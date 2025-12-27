2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца. Бащата: В шок съм

Дете на 2 години и 35-годишната му майка са загиналите днес преди обяд, при инцидента между пътническия влак София – Бургас и преминаваща каруца през железопътен прелез в района на сливенския квартал „Дебелата кория“, предаде БНТ.
В каруцата са се возили 5 или 6 души. Майката и детето са загинали на място, останалите са невредими, конят също.
Тръгнали са да събират пластмасови туби от близкото сметище, за да си купят храна. Една от вероятните причини за тежкия инцидент е, че краят на каруцата т.нар. опашка влиза в досег с влака.
Стефан Иванов, водач на каруцата, баща и съпруг на загиналите: "Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук на 50 метра ли колко, тогава свири вече тази линия. И направо умряха децата ми – дъщерята малката и жена ми. В шок съм. Ето тук, виж дрехите на малката ми дъщеричка. Отзад направо хвърчаха, аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана."
По случая е образувано следствено дело.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
Коментиран от #3, #21, #23, #32, #36
18:15 27.12.2025
2 Въпрос
18:16 27.12.2025
4 Гост0
18:16 27.12.2025
5 е поне коня оцелял
Коментиран от #45
18:16 27.12.2025
6 Данко Харсъзина
18:16 27.12.2025
7 Нека да пиша
Коментиран от #13
18:18 27.12.2025
8 Данко Харсъзина
18:19 27.12.2025
9 ЕвроПата
Не казват имала ли е регистрация и застраховка каруцата! За КОНЯ, ясно! А шЕфьора ми е ясно, че е стар работлив тираджия с много милионен кЕлометраж из европата…..
за “товара” ……, и там неяснотииииии!
Абеееее ….. ЧГН
И БЕГАЙ ОТ ЕВРОПАТА🌶️
18:21 27.12.2025
10 Голяма трагедия
Коментиран от #43, #44
18:21 27.12.2025
11 Сила
18:21 27.12.2025
13 бледоликия
До коментар #7 от "Нека да пиша":Команчи с борба да надбягат желязната змия
Коментиран от #17
18:22 27.12.2025
14 бай Митко
Честит Стефанов ден! Имениците да празнуват и се веселят за здраве и късмет!
На Пеевски циганите не ме интересуват въобще! Дано кончето да е оцеляло, че то няма никаква вина заради тези безмозъчни примати! Да не си животно в ръцете на циганите!
Весело посрещане на Новата ЕВРОгодина!
18:22 27.12.2025
15 Пешо от панелката
18:22 27.12.2025
16 Чат Пат
Богата държава !?
Хората гладни няма значение от кой етнос са,онея политици дето се славиха че народа е добре.Прасета ако управляват хората ще ходят за пластмаса срещу храна.
Коментиран от #51
18:24 27.12.2025
17 и колко ли часа
До коментар #13 от "бледоликия":са изгубили на пътниците на влака
с бонус празнични трагедии да гледат
18:25 27.12.2025
19 ООрана държава
18:26 27.12.2025
20 Сульо
18:26 27.12.2025
21 бай Митко
До коментар #1 от "Опааа":"Опааа", през "лошия" социализъм в България имаше учещи и работещи цигани, а сега са РОМИ – неграмотни, просещи, крадливи, грабители, измамници, изнасилвачи на беззащитни бабички за да им ограбят последните 5 лева, биячи на старци пак за последните стотинки, ползват ток и вода без да плащат, строят незаконни къщи, не плащат данъци и в гетото никой не може да влезе!
Коментиран от #30
18:26 27.12.2025
22 Христо
18:27 27.12.2025
23 Знаещ
До коментар #1 от "Опааа":Братчедите вземат по големи суми от помощи и детски от работещите българи и от средностатистическите български пенсионери . НО , изиграват тези пари на хазарт , вземат бързи кредити които не могат да върнат , лихварите им обират личните и дебитната карти и накрая команчите започват да ровят из сметищата и кофите за боклук и да крадат , за да не пукнат от глад ! Лихварите си пълнят гушите и колелото на историята се върти...Вие задавате ли си въпрос , каква дажба трябва да изяде един кон на ден , за да не умре от глад , а да влачи каруца с 6 души и скрап , и каква е стойността на тази дажба??? Въобще индианецът ви разказва поредната приказка под шипковият храст . Ако индианецът не знае 5 , или 6 са били пасажерите в каруцата , кой да знае ? Или е бил толкова пиян , че да не помни ?
