Иван Бакалов пред „ФАКТИ“: Радев ще трябва да участва в дебати и да отговаря на много въпроси (ВИДЕО)

19 Февруари, 2026 14:50 1 630 34

Самото общество е толкова разделено, че това се отразява и произвежда силно фрагментиран парламент, казва гостът

Иван Бакалов пред „ФАКТИ“: Радев ще трябва да участва в дебати и да отговаря на много въпроси (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти бг
Факти Факти

Служебното правителство има ограничен период на работа и ограничени задължения – да организира избори. Неговият хоризонт е кратък, а ние го разглеждаме все едно идва правителство, което ще управлява България по-дълго. Възможно е обаче да се проточи работата на служебния кабинет, ако резултатът от изборите е такъв, че не може да се състави редовно правителство. Тогава служебният кабинет може да остане по-дълго. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ журналистът Иван Бакалов.

„Самото общество е толкова разделено, че това се отразява и произвежда силно фрагментиран парламент. Това е положението. От социологията се очертава, че ще има няколко големи политически сили, но въпросът е дали първата и втората ще могат да съставят мнозинство, или първата и третата. Ще бъде интересно да видим какъв парламентарен капитал ще имат – дали ще са 70 или 90 и няколко депутати, а това зависи и от това дали малките партии ще влязат. Може би повечето няма да влязат, но ако влязат, мандатите за първите ще са по-малко“, добави гостът.

„Имаме два месеца до изборите и тези проучвания могат да се променят значително. Имаме сега един Радев, който досега беше президент и говореше без опоненти, заставаше в позицията на държавен глава и критикуваше партиите от тази позиция. Сега той е един от партийните лидери. Ние не знаем как се казва партията му, кои ще бъдат в листите, но той вече я води – подобно на царя навремето. Оттук нататък Радев ще трябва да участва в дебати и да отговаря на много въпроси. Изборите ще станат по-трудни за него, защото ще има въпроси, на които ще трябва да се отговаря, а той може да започне да губи. Ако се представи добре, ще има резултати като тези в момента“, каза още Иван Бакалов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ТИ РАДЕВ НЕ ГО МИСЛИ

    27 7 Отговор
    Кахъри се за ТИКВАТА И ПРАСЕТО как ще отговарят пред следователите

    Коментиран от #4, #18

    14:52 19.02.2026

  • 2 провинциалист

    16 2 Отговор
    То и референдуми трябваше...

    14:55 19.02.2026

  • 3 Промяна

    10 26 Отговор
    РАДЕВ ДА ГОВОРИ С КОГО И КАКВО ХАХАХАХА РАДЕВ НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ НЕ ЗНАЕ КАК ПЪК И МУ ЛИПСВАТ КАЧЕСТВА НИКАКВА ХАРИЗМА НИЩО РАДЕВ Е ПО ПЪТЯ НА КИРО ДАВАМ МУ 10 ПРОЦЕНТА НА ИЗБОРИТЕ НЕЗНАМ КОЙ ГО ЛЪЖЕ ЧЕ ЩЯЛ АМА ДРУГ ПЪТ

    Коментиран от #7

    14:55 19.02.2026

  • 4 Промяна

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "ТИ РАДЕВ НЕ ГО МИСЛИ":

    1 ТИ ГРЕДАЙ ТЕ Б ДА НЕ ТЕ ТЪРСЯТ НЕ МИСЛИ БОРИСОВ ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #9

    14:56 19.02.2026

  • 5 Ура,,Ура

    26 9 Отговор
    Радев със сигурност няма да откаже да участва в дебати. Не виждам двете прасета как ще участват в дебати. Още повече пред публични такива. Те обичат да се крият и да се явяват с монолози пред послушните журналисти. Всички искаме да видим как шиши и Боко ще се представят на подобно нещо. Но те са страхливци.

    Коментиран от #11, #15

    14:58 19.02.2026

  • 6 крькача бакалито

    7 5 Отговор
    има ли 55 годин за единприятел калин питам

    14:59 19.02.2026

  • 7 Има ни пак

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Пак ли изпълзя от дупката си бе навляк неграмотен.

    Коментиран от #10

    15:00 19.02.2026

  • 8 хаха

    11 8 Отговор
    Първо ще викнеш дебелата безполезна Тиква и ще дебатираш с нея бе кихоглав одрищян тиквист!

    Коментиран от #13

    15:00 19.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Промяна

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "Има ни пак":

    С ИЗМАМИ СЕ НАСТАНИХТЕ ВЪВ ВЛАСТТА НЯМА ДА Е ЗАДЪЛГО

    15:02 19.02.2026

  • 11 Промяна

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    С ИЗМАМИ СЕ НАСТАНИХТЕ ВЪВ ВЛАСТТА НЯМА ДА Е ЗАДЪЛГО

    15:02 19.02.2026

  • 12 И ВСИТЕ ГЛАШАТАИ СТАНАХТЕ НЕПОТРЕБНИ

    7 5 Отговор
    Америка за България нема мъни. Тръмп им ги спря. Тиквата и Прасето дават , ама искат и ръка да им целуваш. Гадно...

