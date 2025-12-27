Новини
България »
17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово

17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово

27 Декември, 2025 13:48 570 10

  • 17-годишен-
  • кирилово-
  • инцидент-
  • катастрофа

Сигналът за произшествието е подаден около 01,15 часа

17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежък пътен инцидент с участието на непълнолетни завърши фатално в ранните часове на 27 декември. Катастрофата е станала на път III-484, в посока село Кирилово.

Според информация на полицията, сигналът за произшествието е подаден около 01,15 часа. Лек автомобил, управляван от 17-годишно момче, е катастрофирал, вероятно поради загуба на контрол над превозното средство.

Вследствие на силния удар, непълнолетният водач е починал на място. В автомобила е пътувало и друго момче – на 16 години. Пострадалият пътник е транспортиран по спешност и настанен за лечение в болнично заведение в град Сливен. Към момента няма допълнителна информация за състоянието му.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините за трагичния инцидент.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е страхотно

    6 3 Отговор
    Бог е българин

    13:50 27.12.2025

  • 2 МП4

    10 0 Отговор
    Кой му даде ключовете ? И какво прави на пътя ,в 1 през нощта 17 и 16 годишен?

    Коментиран от #4, #7

    13:55 27.12.2025

  • 3 Тези с автомобилите

    2 0 Отговор
    са тотални донори. Младежи старежи и бабухери..

    13:57 27.12.2025

  • 4 456

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "МП4":

    Тези от мааалаата няма кой да ги контролира ,дори и жените им.

    13:58 27.12.2025

  • 5 Гост

    3 1 Отговор
    Черен лед, Бойко не опесъчава и не третира леда с химикали.

    Коментиран от #9

    13:58 27.12.2025

  • 6 17 годишен и 16 годишен

    3 0 Отговор
    След полунощ с автомобил , в България е нещо нормално , а и МВР го има само като многохилядна структура само за получаване на високи заплати в България също е нормално

    14:00 27.12.2025

  • 7 Мунчо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "МП4":

    Това са команчи, които са тръгнали да "берат джелезо"......и верно са го набрали... 🤣

    14:00 27.12.2025

  • 8 Това

    2 0 Отговор
    няма да има край, нали? Нека да видим, колко са жертвите на цивилни във войната в Осрайна и колко са по пътищата в България???????

    14:01 27.12.2025

  • 9 Алоооо

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    За опесъчаването на пътищата вече се обръщайте към Z-поколението и Асен пеньоара.... 😭😂

    14:03 27.12.2025

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор
    Контролът над МПС-то винаги може да се загуби,лошото е ако това стане през ноща щото в тъмното трудно се намира.

    14:06 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове