Трагедия разтресе българския баскетбол

Внезапно и едва на 46 години почина Тодор Паунков - сърцатото тежко крило на баскетболен клуб Хебър Пазарджик и бивш треньор на отбора.
Ето какво написаха от БК Хебър:
"Скърбим дълбоко!
Внезапно ни напусна Тодор Паунков - наш приятел, съотборник, член на Управителния съвет, човек с голямо сърце и искрена любов към баскетбола.
Той беше от онези редки хора, които не просто играят играта. Те я живеят с всяка клетка от себе си.
Тони беше част не само от историята на Хебър, но и част от нашето бъдеще. Той вярваше в младите, подкрепяше всеки, който обича баскетбола, и отдаваше себе си безрезервно - в залата, в отбора, в приятелите.
Новината за загубата му ни остави без думи. Остави празно място, което никой няма да запълни, както и следа, която никой няма да заличи. Неговата енергия, неговият хъс и неговият човешки пример ще останат завинаги в нас.
Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му.
Почивай в мир, Тони!
Ти винаги ще бъдеш част от Хебър“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лили Шпекова 🥒
Коментиран от #2
11:02 30.10.2025
2 Дедовия
До коментар #1 от "Лили Шпекова 🥒":Лилче, за съжаление ваксина срещу простотия няма, ше си останеш така цял живот.
11:56 30.10.2025
3 Внезапните
12:07 30.10.2025