Десет кросоувъра, които се доказаха като НЕчупливи през 2025-та

След като преди няколко дни ви споделихме за три кросоувъра, които не се славят с особена надеждност, What Car? публикува окончателните резултати от проучването си за надеждността на премиум SUV сегмента за 2025 година, а резултатите показват, че немската прецизност и американската иновативност най-накрая преодоляват дългосрочните си проблеми. В изненадваща победа за десетгодишна платформа, Porsche Macan, дебютирал първоначално през 2014 година, е коронован за най-надеждния премиум кросоувър на пазара през изминалата година. С невероятен резултат от 99% надеждност, Macan е опровергал тенденцията в индустрията по-новите модели да бъдат засегнати от софтуерни бъгове.
След него на второ място се нарежда Tesla Model Y с 97,1%. Това представлява огромен скок за Tesla, която се изкачи с осем места в общата класация на марките тази година. Макар 12% от собствениците все още да съобщават за проблеми, по-голямата част от тях са свързани с некритични елементи от хардуера, което предполага, че обновлението „Juniper“ и години на постепенни подобрения в сглобяването най-накрая са стабилизирали качеството на изработката на електромобила.
Третото място в класацията заема BMW X5 (2018–настояще), с рейтинг от 96,2%. X5 остава златният стандарт за европейска луксозна надеждност, въпреки че 14% от собствениците са имали механични проблеми, свързани предимно с изпускателните системи и каросерията.
Mercedes-Benz GLB (96%) и изцяло електрическият BMW iX3 (95,5%) изпреварват традиционните фаворити като Mercedes-Benz GLC (94,6%), Land Rover Defender (94,6%), Mercedes-Benz EQA (94,1%), BMW X3 (93,1%) и Volvo XC60 PHEV (93%). Изследването предупреждава, че PHEV като цяло остават най-капризният сегмент, като страдат от почти 80% повече отчетени проблеми в сравнение с чисто електрическите или с вътрешно горене автомобили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крумчо Вълчо
14:59 19.02.2026
2 да ама не
Коментиран от #4
15:02 19.02.2026
3 Пилот на Ферари
Освен това всичките се във високия ценови клас .
15:08 19.02.2026
4 Eдин
До коментар #2 от "да ама не":Дядо ми,пазеше Москвич 2140 от 1980г. в гаража си.Когато почина през 2018г,брояча за изминат пробег показваше 000711км.Най-високата цена която ни предложиха,беше 9000лв а когато е купуван е струвал колкото гарсониера в Люлин.
15:10 19.02.2026
5 Майстор Митьо-теслата
15:11 19.02.2026
6 Слънчасалия
15:12 19.02.2026
7 Дай един хляб
16:07 19.02.2026
8 АлаБала
Коментиран от #9, #10
16:22 19.02.2026
9 Овчарят
До коментар #8 от "АлаБала":Нито тази класация на What Car?, нито consumer reports са меродавни за българската действителност.
16:40 19.02.2026
10 Браво
До коментар #8 от "АлаБала":Много точно казано....това са някакви немски класации само с немски и американски кошници
20:28 19.02.2026
11 Българин
21:24 19.02.2026
12 Име
13:41 20.02.2026