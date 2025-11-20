Новини
Спорт »
Тенис »
Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки в САЩ

20 Ноември, 2025 14:06 541 0

Българинът играе с представителя на домакините Били Суарес

Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки в САЩ - 1
Снимка: БФ Тенис
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Талахаси (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и представителят на домакините Били Суарес, поставени под №1 в схемата, победиха Мохамад Алкотоп (Йордания) и Азария Ръшър (САЩ) с 6:2, 3:6, 10-7 за 84 минути на корта.

В спор за място на финала двамата ще играят срещу Николо Барони (Италия) и Марио Мартинес Серано (Испания).


На сингъл Марков, който премина през квалификациите, загуби от българина с американски паспорт и №6 в схемата Виктор Лилов с 6:3, 2:6, 0:6.


През миналата седмица Марков достигна до финала на двойки на турнир в Мексико.


