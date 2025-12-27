Еврозоната увеличава броя на монетите заради България

В последните години производството на нови евромонети по правило бе на стойност около два милиарда евро годишно. Разрешеното производство за 2025 година бе 2,17 милиарда, но през 2023 година показателят бе доста по-висок - 2,6 милиарда заради присъединяването на Хърватия към еврозоната , отбелязва германската агенция ДПА.
За идващата година е предвидено производство на монети на стойност 1,9 милиарда евро за ежедневна употреба, както и на монети с нумизматична стойност за над 511 милиона евро.
Германия произвежда най-голямото количество монети
През 2026 година отново най-голям брой монети ще бъдат отсечени в Германия - на стойност 558 милиона евро. Монетите с нумизматична стойност, които ще бъдат произведени, ще бъдат за 203,5 милиона.
На второ място по производство на монети е Франция с 342 милиона евро, Испания е трета - с монети за 299 милиона евро.
Новата членка на еврозоната България планира да отсече монети за малко повече от 164 милиона евро - почти изключително за ежедневна употреба.
Губят ли ценност центовете?
В Германия ще продължат да се произвеждат и сравнително скъпите монети от един и два цента - за разлика от САЩ , където след 230 години през ноември т.г. производството на монети от един цент бе преустановено. Фирмите в САЩ са призовани да закръглят цените да следващата по стойност монета от пет цента.
Подобни изисквания има и в някои държави от еврозоната - например във Финландия . Правила за закръгляне на сумите съществуват и в Нидерландия , Словакия , Ирландия , Италия , Белгия и Естония .
В Германия през март 2025 година Бундесбанк излезе с предложение за закръгляне на сумите, което би обезсмислило съществуването на монетите от един и два цента. То обаче така и не бе приложено, пише ДПА. Обяснението - в търговията на дребно незакръглените цени са важен инструмент в борбата за клиенти. Отмяната на дребните евромонети може да бъде одобрена само на европейско равнище, изтъква германската информационна агенция.
