Турски международен съдия е със спрени права заради залози

Турският международен съдия Али Палабъйък е със спрени права, след като е установено, че има регистрация за залагания. Той и още седем рефери са изпратени към Дисциплинарния съвет на турската федерация.
„В рамките на разследването за залаганията, провеждано от Турската футболна федерация (ТФФ); е решено лицата, посочени по-долу, които са изпълнявали функции на съдия в ТФФ през последните 5 години и при които е установено, че са залагали на футболни мачове, да бъдат изпратени до PFDK (б.а. Дисциплинарен съвет по професионален футбол) с временни мерки съгласно член 57 от Футболния дисциплинарен регламент, считано от 26.12.2025 г.", се казва в съобщението на местната федерация.
Останалите рефери са Али Туна, Алпер Оран, Беркай Дабан, Ерхан Кутлу, Халит Караджабей, Окан Акбал, Седат Етък, Юсуф Боздоан.
🚨 Ali Palabıyık PFDK'ya sevk edildi!— VTR Spor (@vtrspor) December 26, 2025
📢 TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin… pic.twitter.com/2eNxGGChZs
