Френска тенисистка стана рекламно лице на сайт за възрастни

10 Декември, 2025 08:28 1 133 3

  • осеан доден-
  • onlyfans-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт

Искам да създам вселена, в която тенисът среща чувствеността

Френска тенисистка стана рекламно лице на сайт за възрастни - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френската тенисистка Осеан Доден вече бере плодовете от новите си гърди, които увеличи с операция по-рано през годината. Платформата със съдържание за възрастни OnlyFans нае състезателката за свое рекламно лице, а освен това тя ще публикува и собствено съдържание, като вече е пуснала снимка по бански и лични послания.

„Искам да създам вселена, в която тенисът среща чувствеността“, обясни бившата №46, която в момента е №370 в света. Тя реши да си напомпа бюста, докато принудително бе извън корта за 10 месеца заради стар проблем с вътрешното ухо, който довел до световъртеж.

През октомври 29-годишната Осеан се провъзгласи за първата тенисистка със силикон, а сега стана и първата сред действащите си колежки в OnlyFans. В него вече свои профили имат спортисти от ММА, фитнес състезатели и дори френският тенисист Александър Мюлер (№42 в ранглистата).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    3 0 Отговор
    Иска да създаде среда, в която енисът среща чувствеността.

    08:32 10.12.2025

  • 2 1488

    9 0 Отговор
    не ме занимавайте с некви кyрвu и наркомани

    08:36 10.12.2025

  • 3 1488

    7 1 Отговор
    не ме занимавайте с некви кyрвu, наркомани и прочее евроценности

    08:39 10.12.2025

