Готов е първият ДВГ, отговарящ на еконормта Euro 7

Докато светът е затаил дъх в очакване на пълната електрификация, Китай тихомълком доказа, че двигателят с вътрешно горене все още има няколко коза в ръкава си. Подразделението Dongan, част от гиганта Changan, хвърли технологична ръкавица към европейските регулатори, обявявайки успешния старт на своя най-нов агрегат. Става дума за 1.5-литров турбо мотор, който не просто работи, а вече покрива драконовските изисквания на стандарта Euro VII – постижение, което мнозина смятаха за почти невъзможно за конвенционална машина.
Този инженерен шедьовър с индекс M15NTH не е предназначен за ретроградни возила, а е специално калибриран да бъде „сърцето“ на модерните plug-in хибридни системи (PHEV). Навръх 25 декември, в ранните часове на деня, тестовата лаборатория на Изследователския институт в Харбин се превърна в арена на триумфа. Първото завъртане на ключа премина без нито една засечка, бележейки нова ера в развитието на хибридите.
За да постигнат подобна екологична чистота, китайските инженери са прибегнали до истински технологичен арсенал. Двигателят работи по високоефективния цикъл на Милър, използва маслена помпа с променлив дебит и усъвършенствана система за рециркулация на охладените отработени газове (EGR). Към това се добавя централно разположена VVT система и всмукателен колектор с предкаталитичен конвертор, благодарение на които този мотор успява да „диша“ толкова чисто. Повишената степен на сгъстяване и оптимизираната топлинна ефективност го превръщат в перфектния партньор за електрическата част на силовия тракт.
Dongan, чиято история датира още от 1948 година, не е новак в играта – техните двигатели задвижват популярни модели като Li Auto One. Този нов проект обаче е нещо повече от статистика; той е стратегическият финал на текущия петгодишен план на компанията и ясен сигнал към глобалния пазар. Докато Euro VII официално влиза в сила едва през юли 2027 година, Китай вече е готов да го посрещне с летящ старт. Междувременно компанията не спира да експериментира, като дори представи първия си роторен двигател R05E, показвайки, че техническите им амбиции нямат граници.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1001
10:11 27.12.2025
3 Ако е вярно
10:11 27.12.2025
4 Червената шапчица
10:12 27.12.2025
5 Другарят Си
10:13 27.12.2025
6 бай Бай
Сигурно целта им е да съсипят цивилизацията, а?
Ех лукови глави изостанали....
Коментиран от #11
10:18 27.12.2025
7 браво
10:19 27.12.2025
8 Европейски мек салам Камчия
10:20 27.12.2025
9 Асен
Коментиран от #12
10:20 27.12.2025
10 така е
10:31 27.12.2025
11 чудесно
До коментар #6 от "бай Бай":Защо се мъчиш да стоиш в тази стара закостеняла Европа, а не бягаш бързичко в напредничав Китай? Или визи нет?
10:33 27.12.2025
12 Асенееее
До коментар #9 от "Асен":Я огледай около себе си.
Работно място в дама на улицата. 90% от нещата са китайски.
Телефони,компютри ако щеш боб,лютеница та дори и клечки за зъби и мартеници
И потърси нещо немско или американско около себе си
Успех
Коментиран от #14
10:34 27.12.2025
13 ?????
За ква екология говорим тогава не ми е ясно след като вместо предишните 350-400 000 км. сегашните умират на 150-200 000 км. и трябва да се сменят.
Коментиран от #15
10:36 27.12.2025
14 глупости
До коментар #12 от "Асенееее":Произведено в Китай, но с американски и европейски машини и технологии.
Коментиран от #16
10:38 27.12.2025
15 целта е
До коментар #13 от "?????":Целта е на всеки около три години да си сменяш автомобила. Не знам колко е добре за планетата обаче. А и дали ще си си го изплатил за три години или ще се застъпва с вноските за новия кояйто ще вземеш.
10:40 27.12.2025
16 Асенееее
До коментар #14 от "глупости":И пластмасовите капачки които не се разделят от бутилката
10:40 27.12.2025
17 китайците работят в някакъв вид
10:40 27.12.2025