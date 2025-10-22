Новини
Спорт »
Бг футбол »
Българските футболни клубове ще трябва да наемат еколози по ново изискване на БФС и препоръка на УЕФА

22 Октомври, 2025 15:02 464 5

Това правило цели да превърне футбола в по-отговорна и зелена индустрия

Българските футболни клубове ще трябва да наемат еколози по ново изискване на БФС и препоръка на УЕФА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От следващия сезон родните футболни клубове ще бъдат задължени да включат в екипите си експерти по социална и екологична устойчивост. Това ново правило, въведено от Българския футболен съюз (БФС) по препоръка на УЕФА, цели да превърне футбола в по-отговорна и зелена индустрия.

В рамките на съвместен План за сътрудничество между УЕФА и Европейската асоциация на клубовете (ЕФК), който ще обхване сезоните 2025/26 и 2026/27, се поставя акцент върху социалната и екологичната отговорност на футболните организации. Новата стратегия, представена през октомври 2025 г., има за цел да интегрира устойчивите практики в сърцето на европейския клубен футбол.

Какво означава това за българските клубове?

Всяко професионално футболно дружество у нас ще трябва да назначи специалист, който да следи и прилага политики за опазване на околната среда и социална ангажираност. Това включва мерки за намаляване на въглеродния отпечатък, управление на отпадъците, енергийна ефективност и подкрепа на местните общности.

Защо се въвежда тази промяна?

Световните тенденции и натискът от страна на европейските футболни институции налагат нови стандарти за устойчивост. УЕФА е категорична, че бъдещето на футбола е неразривно свързано с отговорното отношение към природата и обществото. Българският футболен съюз, следвайки тези насоки, въвежда лицензионното изискване, което ще направи футболните клубове по-екологично съобразни и социално активни.

Какви са очакваните ползи?

Въвеждането на еколози и експерти по устойчивост ще помогне на клубовете да намалят разходите си, да подобрят имиджа си и да привлекат нови спонсори, които държат на зелените каузи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Всичко гадно е зелено.Зелен фашизъм,зелена сделка,Зеленски.

    15:07 22.10.2025

  • 2 Сзо

    4 2 Отговор
    Продължават зелените идиотщини на ЕС

    15:10 22.10.2025

  • 3 ?????

    4 2 Отговор
    Ха ха. Поредните криви краставици от Европа.

    15:16 22.10.2025

  • 4 А ветеринарни доктори

    2 0 Отговор
    Ами с тея дървета в отборите наистина им трябват.

    15:49 22.10.2025

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Няма да са еколози, а еколожки.

    15:49 22.10.2025

