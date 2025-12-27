Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роман Абрамович наел екип от адвокати за нов опит да защити капитала си от продажбата на Челси

Роман Абрамович наел екип от адвокати за нов опит да защити капитала си от продажбата на Челси

27 Декември, 2025 09:31 713 5

  • роман абрамович-
  • челси-
  • футбол

Активите на руския бизнесмен бяха замразени от властите на Джърси през 2022 г. след разследване на произхода им

Роман Абрамович наел екип от адвокати за нов опит да защити капитала си от продажбата на Челси - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият собственик на Челси Роман Абрамович е наел екип от известни адвокати, които да защитават интересите му в съдебна битка за замразени активи на стойност над 5,3 млрд паунда, съобщава The Times.

Активите на руския бизнесмен бяха замразени от властите на Джърси през 2022 г. след разследване на произхода им.

Юридическият екип на Абрамович, който го представлява в съда, включва Ерик Хершман, бивш старши юридически съветник на Доналд Тръмп по време на първия му мандат като президент на САЩ между 2017 и 2021 г. Групата включва и още пет юристи.

Отбелязва се, че изходът от процеса може да повлияе на бъдещата съдба на приходите от продажбата на Челси, които Абрамович, съгласно условията на сделката, е задължен да използва, за да помогне на пострадалите от събитията в Украйна.

Представителите на бизнесмена твърдят, че 1,4 милиарда паунда от 2,35 милиарда паунда, получени от продажбата на клуба, не могат да бъдат прехвърлени на благотворителната организация, докато властите на Джърси не приключат разследването и съдебните си производства.

По-рано британският премиер Киър Стармър заяви, че Абрамович трябва да изпълни задълженията си и да преведе средства за хуманитарна помощ на Украйна, в противен случай правителството може да преследва това чрез съда.

Според източника, Абрамович възнамерява да игнорира искането на Стармър всички средства да бъдат преведени в новия фонд за помощ за Украйна до 17 март.

Съобщава се, че 2,35 млрд паунда от продажбата на Челси, както и около 150 млн паунда лихви от 2022 г., остават замразени в банковата сметка на Fordstam Ltd, компания, контролирана от Абрамович.

От тази сума 1,429 млрд паунда принадлежат на Camberley International Investments Limited, компания, регистрирана в Джърси, която също е контролирана от бизнесмена.

През 2022 г. Абрамович получи разрешение от правителството на Обединеното кралство да продаде Челси, при условие че всички приходи бъдат използвани за подкрепа на жертвите на събитията в Украйна. Средствата обаче остават замразени поради сложните преговори с бившия собственик на клуба.

През март The Athletic съобщи, че ключовият препъни въпрос остава разпределението на средствата: Абрамович настоява да се предоставя помощ на всички жертви, включително руски войници, а също така позволява част от средствата да бъдат използвани за други благотворителни цели извън Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    1 1 Отговор
    Е,и какво от това?!

    09:39 27.12.2025

  • 2 Логично

    6 1 Отговор
    Добри са исканията на Абрамович . Какво като бил противник на Путин ?! По-добре щеше да е влагал в руския спорт ! Той се доверил на ... Великобритания . Сега ще се гаврят с него .

    09:48 27.12.2025

  • 3 иван костов

    6 1 Отговор
    Фашистките режими не се съобразяват с частната собственост!

    09:51 27.12.2025

  • 4 Само питам

    4 1 Отговор
    В тази връзка , онзи Георг , назначен от Баце и Шиши за външен министър , сети ли се да осигури адвокати на младите българи хвърлени в затвора от английския режим , по обвинение , че са руски шпиони ? Струва ми се , че са интелигентни хора , като половината от тях бяха ангажирани с провеждането на българските избори в Англия .

    10:00 27.12.2025

  • 5 Гориил

    2 0 Отговор
    Роман Абрамович никога не е изразявал подкрепа за Русия, след като е станал гражданин на Англия и Израел. Русия гледа с хумор на страданията на безразсъден човек, който е придобил руско богатство през 90-те години на миналия век по не съвсем законен начин. Ситуацията е още по-трогателна от факта, че Абрамович е инвестирал всичките си пари в европейски банки, оставайки най-богатият собственик на руски активи.

    10:38 27.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