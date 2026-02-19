Иван Бакалов пред „ФАКТИ“: Радев ще трябва да участва в дебати и да отговаря на много въпроси (ВИДЕО)

Служебното правителство има ограничен период на работа и ограничени задължения – да организира избори. Неговият хоризонт е кратък, а ние го разглеждаме все едно идва правителство, което ще управлява България по-дълго. Възможно е обаче да се проточи работата на служебния кабинет, ако резултатът от изборите е такъв, че не може да се състави редовно правителство. Тогава служебният кабинет може да остане по-дълго. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ журналистът Иван Бакалов.

„Самото общество е толкова разделено, че това се отразява и произвежда силно фрагментиран парламент. Това е положението. От социологията се очертава, че ще има няколко големи политически сили, но въпросът е дали първата и втората ще могат да съставят мнозинство, или първата и третата. Ще бъде интересно да видим какъв парламентарен капитал ще имат – дали ще са 70 или 90 и няколко депутати, а това зависи и от това дали малките партии ще влязат. Може би повечето няма да влязат, но ако влязат, мандатите за първите ще са по-малко“, добави гостът.

„Имаме два месеца до изборите и тези проучвания могат да се променят значително. Имаме сега един Радев, който досега беше президент и говореше без опоненти, заставаше в позицията на държавен глава и критикуваше партиите от тази позиция. Сега той е един от партийните лидери. Ние не знаем как се казва партията му, кои ще бъдат в листите, но той вече я води – подобно на царя навремето. Оттук нататък Радев ще трябва да участва в дебати и да отговаря на много въпроси. Изборите ще станат по-трудни за него, защото ще има въпроси, на които ще трябва да се отговаря, а той може да започне да губи. Ако се представи добре, ще има резултати като тези в момента“, каза още Иван Бакалов.



