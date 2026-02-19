Новини
Унгария заплаши да спре доставки на енергия за Украйна
Унгария заплаши да спре доставки на енергия за Украйна

19 Февруари, 2026 14:55, обновена 19 Февруари, 2026 14:55 1 410 60

Будапеща настоява Киев да възобнови транзита на руски петрол по "Дружба" или ще прекрати износа на електроенергия и газ

Унгария заплаши да спре доставки на енергия за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария обмисля да спре износа на електроенергия и газ за Украйна, ако Киев не възобнови доставките на руски петрол през нефтопровода "Дружба", съобщи началникът на кабинета на премиера Виктор Орбан, Гергели Гуляш, предава News.bg.

След спирането на преноса на 27 януари заради повреда от дронова атака, унгарските и словашките рафинерии, единствените в ЕС, използващи руски петрол, започнаха да разчитат на държавните си резерви. Словакия освободи 250 000 тона, а Унгария - стратегически запаси след искане от рафинерията MOL.

Будапеща и Братислава обвиняват Киев в политическо забавяне на рестартирането на "Дружба" и вече спряха износа на дизелово гориво за Украйна. Гуляш допълни, че страната му координира действията си със Словакия и може да прекрати и доставките на електроенергия и газ, освен ако суровият петрол не започне да се подава отново.

Унгария осигурява около 1/3 от вноса на газ и 68% от електроенергията за Украйна този месец. Орбан, който управлява 16 години, е против кандидатурата на Украйна за ЕС и наскоро твърдеше, че Киев се намесва в унгарските избори, което украинските власти отрекоха.

В същото време Унгария и Словакия поискаха от ЕС изключение за внос на руски петрол по море чрез Адриатическия тръбопровод през Хърватия, при условие, че доставките не съдържат руски суров петрол.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН

    38 7 Отговор
    вместо да обикаля света с протегната ръка да върти динамото, защото скоро няма да има ток в подземието дето се крие

    Коментиран от #43

    14:59 19.02.2026

  • 3 НЕ САМО ГОЛ И БОС

    38 4 Отговор
    и народа му гине по фронта като мухи, ами има наглостта да заплашва Орбан и Фицо

    15:00 19.02.2026

  • 4 нов световен ред

    26 3 Отговор
    "американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"

    Искам да чуя коментари от рода на:
    Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.

    $12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари. Украйна съществува, защото Владимир Владимирович Путин ги смята за заблудени руснаци. Инак за една нощ може да ги размаже като изгнили круши.
    Ние сме в руската зона на влияние. Свиквайте. Референдум за това няма да има.

    Коментиран от #6, #28, #29

    15:04 19.02.2026

  • 5 спонтанен сарказъм

    25 4 Отговор
    и какво като спре - то 20% от украинската територия не е вече проблем на украинците, няколко милиона са зад граница, а тея дето са останали всеки ден са по няколко часа в бомбоубежищата. Индуатия и производство почти няма, а на фронта си живеят на студ в землянки... абе на Украйна ток не и трябва. Даже може да изнася, че и тоя дето го произвежда и е много.

    15:04 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 "Огромни загуби за руската петролна

    7 23 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    15:07 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 "Русия ударно намалява сондирането на

    8 20 Отговор
    нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    Коментиран от #18, #19, #27

    15:08 19.02.2026

  • 10 "Войната срина руската икономика.

    7 16 Отговор
    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    Коментиран от #11

    15:10 19.02.2026

  • 11 лaпaй и се потапяй

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от ""Войната срина руската икономика.":

    "американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"

    15:13 19.02.2026

  • 12 "Ефектът от санкциите на САЩ

    7 13 Отговор
    се оказа катастрофален за Русия. Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    15:20 19.02.2026

  • 13 Рублевка

    15 1 Отговор
    Т.н. "външна баня" се състои от фоайе, съблекалня, предбанник и парилка. По полощ е колкото гарсониера. До нея де разполага басеин. За съжаление не всеки разполага със средства за външна баня и се задоволяват с вана.

    15:20 19.02.2026

  • 14 Тест

    1 0 Отговор
    Тест

    15:20 19.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Унгарците

    14 1 Отговор
    Са Мъдри !!!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    15:22 19.02.2026

  • 17 "И петролната рафинерия във Волгоград

    5 14 Отговор
    спря рябота след успешна среднощна атака на украински дронове. Унищожена е инсталацията за първична преработка на петрол AVT-1 с капацитет 18 600 тона на ден. Избухналия огромен пожар е причинил допълнителни щети. Това е довело до пълно затваряне на рафинерията, пише Reuters."

    15:22 19.02.2026

  • 18 Махараминдри баба

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от ""Русия ударно намалява сондирането на":

    Ха ха, и затова последния месец руския износ на петол се повиши. Много уурркукуппииттее44еессккаа мъка виждам. Колкото и да се мъчете не ви се получава, математиката е точна наука и не се влияе от емоции.

