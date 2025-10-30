Трагедия разтресе българския баскетбол

Внезапно и едва на 46 години почина Тодор Паунков - сърцатото тежко крило на баскетболен клуб Хебър Пазарджик и бивш треньор на отбора.

Ето какво написаха от БК Хебър:

"Скърбим дълбоко!

Внезапно ни напусна Тодор Паунков - наш приятел, съотборник, член на Управителния съвет, човек с голямо сърце и искрена любов към баскетбола.

Той беше от онези редки хора, които не просто играят играта. Те я живеят с всяка клетка от себе си.

Тони беше част не само от историята на Хебър, но и част от нашето бъдеще. Той вярваше в младите, подкрепяше всеки, който обича баскетбола, и отдаваше себе си безрезервно - в залата, в отбора, в приятелите.

Новината за загубата му ни остави без думи. Остави празно място, което никой няма да запълни, както и следа, която никой няма да заличи. Неговата енергия, неговият хъс и неговият човешки пример ще останат завинаги в нас.

Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му.

Почивай в мир, Тони!

Ти винаги ще бъдеш част от Хебър“.