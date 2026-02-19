Унгария заплаши да спре доставки на енергия за Украйна

Унгария обмисля да спре износа на електроенергия и газ за Украйна, ако Киев не възобнови доставките на руски петрол през нефтопровода "Дружба", съобщи началникът на кабинета на премиера Виктор Орбан, Гергели Гуляш, предава News.bg.
След спирането на преноса на 27 януари заради повреда от дронова атака, унгарските и словашките рафинерии, единствените в ЕС, използващи руски петрол, започнаха да разчитат на държавните си резерви. Словакия освободи 250 000 тона, а Унгария - стратегически запаси след искане от рафинерията MOL.
Будапеща и Братислава обвиняват Киев в политическо забавяне на рестартирането на "Дружба" и вече спряха износа на дизелово гориво за Украйна. Гуляш допълни, че страната му координира действията си със Словакия и може да прекрати и доставките на електроенергия и газ, освен ако суровият петрол не започне да се подава отново.
Унгария осигурява около 1/3 от вноса на газ и 68% от електроенергията за Украйна този месец. Орбан, който управлява 16 години, е против кандидатурата на Украйна за ЕС и наскоро твърдеше, че Киев се намесва в унгарските избори, което украинските власти отрекоха.
В същото време Унгария и Словакия поискаха от ЕС изключение за внос на руски петрол по море чрез Адриатическия тръбопровод през Хърватия, при условие, че доставките не съдържат руски суров петрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН
Коментиран от #43
14:59 19.02.2026
3 НЕ САМО ГОЛ И БОС
15:00 19.02.2026
4 нов световен ред
Искам да чуя коментари от рода на:
Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.
$12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари. Украйна съществува, защото Владимир Владимирович Путин ги смята за заблудени руснаци. Инак за една нощ може да ги размаже като изгнили круши.
Ние сме в руската зона на влияние. Свиквайте. Референдум за това няма да има.
Коментиран от #6, #28, #29
15:04 19.02.2026
5 спонтанен сарказъм
15:04 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 "Огромни загуби за руската петролна
15:07 19.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 "Русия ударно намалява сондирането на
Коментиран от #18, #19, #27
15:08 19.02.2026
10 "Войната срина руската икономика.
Коментиран от #11
15:10 19.02.2026
11 лaпaй и се потапяй
До коментар #10 от ""Войната срина руската икономика.":"американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"
15:13 19.02.2026
12 "Ефектът от санкциите на САЩ
15:20 19.02.2026
13 Рублевка
15:20 19.02.2026
14 Тест
15:20 19.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
15:22 19.02.2026
17 "И петролната рафинерия във Волгоград
15:22 19.02.2026
18 Махараминдри баба
До коментар #9 от ""Русия ударно намалява сондирането на":Ха ха, и затова последния месец руския износ на петол се повиши. Много уурркукуппииттее44еессккаа мъка виждам. Колкото и да се мъчете не ви се получава, математиката е точна наука и не се влияе от емоции.
15:22 19.02.2026
19 това
До коментар #9 от ""Русия ударно намалява сондирането на":в книжка от Шарл Перо ли го прочете?
Или в заръките на ББ
15:23 19.02.2026
20 "Украйна удари един от най-големите
Коментиран от #34
15:24 19.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Стратега
Тоест, огромни печалби от евтиния руски петрол. От пати по ддоброта е много-пари!
Популизма а бизнес под прикриетие!
15:25 19.02.2026
23 Чети и се учи, софиянецо!
15:27 19.02.2026
24 Рублевка
До коментар #21 от "Георги":Хубаво. Ако си го придобил без кражби и измами. Но виж в Гугъл изображения Рублевка. Как живеят заможните руснаци. Много сме малки да се сравняваме с тях. Богата страна.
15:30 19.02.2026
25 "Паника сред руските Z-блогъри:
Коментиран от #26
15:31 19.02.2026
26 чудо голямо
До коментар #25 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":В България преди 9 септември 1944 годин са запечатвали радиоприемниците да приемат само радио Берлин. Телеграм е със закрит код и се използва за тероризъм.
15:34 19.02.2026
27 Ами
До коментар #9 от ""Русия ударно намалява сондирането на":Що от три седмици липсва газ във есес?
15:34 19.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не само, че
До коментар #4 от "нов световен ред":няма да свикваме, но и ще се борим за отстояване на правото да бъдем част от обединена Европа. А такива като теб, нямат място тук, ами директно заминавай за Матушката!
Коментиран от #36
15:36 19.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Рублевка
15:38 19.02.2026
33 "Заради спирането на Telegram:
15:39 19.02.2026
34 И КО СТАНА
До коментар #20 от ""Украйна удари един от най-големите":ША СМЕНЯТ БУДКАТА НА ПАЗАЧА ИЛИ КВО
АБЕ КАК Е ПОРЕДНАТА ПИРИМОГА
ЧУВАМ ЧЕ БАВНО СЕ СВЛИЧА В КЕНЕФА
15:39 19.02.2026
35 “Тръмп обяви споразумение с Индия
Коментиран от #38
15:41 19.02.2026
36 Хахаха
До коментар #29 от "Не само, че":С какво ще се бориш и срещу кого? С две ефки против САЩ и РФ? Остава като Богдан Филов да обявим война на Великите сили. Ще ти затворят границата и ще копаш на нивата докато изпаднеш в несвяст!
