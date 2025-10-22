Дисциплинарната комисия отложи решенията си след Черно море – Левски, чака допълнителни доклади

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз ще разглежда допълнително спорните ситуации от дербито между Черно море и Левски. От родната централа обявиха, че ще бъдат изискани допълнителни доклади от делегата на мача, съдийския наблюдател и съдийската бригада на срещата.

„ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Левски“ за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от делегата, съд. наблюдател и съд. бригада на срещата“, написаха от ДК.

Ето и всички решения от днешното заседание на Дисциплинарната комисия:

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Дисциплинарна комисия

Решения - 22.10.2025 г.

12-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения –

37 състезатели

Със спиране от състезателни права

ССП

лв.

Никола Илиянов Илиев

ПФК „Ботев“ Пловдив

1

300

Мартин Павлов Георгиев

ПФК „Славия“ София

1

300

Николас Пол Жулиен Фонтейн

ПФК „Септември“ София

1

400

12-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения –

Служебни лица

ЖК

лв.

Ратко Достанич

ПФК „Славия“ София

-

400

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ФК „Спартак” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Левски“ за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от делегата, съд. набюдател и съд. бригада на срещата.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.