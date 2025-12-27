Прокуратурата обвини шефа на аржентинския футбол, че не е платил осигуровки за 13 милиона

Прокуратурата обвини президента на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия и ковчежника на организацията Пабло Товиньо в неплащане на социалноосигурителни вноски в размер на над 19 милиарда песос, които се равняват на 13 млн щатски долара, твърди La Nacion.

„Прокурорът Клаудио Навас Риал официално повдигна обвинения срещу Клаудио Тапия и Пабло Товиньо като част от разследване на предполагаемо незаконно задържане на пенсионни вноски, предназначени за служители на АФА и водещите клубове в страната“, се казва в статията.

Обвинителният акт вече е изпратен на съдия. В Аржентина е започнато разследване, в което участва и заместник-началникът на финансовия отдел Лучано Накис, както и редица въпроси относно евентуалната собственост от страна на AFA management на имение от 10 хектара в Пилар, което според разследващите включва хеликоптерна площадка, конна ферма и повече от 50 ретро автомобила.

В средата на декември сенаторката и бивша министърка на сигурността Патриша Булрих се обърна към КОНМЕБОЛ с искане за разследване на дейността на Тапия. Тя поиска, наред с други неща, разследване на разпределението на приходите от реклама, съотношението между наградните фондове и пътните разходи на Тапия и системата за управление на дълга на клубовете.