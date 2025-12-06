Астън Вила удари Арсенал в добавеното време

Арсенал загуби с 1:2 гостуването си на Астън Вила в Бирмингам. Това бе първа загуба за "артилеристите" в последните 19 мача във всички турнири, предава БТА.

Тимът от Лондон започна по-активно мача, като след четвърт част игра шут на Букайо Сака се отби в десния стълб, а малко по-късно бе отменено попадение на Еберечи Езе заради засада. Астън Вила откри резултата при едно от малкото си положения, като в 36-ата минута Мати Кеш изскочи на задна греда и с мощен диагонален шут направи 1:0.



Тимът на Микел Артета се хвърли след почивката за обрат, като първо Леандро Тросар и Букайо Сака направиха пропуска, преди белгийският национал Тросар да изравни в 52-рата минута отблизо.



След това вратарят на Арсенал Давия Рая направи невероятно спасяване срещу Оли Уоткинс от домакините. Дониел Мален и Ян Маатсен също пропуснаха за Астън Вила. Така се стигна до четвъртата минута на добавеното време, когато при изключително меле и няколко възможности, топката достигна до Емилиано Буендия, като със силен шут отблизо я вкара под гредата на вратата на Давид Рая.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.