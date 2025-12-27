Новини
България »
Сливен »
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца. Бащата: В шок съм

2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца. Бащата: В шок съм

27 Декември, 2025 18:12 1 595 52

  • сливен-
  • каруца-
  • влак-
  • катастрофа-
  • дебелата кория

Майката и детето са загинали на място, останалите са невредими. В каруцата са се возили 5 или 6 души.

2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца. Бащата: В шок съм - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете на 2 години и 35-годишната му майка са загиналите днес преди обяд, при инцидента между пътническия влак София – Бургас и преминаваща каруца през железопътен прелез в района на сливенския квартал „Дебелата кория“, предаде БНТ.

В каруцата са се возили 5 или 6 души. Майката и детето са загинали на място, останалите са невредими, конят също.

Тръгнали са да събират пластмасови туби от близкото сметище, за да си купят храна. Една от вероятните причини за тежкия инцидент е, че краят на каруцата т.нар. опашка влиза в досег с влака.

Стефан Иванов, водач на каруцата, баща и съпруг на загиналите: "Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук на 50 метра ли колко, тогава свири вече тази линия. И направо умряха децата ми – дъщерята малката и жена ми. В шок съм. Ето тук, виж дрехите на малката ми дъщеричка. Отзад направо хвърчаха, аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана."

По случая е образувано следствено дело.

2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца. Бащата: В шок съм
Снимка: БГНЕС

2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца. Бащата: В шок съм
Снимка: БГНЕС

2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца. Бащата: В шок съм
Снимка: БГНЕС


Сливен / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    48 10 Отговор
    Майко мила! БГ кО чината! Каруци! 2025г.! И да събират пластмаса за храна…! 🤦‍♂️ Каква е тази територия ве? Демокрация! ЕС! Еврозона!

    Коментиран от #3, #21, #23, #32, #36

    18:15 27.12.2025

  • 2 Въпрос

    43 3 Отговор
    В какъв шок бре? Абсолютен дебил!

    18:16 27.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост0

    49 4 Отговор
    На тия все някой друг е виновен.

    18:16 27.12.2025

  • 5 е поне коня оцелял

    45 1 Отговор
    а баршеда на съд щом е водач на каруцата

    Коментиран от #45

    18:16 27.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    38 3 Отговор
    Ходили да бират жилезо, а бащата преди това пил ракия. И две чавета дали фира. Обичайното.

    18:16 27.12.2025

  • 7 Нека да пиша

    31 3 Отговор
    Команчи с борба с влака .

    Коментиран от #13

    18:18 27.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    35 2 Отговор
    "Дебелата кория" отдавна нито е дебела, нито е кория. Брачедите изсякоха гората.

    18:19 27.12.2025

  • 9 ЕвроПата

    18 1 Отговор
    В каруцата са се возили 5 или 6 души. Майката и детето са загинали на място, останалите са невредими, КОНЯ също.
    Не казват имала ли е регистрация и застраховка каруцата! За КОНЯ, ясно! А шЕфьора ми е ясно, че е стар работлив тираджия с много милионен кЕлометраж из европата…..
    за “товара” ……, и там неяснотииииии!
    Абеееее ….. ЧГН
    И БЕГАЙ ОТ ЕВРОПАТА🌶️

    18:21 27.12.2025

  • 10 Голяма трагедия

    20 2 Отговор
    И конят на снимката изглежда депресиран.

    Коментиран от #43, #44

    18:21 27.12.2025

  • 11 Сила

    25 3 Отговор
    Добре , че коня е жив !!! 6 "човека " в каруцата , горката животинка ...

    18:21 27.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 бледоликия

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "Нека да пиша":

    Команчи с борба да надбягат желязната змия

    Коментиран от #17

    18:22 27.12.2025

  • 14 бай Митко

    26 3 Отговор
    Честита Коледа! Бъдете здрави и късметлии!
    Честит Стефанов ден! Имениците да празнуват и се веселят за здраве и късмет!
    На Пеевски циганите не ме интересуват въобще! Дано кончето да е оцеляло, че то няма никаква вина заради тези безмозъчни примати! Да не си животно в ръцете на циганите!
    Весело посрещане на Новата ЕВРОгодина!

    18:22 27.12.2025

  • 15 Пешо от панелката

    19 2 Отговор
    Мманго е изчакал на прелеза влакът да мине и е подкарал каруцата, но влакът ненадейно е дал на заден ход и го е ударил

    18:22 27.12.2025

  • 16 Чат Пат

    22 6 Отговор
    Евро зона !?
    Богата държава !?
    Хората гладни няма значение от кой етнос са,онея политици дето се славиха че народа е добре.Прасета ако управляват хората ще ходят за пластмаса срещу храна.

