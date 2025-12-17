Новини
Юлия Стаматова с победа в Анталия

17 Декември, 2025 11:03 420 0

Българката се класира за втория кръг

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка победи Бренда Фрухвиртова (Чехия) със 7:5, 6:1 за 85 минути на корта.


Стаматова направи пробив в последния гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.


В спор за място на четвъртфиналите българката ще играе срещу победителката от двубоя между №2 Ронко Мацуда (Япония) и квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко).