    15:22 19.02.2026

  • 19 това

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от ""Русия ударно намалява сондирането на":

    в книжка от Шарл Перо ли го прочете?
    Или в заръките на ББ

    15:23 19.02.2026

  • 20 "Украйна удари един от най-големите

    5 12 Отговор
    заводи в Русия. Предприятието се намира в Пермския край, на повече от 1600 км от границата с Украйна. Украински дронове от Центъра за специални операции Алфа“ извършиха удар дълбоко в Русия. Те са поразили един от най-големите производители на метанол в Русия и Европа - заводът на "Метафракс Кемикалс. Заводът произвежда метанол, уротропин, урея и пентаеритритол - химически компоненти за производството на взривни вещества и други военни материали. Той е обект на руския военно-промишлен комплекс и е под международни санкции."

    Коментиран от #34

    15:24 19.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Стратега

    7 2 Отговор
    Орбан е против войната а продава танков дизел и електроенаргия на Украйна и армията и!
    Тоест, огромни печалби от евтиния руски петрол. От пати по ддоброта е много-пари!
    Популизма а бизнес под прикриетие!

    15:25 19.02.2026

  • 23 Чети и се учи, софиянецо!

    3 3 Отговор
    Много приятно е през зимата, когато на улицата е -40 градуса. Разхождаш се в апартамента по къс ръкав. Пълниш ваната и се излягаш в топлата вода!

    15:27 19.02.2026

  • 24 Рублевка

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Георги":

    Хубаво. Ако си го придобил без кражби и измами. Но виж в Гугъл изображения Рублевка. Как живеят заможните руснаци. Много сме малки да се сравняваме с тях. Богата страна.

    15:30 19.02.2026

  • 25 "Паника сред руските Z-блогъри:

    5 10 Отговор
    Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    Коментиран от #26

    15:31 19.02.2026

  • 26 чудо голямо

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":

    В България преди 9 септември 1944 годин са запечатвали радиоприемниците да приемат само радио Берлин. Телеграм е със закрит код и се използва за тероризъм.

    15:34 19.02.2026

  • 27 Ами

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от ""Русия ударно намалява сондирането на":

    Що от три седмици липсва газ във есес?

    15:34 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не само, че

    2 12 Отговор

    До коментар #4 от "нов световен ред":

    няма да свикваме, но и ще се борим за отстояване на правото да бъдем част от обединена Европа. А такива като теб, нямат място тук, ами директно заминавай за Матушката!

    Коментиран от #36

    15:36 19.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рублевка

    6 1 Отговор
    Как тъй Русия фалира, а Кирил Димитров предлага на САЩ сделка за 12000 МИЛИАРДА ДОЛАРА?

    15:38 19.02.2026

  • 33 "Заради спирането на Telegram:

    4 5 Отговор
    Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram, единствената останала връзка на руснаците с външния свят. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни."

    15:39 19.02.2026

  • 34 И КО СТАНА

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от ""Украйна удари един от най-големите":

    ША СМЕНЯТ БУДКАТА НА ПАЗАЧА ИЛИ КВО
    АБЕ КАК Е ПОРЕДНАТА ПИРИМОГА
    ЧУВАМ ЧЕ БАВНО СЕ СВЛИЧА В КЕНЕФА

    15:39 19.02.2026

  • 35 “Тръмп обяви споразумение с Индия

    3 7 Отговор
    за сметка на Русия. Индия окончателно се отказа от руския петрол, започва да купува от Венецуела. Моди: Сключихме много добра сделка днес с моя скъп приятел президента Тръмп.“

    Коментиран от #38

    15:41 19.02.2026

  • 36 Хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Не само, че":

    С какво ще се бориш и срещу кого? С две ефки против САЩ и РФ? Остава като Богдан Филов да обявим война на Великите сили. Ще ти затворят границата и ще копаш на нивата докато изпаднеш в несвяст!

    15:41 19.02.2026

  • 37 А НЕЩО

    6 1 Отговор
    ЗА ЗАКЪСАЛАТА НЕМСКА МАШИНА "НОЙВЕРК" ДА КАЖЕТЕ, ДЕТО ТРЪГНАЛА ДА ПРАВИ ПЪТ НА ЗАКЪСАЛИТЕ "ГАЗОНОСЦИ" ОТ САЩ ТАМ НА СЕВЕР. ЗАБРАВИЛИ СИ РЕЗАЧКИТЕ И СЯ ТАМ. 2ра СЕРИЯ ФИЛМ "ЗАМРЪЗНАЛИЯ".

    Коментиран от #42

    15:42 19.02.2026

  • 38 А да питам

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "“Тръмп обяви споразумение с Индия":

    А чете ли 2 дена след това.

    15:44 19.02.2026

  • 39 Знам че си беден и те боли

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Купувач но свинарник":

    Не завиждай на руските богатства. Учи строителна професия. След капитулацията на укро райха ще има много работа в Новорусия.

    Коментиран от #45

    15:45 19.02.2026

  • 40 Обърна се

    4 1 Отговор
    Природата. Открива се нов леден континент Еурогея.

