Ново разочарование за Ювентус след ранен гол на Лацио в Рим

Лацио нанесе пореден тежък удар по амбициите на Ювентус, побеждавайки го с 1:0 в домакинството си от 8-ия кръг, предаде sportal.bg.

"Орлите" изтръгнаха трите точки с гол на Тома Башич в 9-ата минута, като така задълбочиха кризата при "бианконерите", които допуснаха трета поредна загуба във всички турнири и общо 8-и мач без успех на сметката си. След това поражение пък черните облаци над треньора на торинци Игор Тудор все повече се сгъстяват.

Маурицио Сари бе избрал да започне мача с Матия Дзакани, Булае Диа и Густав Исаксен в атака. В средата на терена си партнираха Матео Гендузи, Данило Каталди и Тома Башич.

Изненадата в състава на "старата госпожа" бе отсъствието на младата звезда Кенан Йълдъз. Причината за това е промяна в схемата на игра на 3-5-2, като в атака започнаха Душан Влахович и Джонатан Дейвид. В средата действаха Мануел Локатели, Тюн Копмайнерс и Уестън Маккени, а Андреа Камбиазо и Франсиско Консейсао бяха двамата халф-бекове.

Лацио поведе в резултата още с първата си по-добра възможност в мача. Лошо върната топка от Джонатан Дейвид попадна в Данило Каталди, който подаде за Тома Башич пред наказателното поле, а той стреля от движение и след рикошет в крака на Федерико Гати топката се оказа във вратата на Матия Перин за 1:0.

В 17-ата минута Душан Влахович обстрелва вратата на домакините с глава, но ударът не намери очертанията.

Последва опит за натиск на Ювентус, който обаче се разбиваше в стената от защитници пред наказателното поле на Иван Проведел.

Вместо да се стигне до изравняване, в 32-рата минута домакините бяха близо до удвояване на преднината си. Матео Гендузи стреля силно и само блестящата намеса на Федерико Гати пред голлинията попречи да се стигне до втори гол във вратата на Перин.

Юве създаде отлична голова възможност в 33-тата минута, когато Андреа Камбиазо с прекрасен пас изведе Джонатан Дейвид в наказателното поле, но Иван Проведел излезе предвидливо и блокира удара на канадеца.

Гостите имаха нов интересен шанс в 39-ата минута, когато Франсиско Консейсао проби отдясно и центрира към Душан Влахович, който обаче не успя добре да засече топката и тя мина встрани от вратата.

В 45-ата минута Тюн Копмайнерс стреля директно от фаул, топката летеше по посока на вратата, но там Булае Диа се намеси и изби в корнер.

Второто полувреме започна с огромен пропуск на Влахович, който на метри пред вратата нацели напречната греда след центриране на Лойд Кели. Единственото утешение за сърбина бе, че в ситуацията бе отсъдена засада.

Последваха доста нерви миунти на терена, съпъствани с нарушения и от двата отбора, а реферът трябваше да укротява страстите с жълти картони.

В 59-ата минута шанс да стреля от далечна дистанция се откри пред Данило Каталди, чийто удар обаче бе крайно разочароващ.

Минута по-късно се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на домакините, Франсиско Консейсао бе настъпен от Марио Хила, но реферът реши, че това не е достатъчно за отсъждане на дузпа.

В 62-рата минута пък Тома Башич стреля опасно с глава и принуди Матия Перин да прави спасяване.

Три минути по-късно Булае Диа се освободи в наказателното поле и шутира в близкия ъгъл, но Перин внимаваше и спаси уверено.

Последва нов натиск на Юве и изстрел с глава на Влахович в 70-ата минута, но отново слаб и неточен.

Един от най-красивите моменти в мача бе създаден от Пиер Калюлю, който с красив прехвърлящ пас изведе Кенан Йълдъз зад защитата, но сантиметри не достигнаха на турчина да отправи по-силен и по-опасен удар.

В 75-ата минута Иван Проведел бе поставен под напрежение от Кефрен Тюрам, който стреля отблизо с глава, но вратарят направи блестящо спасяване.

В 79-ата минута пък Лацио можеше да реши всичко в мача. Исаксен направи страхотен пробив и стреля към далечния ъгъл, но топката мина на сантиметри от вратата.

Домакините имаха още една добра възможност в 83-тата минута, когато Педро шутира към вратата на Перин и кълбото профуча опасно близо до целта.

В края Юве направи опит за финален щурм и в 93-тата минута стигна до интересно положение, като Кефрен Тюрам стреля отблизо с глава, но Проведел внимаваше и улови.

В крайна сметка Лацио удържа минимална победа и с 11 точки излезе на 10-ото място в класирането. Ювентус остава 8-и с 12 точки.