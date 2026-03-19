Отговорът на федерацията по борба: 80 клуба застават зад Станка Златева

Отговорът на федерацията по борба: 80 клуба застават зад Станка Златева

19 Март, 2026 21:31 663 8

Както вече стана ясно, 50 клуба внесоха искане за свикване на Общо събрание за смяна на ръководството

Отговорът на федерацията по борба: 80 клуба застават зад Станка Златева - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Управителният съвет на Българската федерация по борба ще изпълни стриктно законовите си ангажименти по внесената подписка за извънредно Общо събрание, информират от централата чрез официално съобщение.

От там обаче подчертават, че имат категоричната подкрепа на над 80 клуба за програмата за реформи на председателя Станка Златева, насочена към устойчиво развитие и прозрачност на българската борба.

Както вече стана ясно, 50 клуба внесоха искане за свикване на Общо събрание за смяна на ръководството.

Ето и съобщението:

Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) ще изпълни стриктно всичките си законови ангажименти, свързани с внесената подписка за свикване на извънредно Общо събрание.

В тази връзка компетентните държавни институции ще извършат необходимата проверка относно редовността на подписите, както и относно правомощията на клубовете, включени в подписката, съобразно актуалното им членство във федерацията.

Към настоящия момент над 80 клуба – редовни членове на Българската федерация по борба – изразяват категорична подкрепа за програмата за реформи, с която през изминалата година Станка Златева бе избрана за председател. Тази програма е насочена към устойчиво развитие, прозрачност в управлението и повишаване на конкурентоспособността на българските състезатели на международната сцена.

Българската борба остава символ на национална гордост - спорт с дълбоки традиции, донесъл на страната ни множество олимпийски, световни и европейски отличия. Днес федерацията продължава да надгражда това наследство с ясната цел да утвърди България сред водещите сили в световната борба.

Управителният съвет потвърждава своята ангажираност към всички национални състезатели, включително представителите на СК по борба ЦСКА, като гарантира изпълнението на поетите задължения, осигуряване на необходимите условия за подготовка и участие в престижни международни състезания при строго спазване на устава и нормативните документи на федерацията.

БФ Борба ще продължи да работи в интерес на спорта, на всички клубове и български състезатели, водена от принципите на законност, отговорност и уважение към традициите на родната борба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Некви калинки по трикотаж се опитват да лапат кюфтета!!!

    21:35 19.03.2026

  • 2 Шиши е развързал

    5 0 Отговор
    Кесията. Каквото не става с пари, става с много пари.

    21:38 19.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    преди 35 мутрите също бяха спортисти
    по точно борчета

    21:42 19.03.2026

  • 4 Историка

    3 0 Отговор
    Циркът е пълен. Опозицията не казва кои са 50-те клуба искащи общо събрание. Станка не казва кои са 80-клуба които я подкрепят... Членове са 131 клуба. Един се губи. Този който знае истината

    21:46 19.03.2026

  • 5 Гост

    4 0 Отговор
    Малките пеефчета

    21:48 19.03.2026

  • 6 Помак

    0 0 Отговор
    Това няма да спаси св ..ята с танка и Ено

    22:14 19.03.2026

  • 7 Гласът

    0 1 Отговор
    Станка трябва да бъде подкрепена.. защото е с чисто сърце... Гриша Ганчев разсипа.родната борба... наистина става дума за много пари

    22:16 19.03.2026

  • 8 тепих

    0 0 Отговор
    Добре,че беше един натурализиран руснак,да вземе бронзов медал.
    Никога не станали олимпийски шампиони си отмъщават на истински олимпийски шампиони.
    Да последва примера на ляля си Стефка и да си ходи

    22:17 19.03.2026

