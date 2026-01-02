Новини
Свят »
САЩ »
FT: Зеленски няма да се откаже от Донбас

FT: Зеленски няма да се откаже от Донбас

2 Януари, 2026 08:45 1 444 64

  • володимир зеленски-
  • financial times-
  • прогноза-
  • 2026

FT призна, че прогнозите му за 2025 година са най-лошите и направи традиционния набор от тези, които евентуално ще се случат тази година

FT: Зеленски няма да се откаже от Донбас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вестник Financial Times (FT) публикува традиционния си набор от прогнози за 2026 г. и призна, че миналата година е сгрешил в 7 от 20 прогнози за 2025 г., което е най-лошият резултат досега за колонката.

Сред прогнозите, които не се сбъднаха, FT посочи мирно споразумение в Украйна, както и сценарий, при който биткойнът надхвърля 200 000 USD. Вестникът също така нарече прогнозата си за дела на електрическите превозни средства погрешна – изданието прогнозира, че те няма да представляват една четвърт от световните продажби. Вестникът не уточни останалите четири неправилни прогнози. Въпреки това, авторите му не са се отказали от годишния формат на прогнозите.

В сборник с прогнози за 2026 г., колумнистът на FT Бен Хол пише, че Володимир Зеленски, няма да се съгласи да се откаже от Донбас като част от мирно споразумение, наричайки подобна стъпка твърде рискована за главата на киевския режим по военни, конституционни и политически причини.

Сред други прогнози в сборника е очакването, че средното ниво на американските мита при Доналд Тръмп няма да бъде по-високо от сегашното ниво до края на 2026 г., както и предположението за „дефлация“ на балона с изкуствен интелект и продължаване на цикъла на намаляване на лихвите от редица централни банки.

Отделно, в прогнозите се споменава и възможността за появата на хуманоидни домашни роботи за богати „ранни потребители“ и перспективите за появата на по-модерни квантови компютри (вероятно по-късно от 2026 г.).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    26 35 Отговор
    Че кой пък ще ги пита.

    Коментиран от #2

    08:49 02.01.2026

  • 2 Гого Мадурев

    16 34 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Никой, ама трябва да им пълнеж, че да продават ;-)

    08:51 02.01.2026

  • 3 Пич

    29 39 Отговор
    Заглавието е подвеждащо !!!
    Да се чете - Зеленски няма да се откаже от дрогата!!!
    А за Донбас - никой не се интересува от желанието на Зелю !!!

    Коментиран от #5, #7

    08:51 02.01.2026

  • 4 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    5 27 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца , проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #49

    08:53 02.01.2026

  • 5 Българин

    3 22 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Значи, че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #59

    08:56 02.01.2026

  • 6 Винкело

    17 2 Отговор
    Нямало да се откаже... Е, когато след време в слънчева Флорида го попитат, той ще продължи да настоява: "Не съм се отказал от Донбас".

    08:57 02.01.2026

  • 7 Геро

    4 15 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Мнението на абортен материал като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #26

    08:57 02.01.2026

  • 8 КАК ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ...

    18 1 Отговор
    Един неграмотен зъл алчен човек не се отказва лесно. По време на конфликти войни най добре се краде. И КОГА ЕВРЕЙЧЕТО ОСТАВИ НАРОДА СИ БЕЗ ТЕРИТОРИЯ И БЕЗ БОГАТСТВАТА БЛАГАТА НАРОДНИ ЩЕ ИЗБЯГА ДАЛЕКО А КОЙ УБИТ УБИТ КОЙ ОБЕДНЯЛ ОБЕДНЯЛ, НО ТОЙ И БОГАТ И ЖИВ.

    Коментиран от #19, #22

    08:59 02.01.2026

  • 9 Гост

    10 4 Отговор
    Глупав клоун, драснат си във Форма 76!

    08:59 02.01.2026

  • 10 Бе Русия

    12 2 Отговор
    Много ги търпи. През световната война СССР за това време вече беше стигнал до Берлин. А тези?
    В столицата на врага трябва да изчезнат най-важните държавни органи: НС, правителство, президентска институция, команден пункт на армията. Има ли страна, без правителство и без НС? Еми на кого тогава "помагачите" щеше да дават милиардите и железата? Ако там седи вече руска администрация? Това трябваше да ви е целта още от 1 ден на СВО... Не го правите... Уж имате някакви си "други цели"? Какви, да ви пита човек?