    Коментиран от #51

    18:24 27.12.2025

  • 17 и колко ли часа

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "бледоликия":

    са изгубили на пътниците на влака
    с бонус празнични трагедии да гледат

    18:25 27.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ООрана държава

    19 0 Отговор
    Жалко е че в навечерието на 2026 в еропейска държава се случват инциденти с каруци

    18:26 27.12.2025

  • 20 Сульо

    24 1 Отговор
    Празник е за тях че коня е оцелял .Шофьора ще си намери друга булка и ще направят още 5 деца ама кон няма как да направи

    18:26 27.12.2025

  • 21 бай Митко

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    "Опааа", през "лошия" социализъм в България имаше учещи и работещи цигани, а сега са РОМИ – неграмотни, просещи, крадливи, грабители, измамници, изнасилвачи на беззащитни бабички за да им ограбят последните 5 лева, биячи на старци пак за последните стотинки, ползват ток и вода без да плащат, строят незаконни къщи, не плащат данъци и в гетото никой не може да влезе!

    Коментиран от #30

    18:26 27.12.2025

  • 22 Христо

    13 6 Отговор
    Хич не ги съжалявам тия..Има много..

    18:27 27.12.2025

  • 23 Знаещ

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Братчедите вземат по големи суми от помощи и детски от работещите българи и от средностатистическите български пенсионери . НО , изиграват тези пари на хазарт , вземат бързи кредити които не могат да върнат , лихварите им обират личните и дебитната карти и накрая команчите започват да ровят из сметищата и кофите за боклук и да крадат , за да не пукнат от глад ! Лихварите си пълнят гушите и колелото на историята се върти...Вие задавате ли си въпрос , каква дажба трябва да изяде един кон на ден , за да не умре от глад , а да влачи каруца с 6 души и скрап , и каква е стойността на тази дажба??? Въобще индианецът ви разказва поредната приказка под шипковият храст . Ако индианецът не знае 5 , или 6 са били пасажерите в каруцата , кой да знае ? Или е бил толкова пиян , че да не помни ?

    Коментиран от #28, #35

    18:28 27.12.2025

  • 24 Само питам

    5 4 Отговор
    Машинистът на влака бил ли е тестван за алкохол и наркотици?
    Била ли му е снета тахошайбата за скорост?
    С какви ,,гуми" е карал?
    Фара светел ли му е?
    А с пристегнат колан ли е бил?
    Все въпроси...касаещи т.н....,,Безопасност на движението"

    Апропо...водач с 50-г. стаж...проф. категории и над 2 млн. БЕЗАВАРИЙНИ км.дето днес плаща щури пари за ...ЗГО. за да си кара днес скромната лека кола за по 5000 км. годишно
    Това ,,Бонус-малос"...накрая един...ФАЛОС...

    18:29 27.12.2025

  • 25 АГАТ а Кристи

    12 3 Отговор
    Един гласоподаватели на Svin Ята по малко...
    "ново начало" потъна в скръб !!!

    18:29 27.12.2025

  • 26 1234

    11 0 Отговор
    Жалко за детенцето

    18:29 27.12.2025

  • 27 Юуп

    9 2 Отговор
    Е ко прай ся тоя влак на пътя на каруцата?

    Коментиран от #31

    18:30 27.12.2025

  • 28 Остави

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Знаещ":

    ...помненето...той надали може ги преброи...
    Той знае само как се ,,фърля" глас за две кебапчета +бира

    18:34 27.12.2025

  • 29 Гост

    8 1 Отговор
    Не пише да е задържан за причиняване на смъртта на двама души.... ако беше бледолик - да са го закопчали....

    18:34 27.12.2025

  • 30 ганев

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "бай Митко":

    ...МНОГО...ТОЧЕН.....И ИСТИНСКИ..КОМЕНТАР

    18:34 27.12.2025

  • 31 Как

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Юуп":

    ко лрай, тръгнал е за €врозоната ?!

    18:34 27.12.2025

  • 32 1234

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Да.... Незабавно протест на жълтите павета. Социалния и финансоия министър, задържани и следствени. Защо не са осигурили нуждаещите се? По реда социалните в областния център в ареста....
    На Украйна ще даваме, пари, Франция , ща спасяваме боинги на чертежи купуваме, поводници, БТР-и, магистрали и всичко за човека с голямо Д

    18:36 27.12.2025

  • 33 Евродебил

    5 1 Отговор
    Щом коня е добре,олекна ми!

