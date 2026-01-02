Адриан Андреев приключи участието си на четвъртфиналите в Маракеш след здрава битка

Българският тенисист Адриан Андреев не успя да преодолее четвъртфиналната фаза на престижния турнир на червени кортове в Маракеш, Мароко, чийто награден фонд възлиза на 30 000 долара.

В напрегнат и изпълнен с обрати двубой, нашият представител отстъпи пред петия поставен в схемата – французина Шон Кюнен, след повече от три часа здрава битка – 7:6(3), 2:6, 5:7.

Още от първите минути на срещата двамата състезатели демонстрираха завидна воля и борбеност, като си размениха по един пробив. Сервирайки стабилно, те не допуснаха нови изненади до тайбрека, където Андреев поведе с 4:1 и с хладнокръвие затвори първия сет в своя полза – 7:6(3).

Във втората част обаче Кюнен показа защо е сред фаворитите на турнира. Французинът наложи темпото си, реализира три пробива и безапелационно изравни резултата след 6:2.

Третият сет се превърна в истински трилър. След нова размяна на пробиви, напрежението на корта се покачи до краен предел. При 5:5 Андреев не успя да удържи подаването си, а Кюнен, въпреки че преди това изпусна възможност да затвори мача, този път не трепна и с 7:5 сложи точка на спора.

Макар и да не достигна полуфиналите, Андреев показа характер и отлична игра срещу силен съперник, което със сигурност ще му донесе ценен опит и увереност за следващите турнири.