17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово

Тежък пътен инцидент с участието на непълнолетни завърши фатално в ранните часове на 27 декември. Катастрофата е станала на път III-484, в посока село Кирилово.
Според информация на полицията, сигналът за произшествието е подаден около 01,15 часа. Лек автомобил, управляван от 17-годишно момче, е катастрофирал, вероятно поради загуба на контрол над превозното средство.
Вследствие на силния удар, непълнолетният водач е починал на място. В автомобила е пътувало и друго момче – на 16 години. Пострадалият пътник е транспортиран по спешност и настанен за лечение в болнично заведение в град Сливен. Към момента няма допълнителна информация за състоянието му.
По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините за трагичния инцидент.
1 Това е страхотно
13:50 27.12.2025
2 МП4
Коментиран от #4, #7
13:55 27.12.2025
3 Тези с автомобилите
13:57 27.12.2025
4 456
До коментар #2 от "МП4":Тези от мааалаата няма кой да ги контролира ,дори и жените им.
13:58 27.12.2025
5 Гост
Коментиран от #9
13:58 27.12.2025
6 17 годишен и 16 годишен
14:00 27.12.2025
7 Мунчо
До коментар #2 от "МП4":Това са команчи, които са тръгнали да "берат джелезо"......и верно са го набрали... 🤣
14:00 27.12.2025
8 Това
14:01 27.12.2025
9 Алоооо
До коментар #5 от "Гост":За опесъчаването на пътищата вече се обръщайте към Z-поколението и Асен пеньоара.... 😭😂
14:03 27.12.2025
10 оня с коня
14:06 27.12.2025