FT: Зеленски няма да се откаже от Донбас

Вестник Financial Times (FT) публикува традиционния си набор от прогнози за 2026 г. и призна, че миналата година е сгрешил в 7 от 20 прогнози за 2025 г., което е най-лошият резултат досега за колонката.
Сред прогнозите, които не се сбъднаха, FT посочи мирно споразумение в Украйна, както и сценарий, при който биткойнът надхвърля 200 000 USD. Вестникът също така нарече прогнозата си за дела на електрическите превозни средства погрешна – изданието прогнозира, че те няма да представляват една четвърт от световните продажби. Вестникът не уточни останалите четири неправилни прогнози. Въпреки това, авторите му не са се отказали от годишния формат на прогнозите.
В сборник с прогнози за 2026 г., колумнистът на FT Бен Хол пише, че Володимир Зеленски, няма да се съгласи да се откаже от Донбас като част от мирно споразумение, наричайки подобна стъпка твърде рискована за главата на киевския режим по военни, конституционни и политически причини.
Сред други прогнози в сборника е очакването, че средното ниво на американските мита при Доналд Тръмп няма да бъде по-високо от сегашното ниво до края на 2026 г., както и предположението за „дефлация“ на балона с изкуствен интелект и продължаване на цикъла на намаляване на лихвите от редица централни банки.
Отделно, в прогнозите се споменава и възможността за появата на хуманоидни домашни роботи за богати „ранни потребители“ и перспективите за появата на по-модерни квантови компютри (вероятно по-късно от 2026 г.).
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #2
08:49 02.01.2026
2 Гого Мадурев
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Никой, ама трябва да им пълнеж, че да продават ;-)
08:51 02.01.2026
3 Пич
Да се чете - Зеленски няма да се откаже от дрогата!!!
А за Донбас - никой не се интересува от желанието на Зелю !!!
Коментиран от #5, #7
08:51 02.01.2026
4 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #49
08:53 02.01.2026
5 Българин
До коментар #3 от "Пич":Значи, че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #59
08:56 02.01.2026
6 Винкело
08:57 02.01.2026
7 Геро
До коментар #3 от "Пич":Мнението на абортен материал като теб няма никакво значение.
Коментиран от #26
08:57 02.01.2026
8 КАК ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ...
Коментиран от #19, #22
08:59 02.01.2026
9 Гост
08:59 02.01.2026
10 Бе Русия
В столицата на врага трябва да изчезнат най-важните държавни органи: НС, правителство, президентска институция, команден пункт на армията. Има ли страна, без правителство и без НС? Еми на кого тогава "помагачите" щеше да дават милиардите и железата? Ако там седи вече руска администрация? Това трябваше да ви е целта още от 1 ден на СВО... Не го правите... Уж имате някакви си "други цели"? Какви, да ви пита човек?
Коментиран от #41
08:59 02.01.2026
11 Иван Грозни
09:00 02.01.2026
12 Хмм
Коментиран от #17
09:00 02.01.2026
13 Бля
09:00 02.01.2026
14 Тоя що
09:00 02.01.2026
15 в кратце
09:00 02.01.2026
16 Съдията
09:01 02.01.2026
17 Хмхмм
До коментар #12 от "Хмм":Онези опърлените ватенки в кафенето също не бяха случайни.мдаа
09:01 02.01.2026
18 ФТ много на сериозно
Не е нужно да си пророк за да се досетиш, че щом нямаш хора и пари за война, губиш.
09:02 02.01.2026
19 Копейка
До коментар #8 от "КАК ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ...":А на нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #40
09:03 02.01.2026
20 Пепи Волгата
Коментиран от #27
09:03 02.01.2026
21 А на кой му пука
Дали ще се откаже или не от Донбас, все тая!
А докато се офлянква втория по големина град в Запорожие- Гулайполе оттече и руснаците са на 10км от град Запорожие.
09:04 02.01.2026
22 Хмм
До коментар #8 от "КАК ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ...":така си мислеше и оня със самолета, но го намериха, ще го намеррят където ида отиде, той има врагове и сред своите
09:04 02.01.2026
23 Също
09:04 02.01.2026
24 Самопосерковци
Големи храбреци, ама само в коментарите.
09:05 02.01.2026
25 Руснаците още
Така те спокойно ще продължат, докато преглътнат цялата "незалежна"! Само е доста тъпо, че мнооого се мотаят. Имат и силни оръжия и могат до обед да са приключили вече. Ама не, още стрелят с лъкове и прашки. Защо бе? Тези ви убиха генерали, нападнаха ви и ядрената триада ... а вие? Още се мотате...
Коментиран от #45
09:06 02.01.2026
26 Пич
До коментар #7 от "Геро":Извинявай ако много те разстройвам. Точно ти не пропускаш да покажеш колко голямо значение има мнението ми за тебе.
Коментиран от #33
09:06 02.01.2026
27 Коцето Копейкин
До коментар #20 от "Пепи Волгата":Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла
Коментиран от #31
09:06 02.01.2026
28 Дидо
Коментиран от #54
09:07 02.01.2026
29 Хе!
09:08 02.01.2026
30 Корумпе
09:08 02.01.2026
31 Поп фолк звездата Мария
До коментар #27 от "Коцето Копейкин":И аз избрах еврото,толкова много имам,че всички палячовци тук във форума ще ги купя!
