Дел Пиеро: Уволнението на Тудор няма да спечели Скудетото на Ювентус

Алесандро Дел Пиеро настоява, че Игор Тудор не е големият проблем на Ювентус и, че неговата смяна няма да доведе до спечелването на Скудетото. Това каза легендата на италианския футбол от близкото минало в коментара си за "старата госпожа", която изпадна в тежка криза след трите поредни поражения срещу Комо (0:2), Реал Мадрид (0:1) и Лацио (0:1), като не са отбелязали гол от 394 минути. Това е най-дългата им серия без победа във всички турнири от 2009 г. насам.

„Не бих казал, че объркване е точната дума. Отборът беше жив и не заслужаваше да загуби тази вечер, може би равенството щеше да е справедлив резултат. Те не играха зле и срещу Мадрид. Проблемът беше представянето срещу Комо“, заяви Дел Пиеро в пред на Sky Sport Italia.

Друг проблем, за който легендата не обвинява пряко Тудор, е липсата на ядро в отбора.

„Той все още няма титулярна единайсеторка, но не защото не иска да я намери, а защото, с изключение на няколко играчи, останалите се борят да покажат постоянство в изявите си. Ако погледнете най-добрите отбори в Италия и Европа, те горе-долу всички имат редовен състав, който ще започва големите мачове“, добави Дел Пиеро.