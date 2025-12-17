Как гласуваха българските представители за престижните награди на ФИФА "The Best"

ФИФА отново отличи най-ярките звезди на терена, връчвайки престижните си отличия "The Best" на най-добрите играчи в различни категории. Сред гласуващите бяха и капитанът и селекционерът на българския национален отбор, които дадоха своя вот за фаворитите си.

Тази година големият триумфатор при мъжете стана френският нападател Усман Дембеле, който блести с екипа на ПСЖ и заслужено прибави към колекцията си и "Златната топка".

Капитанът на "лъвовете" Кирил Десподов постави на върха именно Дембеле, следван от Килиан Мбапе (Реал Мадрид/Франция) и английския голмайстор Хари Кейн (Байерн Мюнхен/Англия).

От своя страна, селекционерът Александър Димитров предпочете за номер едно Килиан Мбапе, а на втора позиция нареди младия талант на Барселона и Испания – Педри. Интересно е, че победителят Дембеле зае третото място в неговата класация.