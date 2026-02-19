Унгария заплаши да спре доставки на енергия за Украйна

Унгария обмисля да спре износа на електроенергия и газ за Украйна, ако Киев не възобнови доставките на руски петрол през нефтопровода "Дружба", съобщи началникът на кабинета на премиера Виктор Орбан, Гергели Гуляш, предава News.bg.

След спирането на преноса на 27 януари заради повреда от дронова атака, унгарските и словашките рафинерии, единствените в ЕС, използващи руски петрол, започнаха да разчитат на държавните си резерви. Словакия освободи 250 000 тона, а Унгария - стратегически запаси след искане от рафинерията MOL.

Будапеща и Братислава обвиняват Киев в политическо забавяне на рестартирането на "Дружба" и вече спряха износа на дизелово гориво за Украйна. Гуляш допълни, че страната му координира действията си със Словакия и може да прекрати и доставките на електроенергия и газ, освен ако суровият петрол не започне да се подава отново.

Унгария осигурява около 1/3 от вноса на газ и 68% от електроенергията за Украйна този месец. Орбан, който управлява 16 години, е против кандидатурата на Украйна за ЕС и наскоро твърдеше, че Киев се намесва в унгарските избори, което украинските власти отрекоха.

В същото време Унгария и Словакия поискаха от ЕС изключение за внос на руски петрол по море чрез Адриатическия тръбопровод през Хърватия, при условие, че доставките не съдържат руски суров петрол.