Коментиран от #28, #35
18:28 27.12.2025
24 Само питам
Била ли му е снета тахошайбата за скорост?
С какви ,,гуми" е карал?
Фара светел ли му е?
А с пристегнат колан ли е бил?
Все въпроси...касаещи т.н....,,Безопасност на движението"
Апропо...водач с 50-г. стаж...проф. категории и над 2 млн. БЕЗАВАРИЙНИ км.дето днес плаща щури пари за ...ЗГО. за да си кара днес скромната лека кола за по 5000 км. годишно
Това ,,Бонус-малос"...накрая един...ФАЛОС...
18:29 27.12.2025
25 АГАТ а Кристи
"ново начало" потъна в скръб !!!
18:29 27.12.2025
26 1234
18:29 27.12.2025
27 Юуп
Коментиран от #31
18:30 27.12.2025
28 Остави
До коментар #23 от "Знаещ":...помненето...той надали може ги преброи...
Той знае само как се ,,фърля" глас за две кебапчета +бира
18:34 27.12.2025
29 Гост
18:34 27.12.2025
30 ганев
До коментар #21 от "бай Митко":...МНОГО...ТОЧЕН.....И ИСТИНСКИ..КОМЕНТАР
18:34 27.12.2025
31 Как
До коментар #27 от "Юуп":ко лрай, тръгнал е за €врозоната ?!
18:34 27.12.2025
32 1234
До коментар #1 от "Опааа":Да.... Незабавно протест на жълтите павета. Социалния и финансоия министър, задържани и следствени. Защо не са осигурили нуждаещите се? По реда социалните в областния център в ареста....
На Украйна ще даваме, пари, Франция , ща спасяваме боинги на чертежи купуваме, поводници, БТР-и, магистрали и всичко за човека с голямо Д
18:36 27.12.2025
33 Евродебил
18:38 27.12.2025
34 Калабълък
18:38 27.12.2025
35 1234
До коментар #23 от "Знаещ":Те правят това, защото българите(администрацията) им позволява, оставя ги да правят така.......
18:39 27.12.2025
36 Честито ви
До коментар #1 от "Опааа":Членство в клуба на богатите.
18:39 27.12.2025
37 007 /агент/
В случая 1 на 0 за железния... /една бюлетина по-малко 😭/
18:39 27.12.2025
38 Миндич
18:44 27.12.2025
39 УдоМача
18:45 27.12.2025
40 Сандо
Коментиран от #46
18:46 27.12.2025
41 Пампаец
18:47 27.12.2025
42 Дано
18:48 27.12.2025
43 Дано да няма пострадал пес,
До коментар #10 от "Голяма трагедия":че пак протести ...
18:50 27.12.2025
44 Рогач
До коментар #10 от "Голяма трагедия":Сигурно медицинският екип от линейката е почерпал кончето с 200 грама медицински спирт и то си замезва с прясна тревица .
18:50 27.12.2025
45 Не водач ,
До коментар #5 от "е поне коня оцелял":а пилот !
18:51 27.12.2025
46 Гринго
До коментар #40 от "Сандо":От нашето племе...апаШи...
18:52 27.12.2025
47 Анонимен
18:54 27.12.2025
48 Много сме прости
18:54 27.12.2025
49 ои8уйхътгрф
18:55 27.12.2025
50 Миньоро
Коментиран от #52
18:56 27.12.2025
51 Знаещ
До коментар #16 от "Чат Пат":На тези и по 10 хиляди на глава да им дадеш на месец , още преди краят на първата седмица ще ги пропили и профукали на комар . След което ще идат при местният лихвар , който за залог ще им вземе личните карти и дебитните банкови карти . И след като изпукат за два три дена и бързият заем , ще идат да ровят из колите за боклук , а лихварят ще им точи парите от дебитните карти , начислявайки невъзможни за връщане лихви . Прави впечатление, че кончето е охранено , с лъскав косъм , а не му се четат ребрата . Това не се връзва с приказките на каруцарят , че отишли да берат пластмаса защото нямали какво да ядат .
18:58 27.12.2025
52 ои8уйхътгрф
До коментар #50 от "Миньоро":Кво убийство бе, туй да ликвидираш 2 мънгалъ си заслужава награда... Жалко само дето другите са се измъкнали живи...
19:01 27.12.2025