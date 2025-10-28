Ваня Стамболова празнува днес

На днешния ден 28.11.1983 г. във Варна е родена голямата българска лекоатлетка - Ваня Стамболова.

Състезава се на 400 метра гладко бягане и 400 метра бягане с препятствия.

На Световното в зала през 2006 година печели сребърен медал в гладкото бягане на 400 м, а на европейското първенство на открито в Гьотеборг същата година печели златен медал в същата дисциплина.

През 2010 г. печели бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика в зала в Доха, Катар, на 400 метра гладко бягане, и сребърен на 400 м с препятствия от Европейското първенство на открито в Барселона.

Спортист номер 1 на Балканите, и номер 2 на България за 2006г.