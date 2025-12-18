Новини
Вече са ясни номинациите за Globe Soccer Awards

18 Декември, 2025

За приза „Играч на годината“ ще спорят Усман Дембеле и Витиня от ПСЖ, Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Рафиня и Ламин Ямал от Барселона

Обявиха номинациите за Globe Soccer Awards във всички категории. Церемонията по връчването на наградите ще се проведе в Дубай на 28 декември.

За приза „Играч на годината“ ще спорят Усман Дембеле и Витиня от ПСЖ, Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Рафиня и Ламин Ямал от Барселона.

За „Треньор на годината“ кандидатите са Шаби Алонсо (Реал Мадрид), Микел Артета (Арсенал), Луис Енрике (ПСЖ), Ханс-Дитер Флик (Барселона) и Енцо Мареска (Челси).

Барселона, Челси, Фламенго, Ливърпул и ПСЖ ще се борят за „Най-добър мъжки отбор на годината“.

Наградата „Най-добър млад играч на годината“ може да отиде при Пау Кубарси (Барселона), Дезире Дуе и Жоао Невеш от ПСЖ, Арда Гюлер (Реал Мадрид) и Кенан Йълдъз (Ювентус).

В битка за „Най-добър играч от Близкия изток“ влизат Карим Бензема (Ал-Итихад), Салем Ал-Досари (Ал-Хилал), Рияд Марез (Ал-Ахли) и Кристиано Роналдо (Ал-Насър).

Ще има награди и за най-добрите по постове. Номинирани за наградата „Най-добър нападател“ са Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Килиан Мбапе (Реал Мадрид) и Рафиня и Ламин Ямал (Барселона). „Най-добър полузащитник на годината“ ще се избира между Джуд Белингам (Реал Мадрид), Витиня и Жоао Невеш (ПСЖ), Коул Палмър (Челси) и Педри (Барселона).