    18:38 27.12.2025

  • 34 Калабълък

    6 1 Отговор
    ...,,5 или 6" ...толкова неграмотни,че даже не могат се...преброят...

    18:38 27.12.2025

  • 35 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Знаещ":

    Те правят това, защото българите(администрацията) им позволява, оставя ги да правят така.......

    18:39 27.12.2025

  • 36 Честито ви

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Членство в клуба на богатите.

    18:39 27.12.2025

  • 37 007 /агент/

    5 1 Отговор
    Война между железния кон и "Ново начало"...
    В случая 1 на 0 за железния... /една бюлетина по-малко 😭/

    18:39 27.12.2025

  • 38 Миндич

    6 2 Отговор
    Евроатлантизма ни докара по стандарт някъде до нивото на Сомалия,с тази разлика,че по цени задминахме нашите евро-партньори.КАква мила европейслка картинка...2025-кон,каруца,а в каруцата наши родни римляни брали желязо,тухли,жица или кквото там им попадне в ръцете...и от веднъж влака им нарушил правата като малцинство.Отнел им предимството един вид.Да се самосезира хелзинкския комитет и да ни се наложат тежки санкции от ЕСССР

    18:44 27.12.2025

  • 39 УдоМача

    3 1 Отговор
    Магаренцето как е? Нито дума за него. Ако е същото на снимката уж изглежда добре, но дали??

    18:45 27.12.2025

  • 40 Сандо

    3 3 Отговор
    Загиналите българи ли са или арапи?

    Коментиран от #46

    18:46 27.12.2025

  • 41 Пампаец

    2 1 Отговор
    На втората снимка виждате идващата откъм Сливен права като стрела железопътна линия от която е идвал влакът . Виждате и новопосадени овощни дръвчета които в никакъв случай не са пречили на видимостта на каруцарят . Оправданието му , че сигнализацията на прелеза се е включила късно е абсолютно безсмислена при положение , че приближаването на влака се вижда от поне 4 километра !!! Да не пропуснеш идващ влак ясно видим от поне 3 километра си е абсолютна форма на безумие .

    18:47 27.12.2025

  • 42 Дано

    2 1 Отговор
    са на по - добро място .

    18:48 27.12.2025

  • 43 Дано да няма пострадал пес,

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Голяма трагедия":

    че пак протести ...

    18:50 27.12.2025

  • 44 Рогач

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Голяма трагедия":

    Сигурно медицинският екип от линейката е почерпал кончето с 200 грама медицински спирт и то си замезва с прясна тревица .

    18:50 27.12.2025

  • 45 Не водач ,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "е поне коня оцелял":

    а пилот !

    18:51 27.12.2025

  • 46 Гринго

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Сандо":

    От нашето племе...апаШи...

    18:52 27.12.2025

  • 47 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не се казва опашка, а стърчишка. Ама авторът кога е виждал каруца, та да знае.

    18:54 27.12.2025

  • 48 Много сме прости

    0 1 Отговор
    Хората ходят на работа, не събират туби. Опукали са детските. Спрете им помощите.

    18:54 27.12.2025

  • 49 ои8уйхътгрф

    1 1 Отговор
    Само 2 патладжана ли са станали на пюре??? Жалко, трябваше да са повече...

    18:55 27.12.2025

  • 50 Миньоро

    0 1 Отговор
    Не знам защо изобщо се допускат каруци по пътищата. Този водач на превозното средство знае ли правилният начин за преминаване през жп. прелез? Как е преценил че ще мине преди влака? Една конска сила и каруца с шест души в нея. Това си е убийство.

    Коментиран от #52

    18:56 27.12.2025

  • 51 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Чат Пат":

    На тези и по 10 хиляди на глава да им дадеш на месец , още преди краят на първата седмица ще ги пропили и профукали на комар . След което ще идат при местният лихвар , който за залог ще им вземе личните карти и дебитните банкови карти . И след като изпукат за два три дена и бързият заем , ще идат да ровят из колите за боклук , а лихварят ще им точи парите от дебитните карти , начислявайки невъзможни за връщане лихви . Прави впечатление, че кончето е охранено , с лъскав косъм , а не му се четат ребрата . Това не се връзва с приказките на каруцарят , че отишли да берат пластмаса защото нямали какво да ядат .

    18:58 27.12.2025

  • 52 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Миньоро":

    Кво убийство бе, туй да ликвидираш 2 мънгалъ си заслужава награда... Жалко само дето другите са се измъкнали живи...

    19:01 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове