Готов е първият ДВГ, отговарящ на еконормта Euro 7

27 Декември, 2025 10:05

Този инженерен шедьовър с индекс M15NTH е дело на китайците от Dongan

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато светът е затаил дъх в очакване на пълната електрификация, Китай тихомълком доказа, че двигателят с вътрешно горене все още има няколко коза в ръкава си. Подразделението Dongan, част от гиганта Changan, хвърли технологична ръкавица към европейските регулатори, обявявайки успешния старт на своя най-нов агрегат. Става дума за 1.5-литров турбо мотор, който не просто работи, а вече покрива драконовските изисквания на стандарта Euro VII – постижение, което мнозина смятаха за почти невъзможно за конвенционална машина.

Този инженерен шедьовър с индекс M15NTH не е предназначен за ретроградни возила, а е специално калибриран да бъде „сърцето“ на модерните plug-in хибридни системи (PHEV). Навръх 25 декември, в ранните часове на деня, тестовата лаборатория на Изследователския институт в Харбин се превърна в арена на триумфа. Първото завъртане на ключа премина без нито една засечка, бележейки нова ера в развитието на хибридите.

За да постигнат подобна екологична чистота, китайските инженери са прибегнали до истински технологичен арсенал. Двигателят работи по високоефективния цикъл на Милър, използва маслена помпа с променлив дебит и усъвършенствана система за рециркулация на охладените отработени газове (EGR). Към това се добавя централно разположена VVT система и всмукателен колектор с предкаталитичен конвертор, благодарение на които този мотор успява да „диша“ толкова чисто. Повишената степен на сгъстяване и оптимизираната топлинна ефективност го превръщат в перфектния партньор за електрическата част на силовия тракт.

Dongan, чиято история датира още от 1948 година, не е новак в играта – техните двигатели задвижват популярни модели като Li Auto One. Този нов проект обаче е нещо повече от статистика; той е стратегическият финал на текущия петгодишен план на компанията и ясен сигнал към глобалния пазар. Докато Euro VII официално влиза в сила едва през юли 2027 година, Китай вече е готов да го посрещне с летящ старт. Междувременно компанията не спира да експериментира, като дори представи първия си роторен двигател R05E, показвайки, че техническите им амбиции нямат граници.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1001

    14 9 Отговор
    Китай започна да учи европейците. Глупавата Урсула съсипа Европа.

    10:11 27.12.2025

  • 3 Ако е вярно

    8 7 Отговор
    значи еврогъсците губят от Китай.

    10:11 27.12.2025

  • 4 Червената шапчица

    8 7 Отговор
    Европа Да Гу Дуа

    10:12 27.12.2025

  • 5 Другарят Си

    8 7 Отговор
    ще ви научи на обноски.

    10:13 27.12.2025

  • 6 бай Бай

    11 5 Отговор
    И сега какво, лош ли е този комунистически двигател?
    Сигурно целта им е да съсипят цивилизацията, а?
    Ех лукови глави изостанали....

    Коментиран от #11

    10:18 27.12.2025

  • 7 браво

    10 2 Отговор
    Сегашните Евро 6 мотори издържат цели 120 000 километра. Този новичкия, ще издържи ли 100 000км, или ангренажния му ремък е капсулован и мотора вече е консуматив като чистачките?

    10:19 27.12.2025

  • 8 Европейски мек салам Камчия

    11 1 Отговор
    с вграден хладилник от Made in Germany!Няма да допуснем този двигател утре вкарваме нов закон Евро 17 друго не можем да направим за да ги спрем Китайците + мито 999,99%

    10:20 27.12.2025

  • 9 Асен

    3 6 Отговор
    На хартия всичко Китайско е супер ама на практика не щата не стоят така ниско качество няма резервни части.

    Коментиран от #12

    10:20 27.12.2025

  • 10 така е

    0 1 Отговор
    То китайците извадиха на книга и батерии издържащи пробег по 1500 км. Само трябва да ги возиш в ремарке.

    10:31 27.12.2025

  • 11 чудесно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "бай Бай":

    Защо се мъчиш да стоиш в тази стара закостеняла Европа, а не бягаш бързичко в напредничав Китай? Или визи нет?

    10:33 27.12.2025

  • 12 Асенееее

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Асен":

    Я огледай около себе си.
    Работно място в дама на улицата. 90% от нещата са китайски.
    Телефони,компютри ако щеш боб,лютеница та дори и клечки за зъби и мартеници
    И потърси нещо немско или американско около себе си
    Успех

    Коментиран от #14

    10:34 27.12.2025

  • 13 ?????

    2 0 Отговор
    Всяко поредна норма евро еди кое си намалява пробега на двигателя и го прави все по-неремонтнопригоден.
    За ква екология говорим тогава не ми е ясно след като вместо предишните 350-400 000 км. сегашните умират на 150-200 000 км. и трябва да се сменят.

    Коментиран от #15

    10:36 27.12.2025

  • 14 глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Асенееее":

    Произведено в Китай, но с американски и европейски машини и технологии.

    Коментиран от #16

    10:38 27.12.2025

  • 15 целта е

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Целта е на всеки около три години да си сменяш автомобила. Не знам колко е добре за планетата обаче. А и дали ще си си го изплатил за три години или ще се застъпва с вноските за новия кояйто ще вземеш.

    10:40 27.12.2025

  • 16 Асенееее

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "глупости":

    И пластмасовите капачки които не се разделят от бутилката

    10:40 27.12.2025

  • 17 китайците работят в някакъв вид

    0 0 Отговор
    комунизъм ,а европейците в див капиталистически евролиберализъм , кое е по добро настоящето и времето ще покаже

    10:40 27.12.2025