01.2026
2 Селянчуци
Коментиран от #21, #27
17:33 02.01.2026
3 Стамо
17:33 02.01.2026
4 Оня с рикията
До коментар #1 от "В Русия приемат":С тия сто лева и до Румъния няма да стигне...
17:33 02.01.2026
5 Да добре
17:34 02.01.2026
6 Сила
17:34 02.01.2026
7 123456
17:34 02.01.2026
8 Нищо подобно
Коментиран от #46
17:35 02.01.2026
9 Розови и бозави
Коментиран от #90
17:35 02.01.2026
10 Тик- Ток
Бог да прости България
Коментиран от #39
17:35 02.01.2026
11 Той
17:35 02.01.2026
12 Гражданин
Коментиран от #74
17:35 02.01.2026
13 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "В Русия приемат":С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...
Коментиран от #24
17:35 02.01.2026
14 Амиии
Коментиран от #88
17:36 02.01.2026
15 Не им
17:36 02.01.2026
16 Браво на човека
17:37 02.01.2026
17 Гражданин
17:37 02.01.2026
18 Невероятни т паци
Опитвате се да изкарвате противниците за влизане на България в Еврозоната за нискоинтелигентни и необразовани.
Тоест, искате да пришиете вашите "качества" на други хора.
Само си вижте редовните русофобни коментатори на какво високо ниво са.
Коментиран от #64, #72
17:38 02.01.2026
19 този е гласоподавател
17:38 02.01.2026
20 Малоумен тиквеник
17:38 02.01.2026
22 Тоя чичак
17:38 02.01.2026
23 Измамиха ни!
Коментиран от #128
17:38 02.01.2026
24 Братушките имат левове от
До коментар #13 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Лукойл който не плащаше данък в България и сега със събраните левове ще ги обръща в евро
17:39 02.01.2026
25 1000+
Коментиран от #30, #65
17:39 02.01.2026
27 Цървул
До коментар #2 от "Селянчуци":...е на таткоти синът му....любител на банани
Коментиран от #51
17:39 02.01.2026
28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ТОЙ НЯМА ДА Е ЕДИНСТВЕНИЯ.
17:39 02.01.2026
29 Тик- Ток
17:40 02.01.2026
30 Няма
До коментар #25 от "1000+":оправяне и с фотошоп.
17:40 02.01.2026
31 Обективен
на Венци Стефанов!
17:40 02.01.2026
32 Горски
17:41 02.01.2026
33 Румен
17:41 02.01.2026
34 Дас Хаген
Коментиран от #55
35 ООрана държава
17:42 02.01.2026
36 Нека да пиша
Еврото дойде ..
17:42 02.01.2026
37 Фори
17:42 02.01.2026
38 При връщане на евро
17:43 02.01.2026
39 Ха ха ха
До коментар #10 от "Тик- Ток":Е спасявай се де....... качвай се на влака за пРоссия....
17:43 02.01.2026
40 Дон Дони
Коментиран от #47
17:43 02.01.2026
42 прав е човека
НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ГИ СПАЗВАМЕ!
Коментиран от #67
17:44 02.01.2026
43 фолклор
17:44 02.01.2026
44 ЗРИТЕЛ
17:44 02.01.2026
17:44 02.01.2026
46 Мхм
До коментар #8 от "Нищо подобно":Това е от горна оряховица, там влизат по 4 човека на седмица в кауфланд, за това имат евра
Коментиран от #53
17:44 02.01.2026
47 Напротив
До коментар #41 от "Ехо":Тия от Движение 29 са по-добри от всичките ви продажни партии и партийки!
48 иска човека да си има спомениот лева
17:45 02.01.2026
49 Олга
17:45 02.01.2026
17:45 02.01.2026
52 Оги
17:48 02.01.2026
53 И в метро и Лукойл бургас
До коментар #46 от "Мхм":Връщат лева
Коментиран от #126
17:48 02.01.2026
54 ЕДГАР КЕЙСИ
17:48 02.01.2026
55 6666
До коментар #34 от "Дас Хаген":Заминавай за Будапеща! Тук е България и официалната валута е ЕВРО!
17:50 02.01.2026
56 Как
Коментиран от #76
17:51 02.01.2026
57 Тоя
Коментиран от #147
17:51 02.01.2026
58 Абсурдистан
17:51 02.01.2026
59 Офф
17:51 02.01.2026
60 Факт
17:52 02.01.2026
61 Див селяк с квадратна тиква
17:52 02.01.2026
62 Поредния Шизофреник
Когато няма налично евро
Изтрещялник .
