Десет кросоувъра, които се доказаха като НЕчупливи през 2025-та

19 Февруари, 2026 14:51 2 869 12

Първото място се заема от Porsche

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като преди няколко дни ви споделихме за три кросоувъра, които не се славят с особена надеждност, What Car? публикува окончателните резултати от проучването си за надеждността на премиум SUV сегмента за 2025 година, а резултатите показват, че немската прецизност и американската иновативност най-накрая преодоляват дългосрочните си проблеми. В изненадваща победа за десетгодишна платформа, Porsche Macan, дебютирал първоначално през 2014 година, е коронован за най-надеждния премиум кросоувър на пазара през изминалата година. С невероятен резултат от 99% надеждност, Macan е опровергал тенденцията в индустрията по-новите модели да бъдат засегнати от софтуерни бъгове.

След него на второ място се нарежда Tesla Model Y с 97,1%. Това представлява огромен скок за Tesla, която се изкачи с осем места в общата класация на марките тази година. Макар 12% от собствениците все още да съобщават за проблеми, по-голямата част от тях са свързани с некритични елементи от хардуера, което предполага, че обновлението „Juniper“ и години на постепенни подобрения в сглобяването най-накрая са стабилизирали качеството на изработката на електромобила.

Третото място в класацията заема BMW X5 (2018–настояще), с рейтинг от 96,2%. X5 остава златният стандарт за европейска луксозна надеждност, въпреки че 14% от собствениците са имали механични проблеми, свързани предимно с изпускателните системи и каросерията.

Mercedes-Benz GLB (96%) и изцяло електрическият BMW iX3 (95,5%) изпреварват традиционните фаворити като Mercedes-Benz GLC (94,6%), Land Rover Defender (94,6%), Mercedes-Benz EQA (94,1%), BMW X3 (93,1%) и Volvo XC60 PHEV (93%). Изследването предупреждава, че PHEV като цяло остават най-капризният сегмент, като страдат от почти 80% повече отчетени проблеми в сравнение с чисто електрическите или с вътрешно горене автомобили.


  • 1 Крумчо Вълчо

    27 4 Отговор
    Тесла У нечуплива? Приемам го като шега.

    14:59 19.02.2026

  • 2 да ама не

    20 3 Отговор
    Какъв кросоувър е този хачбак Тесла Y. Грозничко, нисичко и вози все едно няма окачване. А и не ми стана ясно как смятат обем на багажник- сигурно специална формула на Тесла.

    Коментиран от #4

    15:02 19.02.2026

  • 3 Пилот на Ферари

    17 4 Отговор
    Тая Тесла не я виждам като кросоувър .
    Освен това всичките се във високия ценови клас .

    15:08 19.02.2026

  • 4 Eдин

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "да ама не":

    Дядо ми,пазеше Москвич 2140 от 1980г. в гаража си.Когато почина през 2018г,брояча за изминат пробег показваше 000711км.Най-високата цена която ни предложиха,беше 9000лв а когато е купуван е струвал колкото гарсониера в Люлин.

    15:10 19.02.2026

  • 5 Майстор Митьо-теслата

    5 2 Отговор
    Препоръчай ги на дедо си Ганьо...Ганеефф...

    15:11 19.02.2026

  • 6 Слънчасалия

    5 15 Отговор
    Тесла У е най продавания автомобил вече трета година.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    15:12 19.02.2026

  • 7 Дай един хляб

    12 2 Отговор
    ОТ тази статия достойна за наградата Пулицър разбрахме, че автомобилите са като хляба в селската бакалия. Двигател, пробег, начин на експлоатация нямат значение. Всичко е еднакво и без значение.

    16:07 19.02.2026

  • 8 АлаБала

    11 4 Отговор
    Статия за надеждни автомобили, където не присъстват японски и корейски. Странно. Погледнете малко официални consumer reports за индекс за надеждност и винаги на първите места са представителите на двете страни. Германското автомобилостроене отдавна не е символ на надеждност.

    Коментиран от #9, #10

    16:22 19.02.2026

  • 9 Овчарят

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "АлаБала":

    Нито тази класация на What Car?, нито consumer reports са меродавни за българската действителност.

    16:40 19.02.2026

  • 10 Браво

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "АлаБала":

    Много точно казано....това са някакви немски класации само с немски и американски кошници

    20:28 19.02.2026

  • 11 Българин

    3 1 Отговор
    Tesla Model Y с 97,1% не е сув, а е тесла 3 с алергична реакция от п-лите вътре.

    21:24 19.02.2026

  • 12 Име

    0 0 Отговор
    Топно тези 4-те от снимката са най-малко НЕчупливи!

    13:41 20.02.2026