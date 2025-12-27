Новини
Свят »
Германия »
Еврозоната увеличава броя на монетите заради България

Еврозоната увеличава броя на монетите заради България

27 Декември, 2025 13:33 742 23

  • еврозона-
  • евро-
  • българия-
  • ес-
  • монети-
  • ецб-
  • центове

През 2026 година отново най-голям брой монети ще бъдат отсечени в Германия

Еврозоната увеличава броя на монетите заради България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В последните години производството на нови евромонети по правило бе на стойност около два милиарда евро годишно. Разрешеното производство за 2025 година бе 2,17 милиарда, но през 2023 година показателят бе доста по-висок - 2,6 милиарда заради присъединяването на Хърватия към еврозоната , отбелязва германската агенция ДПА.

За идващата година е предвидено производство на монети на стойност 1,9 милиарда евро за ежедневна употреба, както и на монети с нумизматична стойност за над 511 милиона евро.

Германия произвежда най-голямото количество монети

През 2026 година отново най-голям брой монети ще бъдат отсечени в Германия - на стойност 558 милиона евро. Монетите с нумизматична стойност, които ще бъдат произведени, ще бъдат за 203,5 милиона.

На второ място по производство на монети е Франция с 342 милиона евро, Испания е трета - с монети за 299 милиона евро.

Новата членка на еврозоната България планира да отсече монети за малко повече от 164 милиона евро - почти изключително за ежедневна употреба.

Губят ли ценност центовете?

В Германия ще продължат да се произвеждат и сравнително скъпите монети от един и два цента - за разлика от САЩ , където след 230 години през ноември т.г. производството на монети от един цент бе преустановено. Фирмите в САЩ са призовани да закръглят цените да следващата по стойност монета от пет цента.

Подобни изисквания има и в някои държави от еврозоната - например във Финландия . Правила за закръгляне на сумите съществуват и в Нидерландия , Словакия , Ирландия , Италия , Белгия и Естония .

В Германия през март 2025 година Бундесбанк излезе с предложение за закръгляне на сумите, което би обезсмислило съществуването на монетите от един и два цента. То обаче така и не бе приложено, пише ДПА. Обяснението - в търговията на дребно незакръглените цени са важен инструмент в борбата за клиенти. Отмяната на дребните евромонети може да бъде одобрена само на европейско равнище, изтъква германската информационна агенция.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОЛШЕВИК

    12 5 Отговор
    Еврото ще заличи по-бедното българи, мечтата на западноевропейците!

    13:35 27.12.2025

  • 3 якото евро баце

    14 3 Отговор
    що увеличават монетите заради назе а не едрите евробанкноти а

    13:37 27.12.2025

  • 4 Що бе?

    10 3 Отговор
    За да има повече монети за България и малко банкноти? А,уж сме в клуба на богатите.

    13:41 27.12.2025

  • 5 Прах в очите

    5 2 Отговор
    При над 80 % разплащане с карти в ЕС какво значение имат евробанкноти или евромонетите с български символи. Напед Българияяяя..Еврот идва!

    13:43 27.12.2025

  • 6 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    5 6 Отговор
    Ех, какво образование имаше при байТошуУ, всички се научаваха да говорят и пишат като него.

    "Еврото ще заличи по-бедното българи"

    13:44 27.12.2025

  • 7 Копейкиииииии

    7 9 Отговор
    Имате още 4 дни,10 часа и 17 минути да спасите лева!,😸Действайте!

    Коментиран от #12, #14, #15

    13:45 27.12.2025

  • 8 УдоМача

    6 2 Отговор
    Бантустания си има свой принос в монетите. Секат заради инфлацията!!

    13:47 27.12.2025

  • 9 Единадесет

    3 2 Отговор
    Да разлика от равнината, горе е много по-топло.

    13:47 27.12.2025

  • 10 Хи хи хи . Голям майтап !