Тоя със сигурност е някоя
Издухана Капейка.
17:52 02.01.2026
63 Гагауз Тагаренко
Коментиран от #144
17:53 02.01.2026
64 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #18 от "Невероятни т паци":Да казваш истината за руските издевателства над БЪЛГАРИЯ не е русофобия
17:53 02.01.2026
66 Икономист
Коментиран от #73, #83
17:55 02.01.2026
67 Като не си длъжен
До коментар #42 от "прав е човека":Марш към Мускалието.
Радвай се на РУЗККИЙ Мир
17:55 02.01.2026
68 Марионетка
17:55 02.01.2026
69 123
Явно нямат достатъчно или са свършили дребните.
17:55 02.01.2026
70 Мнение
Коментиран от #93
17:55 02.01.2026
71 Лев > евро
После ще използваме същата технология да унищожим колониалното еврошиткоин и ще върнем нашите си пари!
17:56 02.01.2026
72 Дон Дони
До коментар #18 от "Невероятни т паци":Точно!
17:56 02.01.2026
74 селкор
До коментар #12 от "Гражданин":Охраната е само на заплата.Никакви права.
17:57 02.01.2026
75 И Той !
Като Българските Министри !
Пишат Нормативни Актове !
Които Противоречат !
На Постановеното От !
Закона !
Да Видим !
До къде ?
Ще Се О- !
Се !............
Ра ! ----
Т !
И !
С Еврото !
17:57 02.01.2026
77 луканков салам
17:58 02.01.2026
78 Ясно като бял ден
17:58 02.01.2026
79 референдум
17:58 02.01.2026
80 Фикри
17:59 02.01.2026
81 седесарко
17:59 02.01.2026
82 Браво!Само така! Пълен бойкот на еврото!
17:59 02.01.2026
83 Колкото се бори
До коментар #66 от "Икономист":За Мочата
Ли бре Рублоидот!
17:59 02.01.2026
84 ясно виждащ
18:00 02.01.2026
86 Дик диверсанта
Така рос дебилите се превръщат в заплаха за бъдещето на България.
18:00 02.01.2026
87 Евроатлантически погром
Днес съвременните еничари-евроатлантиците, са достойни техни наследници. Майцепродавци и национални предатели.
Коментиран от #99
18:00 02.01.2026
88 Фикри
До коментар #14 от "Амиии":Ми то като гледам клипа, май добре са направили, че не са питали народа.
18:00 02.01.2026
89 Копейки,
18:01 02.01.2026
90 Такива кирливани
До коментар #9 от "Розови и бозави":Такива кирливани неумити имат татуировка на Ботев на тумбака. Български патриотар. Като недоразумението Румен Радев.
18:01 02.01.2026
91 Тавариши и Таварашутки
В Евро или Рубли
Ще ги дават ?
18:01 02.01.2026
92 Пешо
18:02 02.01.2026
93 Дик диверсанта
До коментар #70 от "Мнение":Рос дебилите са заплаха за бъдещето на България.
18:02 02.01.2026
94 Пит Бул
18:02 02.01.2026
95 руzко = боклук
18:02 02.01.2026
96 az СВО Победа 80
Това е истината.
Коментиран от #103, #112
18:03 02.01.2026
97 Проф. Иво Христов
Коментиран от #151
18:04 02.01.2026
99 Няма край русофилската мъка
До коментар #87 от "Евроатлантически погром":Нямааааа.ха ха ха.Тоя спасяваше овцете на бай Рибан.Сега бай Рибан вместо да вземе половин милион лева (250 000 €)-нито овце,нито евраци.
Коментиран от #119
18:05 02.01.2026
100 Гражданин
18:06 02.01.2026
101 uzpoжденец
18:06 02.01.2026
102 Укрофоб
18:07 02.01.2026
103 Иска не иска мърдане нема.
До коментар #96 от "az СВО Победа 80":Ще е слушкаш Урсула и Кая.
18:07 02.01.2026
104 ще се наслушаме и нагледаме на неволи
Технически хаос с цените посрещна клиентите на голяма верига за техника във Варна в първите дни на януари. Електронните етикети в обект на "Техномаркет" масово показват разменени валутни стойности, създавайки абсурдна ситуация, при която левът изглежда двойно по-скъп от еврото.
За проблема сигнализираха потребители в социалните мрежи, споделяйки снимки на парадоксалните цени. На кадър, разпространен във Facebook, се вижда уред с цена 327.22 евро и същевременно 167.30 лева.
