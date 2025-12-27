Новини
Кризата в Реал Мадрид се задълбочава - нови търкания между Алонсо и ръководството

Кризата в Реал Мадрид се задълбочава - нови търкания между Алонсо и ръководството

27 Декември, 2025 11:00 670 0

„Кралският клуб“ изпраща трудна първа половина на сезона, изоставайки на четири точки от лидера Барселона в надпреварата за титлата в Ла Лига

Кризата в Реал Мадрид се задълбочава - нови търкания между Алонсо и ръководството - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кризата в Реал Мадрид се задълбочава, а напрежението между треньорския щаб и ръководството изглежда расте. „Кралският клуб“ изпраща трудна първа половина на сезона, изоставайки на четири точки от лидера Барселона в надпреварата за титлата в Ла Лига.

Според информация на радио COPE, старши треньорът Шаби Алонсо води сериозна битка за запазване на поста си и е поискал спешно подсилване на състава през зимния трансферен прозорец. Основното му желание е било привличането на нов полузащитник, който да запълни празнините, оставени от зачестилите контузии в тима през последните месеци.

Въпреки настояването на Алонсо, висшите служители на „Бернабеу“ са отхвърлили молбата му. Според шефовете на клуба, сегашните опции в халфовата линия са напълно достатъчни, за да изведат отбора до края на кампанията.

В момента Реал разполага с впечатляващ списък от имена като Джуд Белингам, Орелиен Чуамени, Едуардо Камавинга, Арда Гюлер, Дани Себайос, Феде Валверде.

Макар на хартия това да е състав от световна класа, именно в тази зона „лос бланкос“ изпитват най-големи затруднения от началото на сезона.

Друга причина за отказа на ръководството е вярата в младите таланти от академията. Клубните шефове са посочили на Алонсо двама играчи от школата – Тиаго Питарх и Хорхе Сестеро, като реални алтернативи, които могат да получат шанс в първия отбор.

Това не е първият случай, в който ръководството пренебрегва желанието на наставника. Припомняме, че в края на миналия сезон клубът реши да не предлага нов договор на Лука Модрич, което доведе до напускането му в посока Милан като свободен агент. Тогава Алонсо настояваше бившият му съотборник да остане на „Бернабеу“, но думата на шефовете се оказа решаваща.


