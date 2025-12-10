Френска тенисистка стана рекламно лице на сайт за възрастни

Френската тенисистка Осеан Доден вече бере плодовете от новите си гърди, които увеличи с операция по-рано през годината. Платформата със съдържание за възрастни OnlyFans нае състезателката за свое рекламно лице, а освен това тя ще публикува и собствено съдържание, като вече е пуснала снимка по бански и лични послания.

„Искам да създам вселена, в която тенисът среща чувствеността“, обясни бившата №46, която в момента е №370 в света. Тя реши да си напомпа бюста, докато принудително бе извън корта за 10 месеца заради стар проблем с вътрешното ухо, който довел до световъртеж.

През октомври 29-годишната Осеан се провъзгласи за първата тенисистка със силикон, а сега стана и първата сред действащите си колежки в OnlyFans. В него вече свои профили имат спортисти от ММА, фитнес състезатели и дори френският тенисист Александър Мюлер (№42 в ранглистата).