    3 2 Отговор
    Към когото се е присъединила България винаги фалира ........и сега ще е същото .....от сега трябва да се озъртаме за нови спонсори , че тиквата , шиши , пиши много кадът и нищо не дават на народа !!!!!!!!

    13:51 27.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    1 3 Отговор
    Виаги когато България е била в германската орбита са последвали национални катастрофи. Очаквайте в близко бъдеще да се повтори пак. Вземайте мерки още от сега.

    Коментиран от #16, #17

    13:54 27.12.2025

  • 12 Ехааааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкиииииии":

    После ти ще ревеш като си броиш еврата в джоба за които тъй тържествено говориш платен трол !!!!

    13:54 27.12.2025

  • 13 Нов мощен удар

    1 0 Отговор
    В зурлите на копейките.

    13:57 27.12.2025

  • 14 Фашагите искат да си връщат марката

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкиииииии":

    И да излизат от евросъюза .......а да видим със какво ше плащаш след нова година ........ама не купувай рубли , че ще се изложиш много яко !!!!

    13:58 27.12.2025

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкиииииии":

    Аз съм за лева. Но нямам нищо против евраците, понеже ще печеля почти двойно повече а твойта заплата и на либералите ще намалее двойно. Ха ха

    13:59 27.12.2025

  • 16 ГРУ гайтанжиева

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Това е руска пропаганда, разпространявана от полезни .. и д и о т и.

    Коментиран от #19

    13:59 27.12.2025

  • 17 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Няколко неудобни факти, които дразнят родните рублояди:
    - За една година и половина комунистите са осъдили и избили повече българи, отколкото османците са взели с девширме за 300 години.
    - Жертвите на Червения терор (1944-46) са два пъти повече от жертвите на Априлското въстание.
    - В контекста на комунистическата и неокомунистическата власт в т.нар. Преход (1990-2020), повече хора емигрират от България, отколкото българи напускат Османската империя между 15 и 19 век.
    - Икономическата стагнация, причинена от БКП след 1968 и продължила до 1998 г., надминава по своята деструктивност Кърджалийските времена.
    - С над 300 000 души, станали жертва на комунистическия режим, управлението на БКП става третата най-пагубна катастрофа в историята ни след Чумата и Първата световна война.
    - Всички фалити в историята на България са причинени от БКП.
    Тезата накратко: Османското владичество е период на застой, унижение, капсулация и гнет за българите, но за 45+35 години, БКП и производните им са нанесли на народа ни/си повече щети, отколкото османците за 500 години.

    Коментиран от #21

    14:00 27.12.2025

  • 18 Хаха

    2 0 Отговор
    Желязков с неговите дребни монети отиде в Брюксел да ги дава на Mърсула за Украйна.

    14:01 27.12.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ГРУ гайтанжиева":

    Верно ли ве ?

    14:01 27.12.2025

  • 20 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Днес с 2 лева на стотинки можеш да си купиш хляб.След 1 януари с 2 левро на стотинки - тоже.
    Няма никаква разлика да има.Нали влизаме в клуба на богатите,от който ни уверяват,че няма излизане.

    14:02 27.12.2025

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    Всичко това което описваш са го направили българи а не руснаци. Идддиишиот4етаттта са си идиоотт4етттаа независимо от цвета на партийната книжка

    14:04 27.12.2025

  • 22 Дааа, монети -

    0 0 Отговор
    За нас отново са приготвили жълтите стотинки, за тях - едрите банкноти!
    Ей това е то партньорство!

    14:07 27.12.2025

  • 23 Подоляка съм пръв съветник на

    0 0 Отговор
    Укрофашисткия велик лидер - най големия Клоун на всички времена !!!!!!!! Нека европа първо ни заплати за нашата смела армия която ги пази сто милиарда долара .......после да увеличи печатането на евра със милиарди които също ше са за нас БЕЗВЪЗМЕЗДНО ......и да изкупуват всичко което произвеждаме макар да е отровено от радиация ......която е много полезна за здравето на нашите любими европейци !!!!!!

    14:07 27.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания