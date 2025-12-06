Новини
Спорт »
Тенис »
Гришо стартира 2026 г. в Бризбейн

Гришо стартира 2026 г. в Бризбейн

6 Декември, 2025 17:38 481 2

  • григор димитров-
  • бризбейн-
  • тенис-
  • турнир

Димитров пропусна почти половината от последната кампания заради лечение на контузия

Гришо стартира 2026 г. в Бризбейн - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще се завърне на корта в Бризбейн за началото на новия сезон. Хасковлията е заявил участие на турнира от сериите АТП 250 в австралийския град, който ще започне на 5 януари, съобщиха организаторите.

Димитров, който е двукратен шампион в надпреварата през 2017 и 2024 година, ще участва за десети път в състезанието. През миналия сезон той достигна полуфиналите, но отпадна след отказване заради контузия, предава blitz.bg.sport.

"Много съм развълнуван да се завърна в Бризбейн. Феновете са фантастични и наистина много обичам да играя на „Пат Рафтър Арина“. Имам някои страхотни спомени от турнира през годините и очаквам с нетърпение да натрупам още такива през идния януари", коментира 34-годишният българин за официалния сайт на надпреварата.

Димитров пропусна почти половината от последната кампания заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на "Уимбълдън". Заради дългото отсъствие той падна на 44-о място в световната ранглиста.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дали

    2 0 Отговор
    ще го вее бриз връз бела кобила?

    17:46 06.12.2025

  • 2 Жиголо

    1 0 Отговор
    Браво на българският Алфонс.

    18:49 06.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