Коментиран от #36
09:09 02.01.2026
32 ВВП
09:09 02.01.2026
33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #26 от "Пич":Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
09:09 02.01.2026
34 ЩЕ, ЩЕ
09:10 02.01.2026
35 Копейки,
09:10 02.01.2026
36 Цвети Янева
До коментар #31 от "Поп фолк звездата Мария":И аз избрах еврото и Пеевски
09:11 02.01.2026
37 ВВП
09:11 02.01.2026
38 Путин е агресора и окупатора
09:12 02.01.2026
39 Валерий Герасимов, началник щаб
Руснаците губят на фронта !!!
Купянск, Покровск, Торецк, Волчанск, Часов Яр си остават несбъдната узкочела мичта 🎅
09:12 02.01.2026
40 Че ще спрем да
До коментар #19 от "Копейка":Плащаме на един без морален плъх. Който само по КРУИЗИ ХОДИ проси и от парите на другите се обогатяват.
Коментиран от #47
09:12 02.01.2026
41 Гост
До коментар #10 от "Бе Русия":Руснаците ясно казаха какво искат и го повтарят от 4 години! Защо никой не слуша! Ако са искали
да съсипят Украйна, то щяха да са го сторили! Ясно показват че няма ПВО което да им спре атаките!
Коментиран от #50
09:14 02.01.2026
42 Една мисъл не ми дава мира
09:14 02.01.2026
43 Българин
Коментиран от #55
09:14 02.01.2026
44 Факт
09:15 02.01.2026
45 Генщаба РФ
До коментар #25 от "Руснаците още":Не издавай тайни., а забавянето е стратегия и не срещу малката въшка, а срещу "колективният запад" и най-вече натЮ, които леко-полеко се преформатират, отстъпват и нищо чудно да се поразпаднат. Ние не бързаме.
09:16 02.01.2026
46 Овена
Коментиран от #48
09:17 02.01.2026
47 Хан Аспарух, български хан
До коментар #40 от "Че ще спрем да":Този "плъх" Четири Года прави Русия, Путин и узкочелите за смях, отърва българия от узкоглазите и махна МОЧА-та, като освободи място за Хан Аспарух набучил узкоглаза мечка с меча си 🎅
09:18 02.01.2026
49 😆😆😆
До коментар #4 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Откраднати😳🤦😂🤣
Олеся Зеленская ги е устроила на работа в турски хотел, да и носят доходи про титу ция🙄, разбрали къде са педофилите 😉
Коментиран от #51
09:20 02.01.2026
50 Може, ама е
До коментар #41 от "Гост":Стратегическа ГРЕШКА! Защо? Колко повече време минава, толкова повече западът се обединява против тях и милиарди дават, оръжия дават, вкараха Швеция и Финландия в Натото. Ще "пуснат" и втори фронт против тях, Преднестеровието примерно? Направиха план да превземат и Калининград. Е, колкото повече продължава тази война, толкова ПО-ЗЛЕ и ПО-ОПАСНО за цялата планета става... Западналите НЕ се отказват и влагат вече всичко. Е, ако Русия няма вече с какво да продължава, какво им остава? Да си използват опасния ядрен арсенал. Натам отива вече...
Коментиран от #60
09:20 02.01.2026
51 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
До коментар #49 от "😆😆😆":Не мърдам от бункера
09:21 02.01.2026
52 Нафталинка
Коментиран от #56
09:21 02.01.2026
53 хо-хо !
09:21 02.01.2026
54 Хи хи
До коментар #28 от "Дидо":А ти трябва да гниеш по затворите за убита свобода на словото !! Диктатор !!!
09:21 02.01.2026
56 Хмм
До коментар #52 от "Нафталинка":искал да говори с Путин, а беше издал указ, че са забранени разговорите с Путин, не може и да го отмени, защото мандатът му е изтекъл
09:24 02.01.2026
57 Гошо
09:25 02.01.2026
58 ха-ха
До коментар #55 от "Българин":То пък ти си един българин ......
09:25 02.01.2026
59 Оракула от Делфи
До коментар #5 от "Българин":Никой не може да избива народа си така, както може Диктатора Путин!!!
Нарежда със Заповед и някой бунак , като хуманоиден робот ,изпълнява заповедите , въпроси няма и няма и да има ???
Руското общество с Путин ,е постигнало максимума на роболепие ,
за какво му е "Искуствен Интелект" на Путин, като и без това , народа е
превърнат в роботизарана паплач, която не може да каже не искам и не бива???
Ами ако Путин,... вече е в деменция, какво правим??????
Коментиран от #64
09:25 02.01.2026
60 Гост
До коментар #50 от "Може, ама е":Не е грешка, политика е! Като на всяка голяма страна, на Русия и трябва Враг! САЩ са така, Китай са така, сега и ЕС се опитват....
Това е, сценария е ясен, а цената каква ще е, ще разберем, някога, може би....
09:27 02.01.2026
61 гръмовержец
09:28 02.01.2026
62 Хи хи
09:29 02.01.2026
63 Както казва мъдрият
09:30 02.01.2026
64 Хи хи
До коментар #59 от "Оракула от Делфи":А на тебе кво ти пука кво нарежда Путин ??!! Да нарежда бе, Русия нито е в ЕС, нито е в нато !!!
09:31 02.01.2026