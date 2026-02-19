Новини
Семейство и близки се сбогуваха с Катрин О'Хара на тайно погребение

Семейство и близки се сбогуваха с Катрин О'Хара на тайно погребение

19 Февруари, 2026

Актрисата беше погребана през изминалия уикенд на скромна церемония само с най-близките ѝ

Семейство и близки се сбогуваха с Катрин О'Хара на тайно погребение - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Близки приятели и членове на семейството на Катрин О’Хара се събраха през уикенда, за да се простят с емблематичната актриса по време на частна възпоменателна церемония, проведена две седмици след смъртта ѝ.

Актрисата Кели Линч публикува в социалните мрежи снимка от програмата на траурната служба, състояла се на 14 февруари в църквата „Сейнт Мартин ъф Турс“ в Лос Анджелис. „Почивай в мир, скъпа Катрин“, написа 67-годишната Линч, като цитира и откъс от писателя Реймънд Карвър: „И получи ли това, което искаше от този живот? Получих. И какво искаше? Да се нарека обичана, да се почувствам обичана на тази земя.“

Катрин О’Хара почина на 30 януари в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване, потвърдиха от нейното представителство. Тя беше на 71 години. От екипа ѝ съобщиха, че семейството ще организира „частно честване на живота ѝ“.

По информация на службите за спешна помощ в Лос Анджелис, екип е бил извикан в дома ѝ в квартал Брентууд около 4:48 ч. сутринта, след като актрисата е получила затруднения в дишането. Тя е транспортирана в болница в тежко състояние. На 9 февруари стана ясно, че непосредствената причина за смъртта е белодробна емболия, предизвикана от кръвен съсирек в белия дроб, а като основно заболяване е посочен рак на ректума, според данни на здравните власти на окръг Лос Анджелис. Според публикувани документи тялото ѝ е било кремирано, а останките – предадени на съпруга ѝ.

Катрин О’Хара беше забелязана за последно публично на церемонията Angel Awards през октомври 2025 г. в Санта Моника. Присъстващи отбелязаха, че е изглеждала видимо отслабнала, но в добро настроение и приветлива към гостите.

Актрисата, носителка на награди „Златен глобус“ и „Еми“, беше част от телевизионната сцена повече от пет десетилетия – от „Second City“ и „SCTV“ до филмовите си роли в „Бийтълджус“ и „Сам вкъщи“, както и до шестте сезона на сериала „Шитс Крийк“. Планирано е било да участва във втория сезон на продукцията „The Studio“ на Сет Роугън за Apple TV+, но се е оттеглила дни преди смъртта си поради лични причини.

След новината за кончината ѝ редица колеги и приятели изразиха публично скръбта си. Юджийн Леви, неин дългогодишен сценичен и екранен партньор, с когото ги свързва повече от 50-годишно приятелство, заяви, че думите са недостатъчни, за да опишат загубата. „От сцената на Second City до SCTV, филмите с Кристофър Гест и шестте години на „Шитс Крийк“ – ценях работата ни заедно, но най-вече приятелството ни“, посочи 79-годишният актьор.

Маколи Кълкин, който изигра нейния син в първите два филма от поредицата „Сам вкъщи“, също отдаде почит с кратко послание в социалните мрежи: „Мамо. Мислех, че имаме време. Исках още. Обичам те. Ще се видим по-късно.“