    15:03 19.02.2026

  • 13 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    ХАХАХА ТИКВИТЕ СТЕ ВИЕ ВИЖТЕ СЕ НЕВЕЖЕСТВО ПРОСТОТИЯ ОБИДИ

    15:03 19.02.2026

  • 14 Мунчо на дебат ли?

    9 11 Отговор
    Оксиморон, да видиш фатмака на дебат, все едно да видиш прасе в джамия.

    15:04 19.02.2026

  • 15 Промяна

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    РАДЕВ И ДЕБАТИ ХАХАХАХА ИЗЛЪЧВА ОМРАЗА САМО СЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И СМЯТА ЧЕ ТАКА ПРОГРЕСИРА РАДЕВ Е СВИКНАЛ ДА БЪДЕ ОБГРИЖВАН В ПРЕЗИДЕНСТВОТО И НИКОЙ НЕ МУ ПРОТИВОРЕЧИ МНОГО СКОРО ЩЕ ГО ВИДИТЕ ВАШИЯТ МЕСИЯ В ИСТИНСКАТА МУ ВИЗИЯ

    15:06 19.02.2026

  • 16 А за Коларовата , какво ще кажеш

    7 3 Отговор
    Остави Радев, кажи как отново ПП ДБ се прегърнаха с ГЕРБ. Уж никога вече нямаше да го правят.Има ли още някой да им вярва ?

    15:12 19.02.2026

  • 17 А за Коларовата , какво ще кажеш

    6 2 Отговор
    Остави Радев, кажи как отново ПП ДБ се прегърнаха с ГЕРБ. Уж никога вече нямаше да го правят.Има ли още някой да им вярва ?

    15:12 19.02.2026

  • 18 Атина Палада

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "ТИ РАДЕВ НЕ ГО МИСЛИ":

    Като видях на Радев правителството и заобичах Пеевски ..

    Коментиран от #22

    15:13 19.02.2026

  • 19 Ехааааааа

    6 4 Отговор
    Бакалов защо се криеше толкова години и мълчеше като РИБА ???? Да беше попитал Боко , Коко , и всички прасета които минаха метър от това което ти твърдиш и искаш ?????

    15:14 19.02.2026

  • 20 ГРАЖДАНИН

    6 7 Отговор
    Радев е прочел два вагона книги ,а тиквун само ВИНЕТУ , и то не до края .!!

    Коментиран от #21

    15:14 19.02.2026

  • 21 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "ГРАЖДАНИН":

    Хахахахахаха много скоро ще разберете кой какво е чел и колко струва ОЩЕ сезаблуждавайте Още

    15:15 19.02.2026

  • 22 Хи хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Това означава ли че си купела възелин за по лесно и много обич ?

    15:15 19.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Никой

    2 1 Отговор
    Все пак - стана ли ясно нещо.

    15:18 19.02.2026

  • 25 Георгиев

    5 3 Отговор
    Кой ти каза, че вие определяте технологиите, стила параметрите на представяне от Радев? Този невзрачен човек се пише фактор, но с незначещо мнение.

    15:22 19.02.2026

  • 26 Абсурдистан

    6 1 Отговор
    Мамникът не обича да отговаря на въпроси. Харесва му да дава заповеди.

    15:23 19.02.2026

  • 27 Патриоти

    0 1 Отговор
    Цинцораната казала НЕ!
    НЕ на тез президентски Мърдоля.
    Аз не ставам за глобално кюфте...
    Мойта задача е да раждам Лъвове,
    Да давам мляко пълно с коластра.
    Храна на децата и майчина обич
    да изпълват сърцата...
    Обич за Истина, па макар и Славна.
    Обич към Род, понеже сме Бял Арийски наРОД.

    Тогава Хуст се изправил
    Изцвилил и надървил,
    Юнак исполин, като димящ, заводски комин.
    Та Балкана затреперял.
    Утрепал рибата с парите
    и ги заврял в банка при пчелите.
    Хуст се изкачил горе в канарите и ревнал:
    „Щом изям един Домат, Аз готов съм за Дебат,
    шом изям един Картов, Аз за Битка съм готов.”
    Настана Мутренска война,
    стогодишна ръкопашна борба
    докато не се изтепаха в ръковините
    кой да заеме место на изполините,
    Там без образование се стига,
    само да има кой да ти намига.,

    15:31 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 да отговаря на много въпроси

    1 3 Отговор
    Щото бая подличко атланте е верно

    15:57 19.02.2026

  • 30 Тервел

    4 2 Отговор
    Не съм виждал никога Борисов да участва в дебати , а пък Пеевски абсолютно ама абсолютно никога.

    15:59 19.02.2026

  • 31 На бас 👍

    2 3 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите, шматки тъпи 😆

    16:16 19.02.2026

  • 32 Чичо Румен

    2 0 Отговор
    Няма пък!

    16:30 19.02.2026

  • 33 Костадинов

    0 2 Отговор
    ще го размаже!

    16:31 19.02.2026

  • 34 Едва ли

    1 2 Отговор
    ще участва в дебати. За сега има медиен конфорт. Не може още да излезе от образ, че вече не е президент

    16:36 19.02.2026

