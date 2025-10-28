Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Ваня Стамболова празнува днес

Ваня Стамболова празнува днес

28 Октомври, 2025 16:34 415 0

  • варна-
  • родена -
  • лекоатлетка -
  • ваня стамболова-
  • бягане-
  • спорт-
  • рожден ден

На Световното по лека атлетика в зала през 2006 година печели сребърен медал

Ваня Стамболова празнува днес - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На днешния ден 28.11.1983 г. във Варна е родена голямата българска лекоатлетка - Ваня Стамболова.

Състезава се на 400 метра гладко бягане и 400 метра бягане с препятствия.

На Световното в зала през 2006 година печели сребърен медал в гладкото бягане на 400 м, а на европейското първенство на открито в Гьотеборг същата година печели златен медал в същата дисциплина.

През 2010 г. печели бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика в зала в Доха, Катар, на 400 метра гладко бягане, и сребърен на 400 м с препятствия от Европейското първенство на открито в Барселона.

Спортист номер 1 на Балканите, и номер 2 на България за 2006г.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