15:41 19.02.2026
37 А НЕЩО
Коментиран от #42
15:42 19.02.2026
38 А да питам
До коментар #35 от "“Тръмп обяви споразумение с Индия":А чете ли 2 дена след това.
15:44 19.02.2026
39 Знам че си беден и те боли
До коментар #28 от "Купувач но свинарник":Не завиждай на руските богатства. Учи строителна професия. След капитулацията на укро райха ще има много работа в Новорусия.
Коментиран от #45
15:45 19.02.2026
40 Обърна се
15:45 19.02.2026
41 Георги
До коментар #31 от "Ами":не знам как е у вас, ама ние имаме стени и врати. Трябва да опиташ, имам чувството, че ще ти хареса.
Коментиран от #44
15:47 19.02.2026
42 хахаха
До коментар #37 от "А НЕЩО":Тука някой разправяше, какви големи корабни дизели прави Германия. Руските ледоразбивачи са АТОМНИ!
Коментиран от #48
15:47 19.02.2026
43 Русофилите са се загрижили за Клоуна
До коментар #2 от "ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН":ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН
175ОТГОВОР
вместо да обикаля света с протегната ръка да върти динамото, защото скоро няма да има ток в подземието дето се крие
-;-
А путлер и неговото импортозамещение дава ли резултатите?!
Коментиран от #46
15:52 19.02.2026
44 Ами
До коментар #41 от "Георги":Те и градските тоаллетни имат стени и врати, ама като влезеш бързо излизаш. НАПАРФЮМИРАН.
Коментиран от #57
15:53 19.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Важна руска новина
До коментар #43 от "Русофилите са се загрижили за Клоуна":От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122евро на 137.22евро !
Коментиран от #49, #50, #51
15:54 19.02.2026
47 Ха ха ха ха
Коментиран от #53
15:55 19.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 не се научихте
До коментар #46 от "Важна руска новина":Евро плащат в германските колонии. В Русия плащат рубли, защото е свободна страна.
15:57 19.02.2026
50 Егати 137 евра
До коментар #46 от "Важна руска новина":Важна руска новина
00ОТГОВОР
До коментар 43 от "Русофилите са се загрижили за Клоуна":
От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122евро на 137.22евро !
-;-
137евра
Неема думи
15:58 19.02.2026
51 Ами
До коментар #46 от "Важна руска новина":Тика пенсийте ги повишиха със 5 лева. ЗАБОГАТЯХМЕ.
16:00 19.02.2026
52 Рублевка
СЪВЕТСКИЯТ И РУСКИЯТ РАБОТНИК НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА ЦЕНАТА НА ДОЛАРА, ЗАЩОТО ПЛАЩА С РУБЛИ И ТЕ МУ СТИГАТ!
16:02 19.02.2026
53 Някой
До коментар #47 от "Ха ха ха ха":ТОЙ ТРЪГНАЛ ДА ПОМАГА НА ПЕТРОЛЕН ТАНКЕР НЕЩО"МИНЕРВА АМОГЛАС" КОЙТО БИЛ ЗАКЪСАЛ ТАМ НЯКЪДЕ, АМА НЕ СТИГНАЛ. НЕ МУ СТИГНАЛИ СИЛИЦИ.
Коментиран от #54
16:03 19.02.2026
54 СПРЯ ГО КАЯ
До коментар #53 от "Някой":Щели да конфискуват руския ледоразбивач, защото имало санкции. Руснаците спрли и гледат сеир.
16:06 19.02.2026
55 бедни ми сънароднико,
Искам да чуя коментари от рода на:
Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.
$12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари.
Русия добива 200 тона злато годишно
Русия обогатява почти половината от световния добив на уран
Русия е най-големия износител на пшеница. Житницата на света.
Износът на природен газ в ПАРИЧНО ОТНОШЕНИЕ е както преди санкциите и нараства.
Нефтът, който Русия не изнесе в чужбина остава за бъдещите поколения.
Коментиран от #56
16:13 19.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Георги
До коментар #44 от "Ами":тоя път урсулите ще излязат прави - европа на 2 скорости е точно за такива като тебе, по-бавно развиващи се.
16:27 19.02.2026
58 "Чудовищни руски жертви
Коментиран от #59
17:26 19.02.2026
59 ЛЕЛИИИ
До коментар #58 от ""Чудовищни руски жертви":РУСНАЦИТЕ ПАК СВЪРШИХА
ЛЕЛИИИИ НЯМА НАЧИН ДА НЕ Е ИСТИНА
ЛЕЛИИИИ АМ ЧИ ЗНАЧИ ПОСЛЕДНАТА УСРАИНСКА ПИРИМОГА Е РАЗПУНДЕНА ОТ ЗОМБИТА
ЩОТО ИНАЧЕ НЯМА КАК
АЙДЕ СЛАВА НА ДЕ......БИЛИТЕ
19:25 19.02.2026
60 Ха ха ха
20:11 19.02.2026