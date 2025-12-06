Гришо стартира 2026 г. в Бризбейн

Григор Димитров ще се завърне на корта в Бризбейн за началото на новия сезон. Хасковлията е заявил участие на турнира от сериите АТП 250 в австралийския град, който ще започне на 5 януари, съобщиха организаторите.



Димитров, който е двукратен шампион в надпреварата през 2017 и 2024 година, ще участва за десети път в състезанието. През миналия сезон той достигна полуфиналите, но отпадна след отказване заради контузия, предава blitz.bg.sport.



"Много съм развълнуван да се завърна в Бризбейн. Феновете са фантастични и наистина много обичам да играя на „Пат Рафтър Арина“. Имам някои страхотни спомени от турнира през годините и очаквам с нетърпение да натрупам още такива през идния януари", коментира 34-годишният българин за официалния сайт на надпреварата.



Димитров пропусна почти половината от последната кампания заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на "Уимбълдън". Заради дългото отсъствие той падна на 44-о място в световната ранглиста.