Математиката зад грешката
Анализът на цифрите разкрива, че не става въпрос за произволно формиране на цени, а за сериозен софтуерен гаф при конфигурацията на дисплеите. При проверка с официалния фиксиран курс на БНБ (1.95583), става ясно, че стойностите са абсолютно точни, но са с разменени места:
18:07 02.01.2026
105 Пампаец
18:07 02.01.2026
106 az СВО Победа 80
Нито американци, нито руснаци предвиждат съществуването на самостоятелна валутна зона в света с шиткойн.... и за щастие това не зависи нито от нас, нито от ЕС и Франкфурт! 😄
18:07 02.01.2026
107 Тома
18:08 02.01.2026
108 Ганя Путинофила
Коментиран от #117
18:09 02.01.2026
109 После се чудят
КАПЕЙКА
веднага си представя
Плитко Мозъчен Индивид като Този .
18:09 02.01.2026
110 Евроатлантик
Мечтая и за деня, в който ще променим и името на тази територия! Срамно е това име България... Повдига ми се казвам ви!
18:09 02.01.2026
111 Мафията се опитва силово да се налага
Коментиран от #115, #123
18:09 02.01.2026
114 Явно
18:10 02.01.2026
115 Оди у Русиа
До коментар #111 от "Мафията се опитва силово да се налага":Там референдуми през седмица.
18:10 02.01.2026
116 Факт
18:11 02.01.2026
117 Има достатъчно
До коментар #108 от "Ганя Путинофила":Други магазини .
Какъв го дири в Кауфланд и тем подобни
Вериги ,
Издуханяка !
18:11 02.01.2026
118 Антон
Днес петък, жена ми, ходи да пазарува в голямата българска верига. Хаос и скандали: еврото на касите е свършило, връщат в лева, всеки пазарува в лева, едни се карат защо им връат левове, искали евро, други се сърдят на сметката, гледали цвната в евро и мислели че е в лева. Това в Софив. Очевидно няма достатъчно евро, поради мизерията и кризата. Чакайте да видите какво дърво ни чака след някоя и друга година живи и здрави.
Коментиран от #138, #154
18:11 02.01.2026
119 Евроатлантически погром
До коментар #99 от "Няма край русофилската мъка":Да не получи инсулт бе, евробе? Какъв рибан, какви овце, на кой свят живееш?
18:11 02.01.2026
120 Трябваше
18:11 02.01.2026
121 Гост
18:12 02.01.2026
122 Сигурно
18:12 02.01.2026
123 А в МУСКАЛАБАД
До коментар #111 от "Мафията се опитва силово да се налага":Имаше ли Референдум
Дали да нападнат Украйна .
Някой пита ли го
Бункерния Фюрер
Къде ще прави Война ?
18:13 02.01.2026
125 Голям
18:14 02.01.2026
127 Я па Тоя
18:15 02.01.2026
128 Може може
До коментар #23 от "Измамиха ни!":ДОГОВОРА СИ Е ДОГОВОР
подписан от легитимната държава, кое не е ясно копейки, ми да бяхте ривали 2000 година като се подписваше договора с Европа, нали?
И ние не искахме съветски окупатори 1944 год, ама избихте интелигенцията на България и подписахте да сте васали на окупаторте от сАветсия сАюз . Доказахте след 3 национални катастрофи, че за нищо не ставате, поне си трайте.
18:15 02.01.2026
129 Същият
18:15 02.01.2026
130 Еврото е същото като ваксините!
Коментиран от #140
18:16 02.01.2026
131 Само
18:17 02.01.2026
133 Мемфис
18:18 02.01.2026
134 Фори
18:18 02.01.2026
135 Ей така се
18:19 02.01.2026
136 Коментиращ
До коментар #1 от "В Русия приемат":Защо вие изтрвалките на шорош винаги трябва да намесвате Путин и Русия???
Става дума за БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА (ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ В СВЕТА), ЧЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В ПАРЛАМЕНТА Я ЗАКРИХА ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ, С ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДОКЛАД ЗА РИСКОВЕТЕ ОТ БНБ И БЕЗ ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА!!!
ВСИЧКО ТОВА СЕ НАРИЧА ПРЕДАТЕЛСТВО ПЪРВА СТЕПЕН, КОЕТО ДОРИ В БЪЛГАРИЯ В БЛИЗКОТО МИНАЛО СЕ Е НАКАЗВАЛО С .....!!!!!!!
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГАВРИШ С НАРОДА СИ И ДА ОЧАКВАШ ТОЙ ДА СИ ТРАЕ ВЕЧНО, А НА ТЕБ ВИНАГИ ДА ТИ СЕ РАЗМИНАВА!
