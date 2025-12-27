Новини
Барселона с нова офанзива за египетски национал

27 Декември, 2025 11:30 560 0

Египетският младежки национал привлече вниманието на скаутите по време на Световното първенство до 17 години по-рано тази година

Барселона с нова офанзива за египетски национал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Барселона продължава активно да работи по подсилването на състава си, като фокусът попада не само върху първия отбор, но и върху академията „Ла Масия“. Каталунците са насочили усилията си към привличането на младия нападател на Ал Ахли – Хамза Абделкарим.

Египетският младежки национал привлече вниманието на скаутите по време на Световното първенство до 17 години по-рано тази година. В Барселона виждат в негово лице „бъдеща звезда“ и идеално попълнение за дублиращия отбор за втората половина на сезона.

Позицията на централния нападател в академията е зона, която предизвикваше известни колебания през последната година, което прави привличането на нов талант приоритет.

Според информация на ON Sports, ръководството на Барселона вече е изпратило втора, подобрена оферта за футболиста, която е на стойност 2 млн. евро.

Смята се, че египетският гранд оценява играча си на сума между 4 и 5 милиона евро, като тепърва предстоят преговори между двете страни.

Плюс за Барселона в разговорите е желанието на самия футболист да премине на „Камп Ноу“.