    Коментиран от #41

    08:59 02.01.2026

  • 11 Иван Грозни

    8 0 Отговор
    Ако продължи да ги избива както през 2022г. те сами ще се откажат от него.

    09:00 02.01.2026

  • 12 Хмм

    13 1 Отговор
    и какво ще прави, ще избива младежи по барове и ресторанти, спре ли войната и край на президентстването, играят си на котка и мишка с Тръмп, да видим докога, това с пликовете за подкуп а депутати да гласуват както трябва му го спретнаха точно по време на посещението в САЩ, едва ли е случайно

    Коментиран от #17

    09:00 02.01.2026

  • 13 Бля

    3 17 Отговор
    Купянск е прочистен от орките.Както се вижда и в Покровск натам отиват нещата.

    09:00 02.01.2026

  • 14 Тоя що

    13 0 Отговор
    е в черно бе - да не би да е умрял някой , или жалее златния кенеф ?

    09:00 02.01.2026

  • 15 в кратце

    8 0 Отговор
    Зеленски няма да се откаже от ЗеленДонбас,хайде на бас!

    09:00 02.01.2026

  • 16 Съдията

    12 1 Отговор
    Зеленски ако не вдигне белия байрак, няма да доживее Коледа. Украинците ще го линчуват.😂

    09:01 02.01.2026

  • 17 Хмхмм

    2 14 Отговор

    До коментар #12 от "Хмм":

    Онези опърлените ватенки в кафенето също не бяха случайни.мдаа

    09:01 02.01.2026

  • 18 ФТ много на сериозно

    11 2 Отговор
    се вземат с техните “прогнози”.
    Не е нужно да си пророк за да се досетиш, че щом нямаш хора и пари за война, губиш.

    09:02 02.01.2026

  • 19 Копейка

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "КАК ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ...":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #40

    09:03 02.01.2026

  • 20 Пепи Волгата

    5 15 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото,то било хубаво така,20000 еврака на месец в топлото джобче!

    Коментиран от #27

    09:03 02.01.2026

  • 21 А на кой му пука

    16 2 Отговор
    от какво нямало да се откаже Зеленски?
    Дали ще се откаже или не от Донбас, все тая!
    А докато се офлянква втория по големина град в Запорожие- Гулайполе оттече и руснаците са на 10км от град Запорожие.

    09:04 02.01.2026

  • 22 Хмм

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "КАК ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ...":

    така си мислеше и оня със самолета, но го намериха, ще го намеррят където ида отиде, той има врагове и сред своите

    09:04 02.01.2026

  • 23 Също

    12 2 Отговор
    няма да се откаже от белото.

    09:04 02.01.2026

  • 24 Самопосерковци

    5 6 Отговор
    в коментарите.
    Големи храбреци, ама само в коментарите.

    09:05 02.01.2026

  • 25 Руснаците още

    11 2 Отговор
    Не са разбрали, колко ценен е този за тях.
    Така те спокойно ще продължат, докато преглътнат цялата "незалежна"! Само е доста тъпо, че мнооого се мотаят. Имат и силни оръжия и могат до обед да са приключили вече. Ама не, още стрелят с лъкове и прашки. Защо бе? Тези ви убиха генерали, нападнаха ви и ядрената триада ... а вие? Още се мотате...

    Коментиран от #45

    09:06 02.01.2026

  • 26 Пич

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Геро":

    Извинявай ако много те разстройвам. Точно ти не пропускаш да покажеш колко голямо значение има мнението ми за тебе.

    Коментиран от #33

    09:06 02.01.2026

  • 27 Коцето Копейкин

    5 10 Отговор

    До коментар #20 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла

    Коментиран от #31

    09:06 02.01.2026

  • 28 Дидо

    1 12 Отговор
    Милена,милен ганевия и подобни трябва да изгният по затворите за платено разпространение на руска пропаганда!

    Коментиран от #54

    09:07 02.01.2026

  • 29 Хе!

    6 4 Отговор
    То и Вучич не се е отказал от Косово, ама......там се вее американския флаг!

