FT: Зеленски няма да се откаже от Донбас

Вестник Financial Times (FT) публикува традиционния си набор от прогнози за 2026 г. и призна, че миналата година е сгрешил в 7 от 20 прогнози за 2025 г., което е най-лошият резултат досега за колонката.

Сред прогнозите, които не се сбъднаха, FT посочи мирно споразумение в Украйна, както и сценарий, при който биткойнът надхвърля 200 000 USD. Вестникът също така нарече прогнозата си за дела на електрическите превозни средства погрешна – изданието прогнозира, че те няма да представляват една четвърт от световните продажби. Вестникът не уточни останалите четири неправилни прогнози. Въпреки това, авторите му не са се отказали от годишния формат на прогнозите.

В сборник с прогнози за 2026 г., колумнистът на FT Бен Хол пише, че Володимир Зеленски, няма да се съгласи да се откаже от Донбас като част от мирно споразумение, наричайки подобна стъпка твърде рискована за главата на киевския режим по военни, конституционни и политически причини.

Сред други прогнози в сборника е очакването, че средното ниво на американските мита при Доналд Тръмп няма да бъде по-високо от сегашното ниво до края на 2026 г., както и предположението за „дефлация“ на балона с изкуствен интелект и продължаване на цикъла на намаляване на лихвите от редица централни банки.

Отделно, в прогнозите се споменава и възможността за появата на хуманоидни домашни роботи за богати „ранни потребители“ и перспективите за появата на по-модерни квантови компютри (вероятно по-късно от 2026 г.).