    15:45 19.02.2026

  • 41 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    не знам как е у вас, ама ние имаме стени и врати. Трябва да опиташ, имам чувството, че ще ти хареса.

    Коментиран от #44

    15:47 19.02.2026

  • 42 хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "А НЕЩО":

    Тука някой разправяше, какви големи корабни дизели прави Германия. Руските ледоразбивачи са АТОМНИ!

    Коментиран от #48

    15:47 19.02.2026

  • 43 Русофилите са се загрижили за Клоуна

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН":

    ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН
    175ОТГОВОР
    вместо да обикаля света с протегната ръка да върти динамото, защото скоро няма да има ток в подземието дето се крие
    -;-
    А путлер и неговото импортозамещение дава ли резултатите?!

    Коментиран от #46

    15:52 19.02.2026

  • 44 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георги":

    Те и градските тоаллетни имат стени и врати, ама като влезеш бързо излизаш. НАПАРФЮМИРАН.

    Коментиран от #57

    15:53 19.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Важна руска новина

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Русофилите са се загрижили за Клоуна":

    От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122евро на 137.22евро !

    Коментиран от #49, #50, #51

    15:54 19.02.2026

  • 47 Ха ха ха ха

    5 0 Отговор
    Германският дизелен ледоразбивач е скован от ледовете. Свършат ли дизела, ледът ще ги смачка. Молят се на Путин за спасение.

    Коментиран от #53

    15:55 19.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 не се научихте

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Важна руска новина":

    Евро плащат в германските колонии. В Русия плащат рубли, защото е свободна страна.

    15:57 19.02.2026

  • 50 Егати 137 евра

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Важна руска новина":

    Важна руска новина
    00ОТГОВОР
    До коментар 43 от "Русофилите са се загрижили за Клоуна":

    От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122евро на 137.22евро !
    -;-
    137евра
    Неема думи

    15:58 19.02.2026

  • 51 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Важна руска новина":

    Тика пенсийте ги повишиха със 5 лева. ЗАБОГАТЯХМЕ.

    16:00 19.02.2026

  • 52 Рублевка

    3 1 Отговор
    Разяснявам разширено. Преди разпада, добър работник получаваше 1000 рубли и повече. За ток, вода, газ, отопление плащаше 3 рубли на месец. Билетчето за трамвай беше 3 копейки. Метро и автобус 5 копейки. Храната беше изключително евтина и натурална.
    СЪВЕТСКИЯТ И РУСКИЯТ РАБОТНИК НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА ЦЕНАТА НА ДОЛАРА, ЗАЩОТО ПЛАЩА С РУБЛИ И ТЕ МУ СТИГАТ!

    16:02 19.02.2026

  • 53 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ха ха ха":

    ТОЙ ТРЪГНАЛ ДА ПОМАГА НА ПЕТРОЛЕН ТАНКЕР НЕЩО"МИНЕРВА АМОГЛАС" КОЙТО БИЛ ЗАКЪСАЛ ТАМ НЯКЪДЕ, АМА НЕ СТИГНАЛ. НЕ МУ СТИГНАЛИ СИЛИЦИ.

    Коментиран от #54

    16:03 19.02.2026

  • 54 СПРЯ ГО КАЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Някой":

    Щели да конфискуват руския ледоразбивач, защото имало санкции. Руснаците спрли и гледат сеир.

    16:06 19.02.2026

  • 55 бедни ми сънароднико,

    2 1 Отговор
    "американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"

    Искам да чуя коментари от рода на:
    Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.

    $12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари.
    Русия добива 200 тона злато годишно
    Русия обогатява почти половината от световния добив на уран
    Русия е най-големия износител на пшеница. Житницата на света.
    Износът на природен газ в ПАРИЧНО ОТНОШЕНИЕ е както преди санкциите и нараства.
    Нефтът, който Русия не изнесе в чужбина остава за бъдещите поколения.

    Коментиран от #56

    16:13 19.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    тоя път урсулите ще излязат прави - европа на 2 скорости е точно за такива като тебе, по-бавно развиващи се.

    16:27 19.02.2026

  • 58 "Чудовищни руски жертви

    2 1 Отговор
    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите.

    Коментиран от #59

    17:26 19.02.2026

  • 59 ЛЕЛИИИ

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от ""Чудовищни руски жертви":

    РУСНАЦИТЕ ПАК СВЪРШИХА
    ЛЕЛИИИИ НЯМА НАЧИН ДА НЕ Е ИСТИНА
    ЛЕЛИИИИ АМ ЧИ ЗНАЧИ ПОСЛЕДНАТА УСРАИНСКА ПИРИМОГА Е РАЗПУНДЕНА ОТ ЗОМБИТА
    ЩОТО ИНАЧЕ НЯМА КАК
    АЙДЕ СЛАВА НА ДЕ......БИЛИТЕ

    19:25 19.02.2026

  • 60 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Руснаците взривиха нефтопровода Дружба. Орбан да се оплаква на Путлер.

    20:11 19.02.2026

