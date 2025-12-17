Юлия Стаматова с победа в Анталия

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка победи Бренда Фрухвиртова (Чехия) със 7:5, 6:1 за 85 минути на корта.



Стаматова направи пробив в последния гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.



В спор за място на четвъртфиналите българката ще играе срещу победителката от двубоя между №2 Ронко Мацуда (Япония) и квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко).