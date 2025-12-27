Лудогорец се прицели в исландски нападател

Лудогорец иска да се подсили с исландския нападател Стефан Сигурдарсон. Той е на 24 години и играе за норвежкия Сандефьорд. Таранът е висок 194 сантиметра и има договор до края на 2027 година.

За интереса към атакуващия футболист от страна на разградчани съобщи журналистът Стан де Вал. Той посочи, че "орлите" ще имат сериозна конкуренция за подписа на Сигурдарсон в лицето на полския Ракув, както и още няколко клуба от Екстракласа.

Информацията гласи, че новият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо лично е настоял за привличането на Сигурдарсон. Исландецът израща отличен сезон в Норвегия. Исландецът изигра 28 двубоя във всички турнири, в които вкара 15 гола и направи една асистенция.

Стефан Сигурдарсон има мачове за националния отбор на Люксембург до 17 години, където преминава голяма част от детството му. След това играе за същата възрастова група на Исландия. Той все още не е дебютирал за представителния отбор на "викингите".

Кариерата на нападателя преминава основно в Исландия. Той е бил собственост на Брейдаблик, като има периоди под наем в Аугнаблик, ИБВ, Копавогур и Гриндавик. През лятото на 2023 година преминава в белгийския Патро Айсден, след което е продаден на Сандефьорд.

Лудогорец разполага с Квадво Дуа, Ерик Биле и Матеус Машадо за върха на атаката. Последните двама обаче разочароват с представянето си.