    09:08 02.01.2026

  • 30 Корумпе

    10 2 Отговор
    А от именията в Лондон или Флорида ще се откаже ли?

    09:08 02.01.2026

  • 31 Поп фолк звездата Мария

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Коцето Копейкин":

    И аз избрах еврото,толкова много имам,че всички палячовци тук във форума ще ги купя!

    Коментиран от #36

    09:09 02.01.2026

  • 32 ВВП

    10 2 Отговор
    Зелю фашиста е козът на Москва .За анексията на Окропистан ..После е пътник към ада..

    09:09 02.01.2026

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 8 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за вниманието!

    09:09 02.01.2026

  • 34 ЩЕ, ЩЕ

    5 2 Отговор
    ............ Зеленски няма да се откаже от Донбас..........ОТКАЖИ СЕ ОТ БЕЛОТО И ВСИЧКО ЩЕ Е ...О.К.

    09:10 02.01.2026

  • 35 Копейки,

    3 9 Отговор
    Приехте ли Еврото! Коментирайте.

    09:10 02.01.2026

  • 36 Цвети Янева

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Поп фолк звездата Мария":

    И аз избрах еврото и Пеевски

    09:11 02.01.2026

  • 37 ВВП

    5 1 Отговор
    Чрез атентатите ,зелю и режима узаконяват СВО..Накрая ще се трепят в Киев ..Един други..

    09:11 02.01.2026

  • 38 Путин е агресора и окупатора

    3 9 Отговор
    Зеленски е истински патриот и родолюбец, който не се уплаши от агресора Путин , а смело започна защитава Родината си в отечествената война срещу руските завоеватели и окупатори...

    09:12 02.01.2026

  • 39 Валерий Герасимов, началник щаб

    3 6 Отговор
    Та луд ли е да се откаже ?
    Руснаците губят на фронта !!!
    Купянск, Покровск, Торецк, Волчанск, Часов Яр си остават несбъдната узкочела мичта 🎅

    09:12 02.01.2026

  • 40 Че ще спрем да

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Копейка":

    Плащаме на един без морален плъх. Който само по КРУИЗИ ХОДИ проси и от парите на другите се обогатяват.

    Коментиран от #47

    09:12 02.01.2026

  • 41 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бе Русия":

    Руснаците ясно казаха какво искат и го повтарят от 4 години! Защо никой не слуша! Ако са искали
    да съсипят Украйна, то щяха да са го сторили! Ясно показват че няма ПВО което да им спре атаките!

    Коментиран от #50

    09:14 02.01.2026

  • 42 Една мисъл не ми дава мира

    2 5 Отговор
    Кой ще е следващият генерал полетял на концерта.

    09:14 02.01.2026

  • 43 Българин

    1 1 Отговор
    Българския народ винаги се е подчинявал на по-силните и по-смелите и така сме оцялвали. А окраинците очевидно ще бъдат изтребени до крак за славата на Православна Русия и Руския Народ! Това е цената на глупостта!

    Коментиран от #55

    09:14 02.01.2026

  • 44 Факт

    2 0 Отговор
    Най-важните им прогнози не се сбъднаха!

    09:15 02.01.2026

  • 45 Генщаба РФ

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Руснаците още":

    Не издавай тайни., а забавянето е стратегия и не срещу малката въшка, а срещу "колективният запад" и най-вече натЮ, които леко-полеко се преформатират, отстъпват и нищо чудно да се поразпаднат. Ние не бързаме.

    09:16 02.01.2026

  • 46 Овена

    1 0 Отговор
    Снощи Пачо Глигана изяде цяло агне и едно малко прасенце,и изпи една туба с вино!

