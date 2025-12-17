Новини
Спорт »
Световен футбол »
Как гласуваха българските представители за престижните награди на ФИФА "The Best"

Как гласуваха българските представители за престижните награди на ФИФА "The Best"

17 Декември, 2025 10:17 427 0

  • фифа -
  • the best-
  • усман дембеле-
  • псж -
  • златната топка-
  • кирил десподов-
  • александър димитров-
  • килиан мбапе-
  • педри

Александър Димитров предпочете за номер едно Килиан Мбапе

Как гласуваха българските представители за престижните награди на ФИФА "The Best" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ФИФА отново отличи най-ярките звезди на терена, връчвайки престижните си отличия "The Best" на най-добрите играчи в различни категории. Сред гласуващите бяха и капитанът и селекционерът на българския национален отбор, които дадоха своя вот за фаворитите си.

Тази година големият триумфатор при мъжете стана френският нападател Усман Дембеле, който блести с екипа на ПСЖ и заслужено прибави към колекцията си и "Златната топка".

Капитанът на "лъвовете" Кирил Десподов постави на върха именно Дембеле, следван от Килиан Мбапе (Реал Мадрид/Франция) и английския голмайстор Хари Кейн (Байерн Мюнхен/Англия).

От своя страна, селекционерът Александър Димитров предпочете за номер едно Килиан Мбапе, а на втора позиция нареди младия талант на Барселона и Испания – Педри. Интересно е, че победителят Дембеле зае третото място в неговата класация.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