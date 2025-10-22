Българските футболни клубове ще трябва да наемат еколози по ново изискване на БФС и препоръка на УЕФА

От следващия сезон родните футболни клубове ще бъдат задължени да включат в екипите си експерти по социална и екологична устойчивост. Това ново правило, въведено от Българския футболен съюз (БФС) по препоръка на УЕФА, цели да превърне футбола в по-отговорна и зелена индустрия.

В рамките на съвместен План за сътрудничество между УЕФА и Европейската асоциация на клубовете (ЕФК), който ще обхване сезоните 2025/26 и 2026/27, се поставя акцент върху социалната и екологичната отговорност на футболните организации. Новата стратегия, представена през октомври 2025 г., има за цел да интегрира устойчивите практики в сърцето на европейския клубен футбол.

Какво означава това за българските клубове?

Всяко професионално футболно дружество у нас ще трябва да назначи специалист, който да следи и прилага политики за опазване на околната среда и социална ангажираност. Това включва мерки за намаляване на въглеродния отпечатък, управление на отпадъците, енергийна ефективност и подкрепа на местните общности.

Защо се въвежда тази промяна?

Световните тенденции и натискът от страна на европейските футболни институции налагат нови стандарти за устойчивост. УЕФА е категорична, че бъдещето на футбола е неразривно свързано с отговорното отношение към природата и обществото. Българският футболен съюз, следвайки тези насоки, въвежда лицензионното изискване, което ще направи футболните клубове по-екологично съобразни и социално активни.

Какви са очакваните ползи?

Въвеждането на еколози и експерти по устойчивост ще помогне на клубовете да намалят разходите си, да подобрят имиджа си и да привлекат нови спонсори, които държат на зелените каузи.