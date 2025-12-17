Гуадалахара измъчи Барселона за купата

Носителят на трофея Барселона се измъчи доста на старта на участието си в турнира за Купата на краля на Испания, но все пак успя да продължи напред, предаде sportal.bg​.

Лидерът в Ла Лига гостуваше на третодивизионния Гуадалахара и след няколко трудни момента намери начин да се наложи с 2:0 в мач от 1/16-финалите. До четвърт час преди края резултатът все още беше 0:0, но засичане с глава на Андреас Кристенсен (76’) и последвал рикошет доведоха до така чакания първи гол. После в 90-ата Маркъс Рашфорд реализира втория.

Скромните домакини имаха няколко положения, а съвсем малко им трябваше да изравнят за 1:1. Тогава обаче се намеси започналия като титуляр капитан Марк-Андре тер Стеген, който не беше играл от миналия сезон.

Треньорът на Барса Ханзи Флик избра и да експериментира, залагайки на Ямал в центъра зад гърба на започналия като централен нападател Рашфорд. Марк Касадо действаше като десен бек, а Фермин Лопес отиде на лявото крило. След неубедителното първо полувреме наставникът върна Ямал и Рашфорд на титулярните им позиции на крилата, а Фермин мина в центъра на нападението. Тъй като обаче нещата продължаваха да не вървят, се наложи да влизат футболисти като Педри, Кунде и Кубарси, а Ямал и Рашфорд, вместо да получат почивка, изкараха пълни 90 минути.

Иначе за статистиката това е шеста поредна победа на каталунците във всички турнири. Те ще сложат край на календарната година в неделя с гостуване на третия в първенството Виляреал.

Мачът в едноименния град започна с половин час закъснение, тъй като имаше проблем със сигурността на монтираната допълнителна трибуна и това забави влизането на зрителите на стадиона.

Изненадващо домакините отправиха първия точен удар в 5-ата минута, когато Тер Стеген трябваше да спасява запътилата се точно под гредата топка. Със същото, секунди по-късно, отговориха "блаугранас". В случая Ерик Гарсия за малко да изведе своите напред, но стражът на Гуадалахара Дани Висенте успя да се намеси.

В 14-тата минута футболистите на Флик направиха първата си опасна акция, но Ямал не успя да засече след подаване на Де Йонг.

Като цяло футболистите на Гуадалахара се бяха прибрали дълбоко в своето поле, а в предни позиции разчитаха или на статично положение, или на далечни удари. Заредиха се много опити на гостите да пробият отбраната, но това изобщо не се получаваше. Един шут на Фермин Лопес беше най-опасното нещо в тези минути.

Чак в 45-ата на вратаря на домакините се наложи да се намесва след включване на Ерик Гарсия и засичане с глава.

Барселона стартира второто полувреме с чиста възможност пред Рашфорд в 48-ата, когато той излезе сам, но вратарят спаси.

След още четири минути англичанинът още веднъж се оказа очи в очи с Висенте, който и този път не допусна гол.

Подемът в играта на Барса бързо стихна, като последва нов етап на безидейност в атаките на гостите. В 70-ата минута даже тимът на Гуадалахара беше близо до попадение, но Андреас Кристенсен успя да пресече ключово подаване към оставащ сам срещу Тер Стеген футболист.

В 73-тата защитата на Барса вече беше преодоляна и последва шут на Тоньо Калво, който вратарят само изгледа, но за нещастие на домакините топката излезе в аут.

Тъй като нещата за "лос кулес" не вървяха, се наложи влизането още на Педри и Жул Кунде. И в крайна сметка попадението дойде, след като в 76-ата точен беше Андреас Кристенсен. В случая обаче и рикошет в тялото на футболист на домакините помогна, тъй като това залъга вратаря.

Гуадалахара можеше бързо да изравни, след като в 80-ата и в 81-вата минути Тер Стеген трябваше да показва качествата си, за да спаси сигурни голове.

После елитният тим се съвзе и бързо изнесе отново играта пред наказателното поле на домакините. Така се стигна до 90-ата, когато Ямал изведе Рашфорд и този път той беше точен за 2:0.