    Коментиран от #48

    09:17 02.01.2026

  • 47 Хан Аспарух, български хан

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Че ще спрем да":

    Този "плъх" Четири Года прави Русия, Путин и узкочелите за смях, отърва българия от узкоглазите и махна МОЧА-та, като освободи място за Хан Аспарух набучил узкоглаза мечка с меча си 🎅

    09:18 02.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 😆😆😆

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Откраднати😳🤦😂🤣
    Олеся Зеленская ги е устроила на работа в турски хотел, да и носят доходи про титу ция🙄, разбрали къде са педофилите 😉

    Коментиран от #51

    09:20 02.01.2026

  • 50 Може, ама е

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Стратегическа ГРЕШКА! Защо? Колко повече време минава, толкова повече западът се обединява против тях и милиарди дават, оръжия дават, вкараха Швеция и Финландия в Натото. Ще "пуснат" и втори фронт против тях, Преднестеровието примерно? Направиха план да превземат и Калининград. Е, колкото повече продължава тази война, толкова ПО-ЗЛЕ и ПО-ОПАСНО за цялата планета става... Западналите НЕ се отказват и влагат вече всичко. Е, ако Русия няма вече с какво да продължава, какво им остава? Да си използват опасния ядрен арсенал. Натам отива вече...

    Коментиран от #60

    09:20 02.01.2026

  • 51 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "😆😆😆":

    Не мърдам от бункера

    09:21 02.01.2026

  • 52 Нафталинка

    3 2 Отговор
    Няма да даде Донбас тогава какви преговори води този идиотски евреин,жалко,че Хитлер не ги е унищожил до крак, като не го даде ще му го вземат друг изход няма.

    Коментиран от #56

    09:21 02.01.2026

  • 53 хо-хо !

    4 2 Отговор
    Тоя зелен гном нямал да се откаже от Донбас ....А Путин защо ги бави толкова , нямам си на идея . Оръжия ли нямат руснаците , че допуснаха рамбовците кекави на зеления да си вирят носовете и да си мислят , че са победители .Само вякой като Нетаняху ще им избие мераците зеляви от главите , но , има време , и това ще видим .

    09:21 02.01.2026

  • 54 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дидо":

    А ти трябва да гниеш по затворите за убита свобода на словото !! Диктатор !!!

    09:21 02.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Нафталинка":

    искал да говори с Путин, а беше издал указ, че са забранени разговорите с Путин, не може и да го отмени, защото мандатът му е изтекъл

    09:24 02.01.2026

  • 57 Гошо

    2 0 Отговор
    "Зеленски няма да се откаже от Донбас" и слава Богу ,че току виж нещо преговори почнат Точно така ,да се дръвчи до последно ,никакви колебания да не остави в Кремъл за необходимостта от пълна капитулация

    09:25 02.01.2026

  • 58 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Българин":

    То пък ти си един българин ......

    09:25 02.01.2026

  • 59 Оракула от Делфи

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Никой не може да избива народа си така, както може Диктатора Путин!!!
    Нарежда със Заповед и някой бунак , като хуманоиден робот ,изпълнява заповедите , въпроси няма и няма и да има ???
    Руското общество с Путин ,е постигнало максимума на роболепие ,
    за какво му е "Искуствен Интелект" на Путин, като и без това , народа е
    превърнат в роботизарана паплач, която не може да каже не искам и не бива???
    Ами ако Путин,... вече е в деменция, какво правим??????

    Коментиран от #64

    09:25 02.01.2026

  • 60 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Може, ама е":

    Не е грешка, политика е! Като на всяка голяма страна, на Русия и трябва Враг! САЩ са така, Китай са така, сега и ЕС се опитват....
    Това е, сценария е ясен, а цената каква ще е, ще разберем, някога, може би....

    09:27 02.01.2026

  • 61 гръмовержец

    2 0 Отговор
    Ако иска да не се отказва от Донбас , Путин ясно и категорично каза - всичко , което не отстъпят , ще си го вземем с оръжие .....Зеленият може само локуми да разтяга и нищо повече .

    09:28 02.01.2026

  • 62 Хи хи

    1 0 Отговор
    За маленкий зеля калта и камънаците на Донбас са по ценни от украинския живот !!

    09:29 02.01.2026

  • 63 Както казва мъдрият

    0 0 Отговор
    народ "ще се откаже, ама хоро няма да играе"... Ще му бъде направено предложение, което няма да може да откаже, т.е. едва ли ще опрат до неговите мнения и желания като го сгащат в ъгъла и американците и руснаците, а на западняците никой няма да даде думата...

    09:30 02.01.2026

  • 64 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Оракула от Делфи":

    А на тебе кво ти пука кво нарежда Путин ??!! Да нарежда бе, Русия нито е в ЕС, нито е в нато !!!

    09:31 02.01.2026