РАНО ИЛИ КЪСНО БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СЕ ИЗНЕРВЯТ ДОСТАТЪЧНО И ТОГАВА НА ВАС ШОРОШОВИТЕ ЧЕХЛИ, ВИ ПРЕПОРЪЧВАМ БЪРЗО ДА СЕ ИЗНАСЯТЕ ПО ОСТРОВИТЕ!
НЕ МОЖЕ ХЕМ ИНФЛАЦИЯТА ДА Е ПОД 3%, ХЕМ БГ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДА НЕ МОГАТ ДА ПРИЕМАТ НОВ БЮДЖЕТ, ПОРАДИ ГИГАНТСКИЯ ДЕФИЦИТ!!!
АКО САМО 5-10% ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС В БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗНЕРВЯТ ДОСТАТЪЧНО И СА ГОТОВИ НА КРАЙНОСТИ (АКО СЕ НАЛОЖИ), ВИ УВЕРЯВАМ, ЧЕ ДЕ ЩО Е ЛГБТ ЕВРОАТЛАНТИК ЩЕ СИ СКЪСА КРАКАТА ОТ ТЪРЧАНЕ В ТЪРСЕНЕ НА "ОСТРОВИТЕ"!!!
Коментиран от #148
18:19 02.01.2026
138 Уеивуеу
До коментар #118 от "Антон":Сам го каза. Българска верига. Немските вериги обаче са подготвени с камиони със центове и евробанкноти банкноти.
18:19 02.01.2026
139 Присмехулник
18:19 02.01.2026
140 Майтапчия
До коментар #130 от "Еврото е същото като ваксините!":20,30 копейки не може да се съберете.
18:19 02.01.2026
141 ДЯДО МРАЗ ЕВРАКА
КРОЙ МУ ШАПКАТА.....
ВЖ.ОНЗИ С ШКОДАТА ОТ ЗАД ШАДРАВАНА НА
БУЛ.ДОНДУКОВ ДВЕ....😀....ЛИКА ПРИЛИКА....
18:20 02.01.2026
142 Това е от
18:20 02.01.2026
143 Урсул фон РептиЛайнян🐍
ХУБАВОТО Е ,ЧЕ КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЕВРЕО-АТЛАНТИЧЕСКИ ПРИРОДНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ ЛИБЕРАЛНОТО И ЖЕНДЪРСКО ГЛОБАЛИСТКО НЕДОНОСЧЕ ЕС И ШАРЕНАТА КНИЖКА БЕЗ ПОКРИТИЕ- ЕВРОТО ИЗЖИВЯВАТ ПОСЛЕДНИТЕ СИ ДНИ И РРИСЛЮЧВАТ НА БУНИЩЕТО КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО-НА БОКЛУКА......
18:20 02.01.2026
144 Европеец
До коментар #63 от "Гагауз Тагаренко":От твоите уста в божиите уши! Защо ми е кирилицата като всички развити народи използват латиницата? Надявам се час по-скоро в парламента да се усетят и да стане като с еврото.
18:20 02.01.2026
145 Голем смех
18:21 02.01.2026
146 Хем тп
18:21 02.01.2026
147 виктория
До коментар #57 от "Тоя":подставено лице на боко и шиши!!!
18:21 02.01.2026
148 Ай ди бе
До коментар #136 от "Коментиращ":Кой искаше да е 20 губерния на сАветския сАюз, кой?
Да си чувал за комунисти национални предатели?
18:22 02.01.2026
149 Как
18:22 02.01.2026
150 Антон
Да излезе управителя на БНБ и да обясни защо няма достатъчно евро в магазините за да се връща ресто? Значи ли това че има недостиг на парична маса? Ако в така, защо? Къде са парите? Да каже каква стойност в пуснатото евроцв обръщение!
Не ни се слушат празни евротолерасрки обръщения и прочие! Искам числа и факти, това е същественото!
18:22 02.01.2026
151 Анонимен
До коментар #97 от "Проф. Иво Христов":я съм иво дебило така е
18:23 02.01.2026
152 Лъжльо
18:23 02.01.2026
153 Заслужава
18:23 02.01.2026
154 Булекзит му е майката!
До коментар #118 от "Антон":ЕЦБ ни прибра валутните резерви и златото , а насреща един гол! Ще ни отпускат по някое евро по лъжичка, а ако се разбунтуваме ще ни блокират парите!
18:23 02.01.2026
155 ...
Могли са да му върнат левове.
Формално няма нарушение на закона - нямат евро в момента и му връщат левчета.
Щяха да си спестят този цирк...
18:23 02.01.2026