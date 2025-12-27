Роман Абрамович наел екип от адвокати за нов опит да защити капитала си от продажбата на Челси

Бившият собственик на Челси Роман Абрамович е наел екип от известни адвокати, които да защитават интересите му в съдебна битка за замразени активи на стойност над 5,3 млрд паунда, съобщава The Times.

Активите на руския бизнесмен бяха замразени от властите на Джърси през 2022 г. след разследване на произхода им.

Юридическият екип на Абрамович, който го представлява в съда, включва Ерик Хершман, бивш старши юридически съветник на Доналд Тръмп по време на първия му мандат като президент на САЩ между 2017 и 2021 г. Групата включва и още пет юристи.

Отбелязва се, че изходът от процеса може да повлияе на бъдещата съдба на приходите от продажбата на Челси, които Абрамович, съгласно условията на сделката, е задължен да използва, за да помогне на пострадалите от събитията в Украйна.

Представителите на бизнесмена твърдят, че 1,4 милиарда паунда от 2,35 милиарда паунда, получени от продажбата на клуба, не могат да бъдат прехвърлени на благотворителната организация, докато властите на Джърси не приключат разследването и съдебните си производства.

По-рано британският премиер Киър Стармър заяви, че Абрамович трябва да изпълни задълженията си и да преведе средства за хуманитарна помощ на Украйна, в противен случай правителството може да преследва това чрез съда.

Според източника, Абрамович възнамерява да игнорира искането на Стармър всички средства да бъдат преведени в новия фонд за помощ за Украйна до 17 март.

Съобщава се, че 2,35 млрд паунда от продажбата на Челси, както и около 150 млн паунда лихви от 2022 г., остават замразени в банковата сметка на Fordstam Ltd, компания, контролирана от Абрамович.

От тази сума 1,429 млрд паунда принадлежат на Camberley International Investments Limited, компания, регистрирана в Джърси, която също е контролирана от бизнесмена.

През 2022 г. Абрамович получи разрешение от правителството на Обединеното кралство да продаде Челси, при условие че всички приходи бъдат използвани за подкрепа на жертвите на събитията в Украйна. Средствата обаче остават замразени поради сложните преговори с бившия собственик на клуба.

През март The Athletic съобщи, че ключовият препъни въпрос остава разпределението на средствата: Абрамович настоява да се предоставя помощ на всички жертви, включително руски войници, а също така позволява част от средствата да бъдат използвани за други благотворителни цели извън Украйна.