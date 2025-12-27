Новини
Турски международен съдия е със спрени права заради залози

27 Декември, 2025 12:00 397 2

Той и още седем рефери са изпратени към Дисциплинарния съвет на турската федерация

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Турският международен съдия Али Палабъйък е със спрени права, след като е установено, че има регистрация за залагания. Той и още седем рефери са изпратени към Дисциплинарния съвет на турската федерация.

„В рамките на разследването за залаганията, провеждано от Турската футболна федерация (ТФФ); е решено лицата, посочени по-долу, които са изпълнявали функции на съдия в ТФФ през последните 5 години и при които е установено, че са залагали на футболни мачове, да бъдат изпратени до PFDK (б.а. Дисциплинарен съвет по професионален футбол) с временни мерки съгласно член 57 от Футболния дисциплинарен регламент, считано от 26.12.2025 г.", се казва в съобщението на местната федерация.

Останалите рефери са Али Туна, Алпер Оран, Беркай Дабан, Ерхан Кутлу, Халит Караджабей, Окан Акбал, Седат Етък, Юсуф Боздоан.




  • 1 Българин

    0 0 Отговор
    Ние трябва да сме благодарни на гърци и турци. От тях ни е останало наследството, "кражба до дупка".

    12:09 27.12.2025

  • 2 Само

    0 0 Отговор
    при нас е обратното, колкото повече залози, толкова повече международни съдии. Гледам редовно в Тубата каста на Нико, обаче никой не го чува. Защо, ли?

    12:09 27.12.2025

