Десет кросоувъра, които се доказаха като НЕчупливи през 2025-та

След като преди няколко дни ви споделихме за три кросоувъра, които не се славят с особена надеждност, What Car? публикува окончателните резултати от проучването си за надеждността на премиум SUV сегмента за 2025 година, а резултатите показват, че немската прецизност и американската иновативност най-накрая преодоляват дългосрочните си проблеми. В изненадваща победа за десетгодишна платформа, Porsche Macan, дебютирал първоначално през 2014 година, е коронован за най-надеждния премиум кросоувър на пазара през изминалата година. С невероятен резултат от 99% надеждност, Macan е опровергал тенденцията в индустрията по-новите модели да бъдат засегнати от софтуерни бъгове.

След него на второ място се нарежда Tesla Model Y с 97,1%. Това представлява огромен скок за Tesla, която се изкачи с осем места в общата класация на марките тази година. Макар 12% от собствениците все още да съобщават за проблеми, по-голямата част от тях са свързани с некритични елементи от хардуера, което предполага, че обновлението „Juniper“ и години на постепенни подобрения в сглобяването най-накрая са стабилизирали качеството на изработката на електромобила.

Третото място в класацията заема BMW X5 (2018–настояще), с рейтинг от 96,2%. X5 остава златният стандарт за европейска луксозна надеждност, въпреки че 14% от собствениците са имали механични проблеми, свързани предимно с изпускателните системи и каросерията.

Mercedes-Benz GLB (96%) и изцяло електрическият BMW iX3 (95,5%) изпреварват традиционните фаворити като Mercedes-Benz GLC (94,6%), Land Rover Defender (94,6%), Mercedes-Benz EQA (94,1%), BMW X3 (93,1%) и Volvo XC60 PHEV (93%). Изследването предупреждава, че PHEV като цяло остават най-капризният сегмент, като страдат от почти 80% повече отчетени проблеми в сравнение с чисто електрическите или с вътрешно горене автомобили.