Алън Шиърър критикува програмата на Boxing Day

27 Декември, 2025 10:01 473 0

Трудно ми е да повярвам, че има само един мач на Boxing Day

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият английски нападател Алън Шиърър разкритикува Премиър лийг, че е предвидила само един мач на Boxing Day този сезон.

„Трудно ми е да повярвам, че има само един мач на Boxing Day. Не мога да си представя празник без футбол.

Дори не мога да си спомня кога за последно съм имал почивен ден на Boxing Day. Дори след пенсионирането си винаги работех на този ден, като се включвах като доброволец в програмата „Мач на деня“. Но тази година, кой знае защо, не работя на 26 декември. Работя на 27-ми, но не на Boxing Day. Лудост е - само един мач на този ден; изглежда невероятно странно.

Докъде стигнахме? В останалата част на Европа – в Германия, Испания – това е време за почивка, време за релаксация. Но за мен Денят след Коледа винаги е бил свързван със спорта. Наистина е изненадващо, че е насрочен само един мач.

В тази страна, Денят след Коледа е изцяло посветен на спорта. Обикновено има огромен брой мачове през това време. Мисля, че щях да съм напълно изгубен без футбол. Страшно е дори да си представя какво би било, ако изобщо нямаше мачове.

Обичах коледния период на сезона, когато бях играч. Видях статистиката в събота: декември беше вторият ми най-добър месец за голове. Обичах този период, защото почти не тренираш - играеш и се възстановяваш. Натовареността и суматохата на графика бяха точно за мен.

Единственият мач на Boxing Day тази година противопостави бившия тим на Шиърър Нюкасъл на Манчестър Юнайтед, който “свраките” загубиха с 0:1.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
