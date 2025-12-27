Новини
България »
Зафиров в Пловдив: БСП доказа, че може да реализира реални леви политики

Зафиров в Пловдив: БСП доказа, че може да реализира реални леви политики

27 Декември, 2025 13:20 497 14

  • атанас зафиров-
  • бсп-
  • леви политики

Председателят на НС на БСП взе участие в празничното заседание на Областния съвет на партията

Зафиров в Пловдив: БСП доказа, че може да реализира реални леви политики - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„БСП доказа, че когато носи управленска отговорност, може да реализира реални леви политики в интерес на хората – за социална справедливост, икономическа стабилност и силна държава.“ Това заяви председателят на Националния съвет на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров по време на празнично заседание на Областния съвет на БСП-Пловдив.

В своето изказване той представи актуалната политическа обстановка в страната и подчерта, че участието на БСП в управлението е било водено от ясни принципи и отговорност към обществото. Зафиров акцентира върху усилията на левицата за защита на доходите, социалните права и сигурността на гражданите, като отбеляза, че именно левите политики са дали стабилност и предвидимост в условията на динамична и предизвикателна обществена и геополитическа среда.

„Нашата кауза е проста и ясна – държавата да работи за хората, а не хората да плащат цената на кризи и политическа нестабилност. Това бе смисълът на нашето участие в управлението“, подчерта още Атанас Зафиров пред социалистите от Пловдивска област.

В заседанието участваха представители на партийните организации от град Пловдив и всички общини в областта. Сред присъстващите бе и министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов. Форумът бе ръководен от председателя на Областния съвет на БСП-Пловдив Атанас Телчаров, който от своя страна изтъкна значението на силните местни структури и единството в партията като ключово условие за успешно отстояване на левите политики. По негово предложение единодушно бе избран социалистът от Карлово Дамян Дамянов за представител на Пловдивска област във възстановения Национален дискусионен клуб „Димитър Благоев“.

Празничното заседание премина в дух на единство, отговорност и готовност за активна политическа работа в защита на левите ценности и приоритети.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко каза?

    17 0 Отговор
    Ще видиш на следващите избори. Вашите избиратели са на възрастта на баба ти, а тези окапват постоянно. Скоро и бариерата не моете мина.

    Коментиран от #8

    13:37 27.12.2025

  • 2 Соц

    12 0 Отговор
    Въпросът не е до възрастта на избирателите, а до лицемерните политики, които псевдосоциалистите водят. Лъгаха, крадоха, лъгаха, крадоха и си мислеха, че ще им се размине - ами, няма да им се размине, отиват на бунището историята, където им е мястото. С такива партийни ръководители, като тия през последните 36 години - толкова.

    13:45 27.12.2025

  • 3 оня с коня

    4 1 Отговор
    Да са живи и здрави БСП-то и Пак да подкрепят бат Бойко в следващия Парламент!

    13:47 27.12.2025

  • 4 Голия охльов да пише оставката

    11 0 Отговор
    Крадлив некадърен мафиот

    13:48 27.12.2025

  • 5 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Един по-як грип и БСП-то е в киреча

    13:49 27.12.2025

  • 6 Тия тримата

    10 0 Отговор
    общо са петстотин кила. Това ще да е от левите политики. Макар, че няма такава дума в бг езика но друго си е да кажеш политики т. е. много работа, ей. На софра естествено.

    13:50 27.12.2025

  • 7 Нагъл ,

    8 0 Отговор
    по - нагъл , най - нагъл - Завир !

    13:50 27.12.2025

  • 8 Евродебил

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ко каза?":

    Те и тези на възраста на баба му вече дигнаха ръце.То не им стигна продукта на римлаянина костоф коУрнела,та ги набараха и тия евроатлантици воглаве със Зафиров и направо стоппиха лагерите на столетницата.

    13:50 27.12.2025

  • 9 Марин

    5 0 Отговор
    Бита карта сте левиПидали, а Замфироф става само само да свири на Шишо наКавала.

    13:51 27.12.2025

  • 10 Староков

    3 0 Отговор
    Това може за го каже само кръгъл идиот, като фритюрника

    13:52 27.12.2025

  • 11 Гащите

    7 0 Отговор
    му се влачат по земята , коланът му една педя под пъпа , скръстил тлъсти крадливи кунки и лъже ли лъже .

    13:54 27.12.2025

  • 12 Иво

    3 0 Отговор
    Тия са долни ЛЕВИ амбриажи.

    14:01 27.12.2025

  • 13 Марис

    2 0 Отговор
    Ходят напред - назад, празни приказки пълни джобове !!

    14:06 27.12.2025

  • 14 САМО ЕДНО ЩЕ ПИША

    0 0 Отговор
    КАКТО И ПРЕДИ АЛЧЕН ТРЪП ЗЪЛ И БЕЗ МОРАЛ СИ. И ВЗЕМИ И ПРОЧЕТИ КО ПИШАТ ХОРАТА ЗА ТЕБЕ И БАРЕМ МЛЪКНЕШ С ПЛЮВАЛНИКА СИ. ОТ 12 КОМЕНТАРА ЕДИН НЯМА ПОЛОЖИТЕЛЕН. ВСИЧКО Е ОБИДИ КЪМ ТЕБ. СРАМ ДОСТОЙНСТВО НЯМАШ ЛИ?!!?!

    14:07 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове