Отговорът на федерацията по борба: 80 клуба застават зад Станка Златева

Управителният съвет на Българската федерация по борба ще изпълни стриктно законовите си ангажименти по внесената подписка за извънредно Общо събрание, информират от централата чрез официално съобщение.

От там обаче подчертават, че имат категоричната подкрепа на над 80 клуба за програмата за реформи на председателя Станка Златева, насочена към устойчиво развитие и прозрачност на българската борба.

Както вече стана ясно, 50 клуба внесоха искане за свикване на Общо събрание за смяна на ръководството.

Ето и съобщението:

Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) ще изпълни стриктно всичките си законови ангажименти, свързани с внесената подписка за свикване на извънредно Общо събрание.

В тази връзка компетентните държавни институции ще извършат необходимата проверка относно редовността на подписите, както и относно правомощията на клубовете, включени в подписката, съобразно актуалното им членство във федерацията.

Към настоящия момент над 80 клуба – редовни членове на Българската федерация по борба – изразяват категорична подкрепа за програмата за реформи, с която през изминалата година Станка Златева бе избрана за председател. Тази програма е насочена към устойчиво развитие, прозрачност в управлението и повишаване на конкурентоспособността на българските състезатели на международната сцена.

Българската борба остава символ на национална гордост - спорт с дълбоки традиции, донесъл на страната ни множество олимпийски, световни и европейски отличия. Днес федерацията продължава да надгражда това наследство с ясната цел да утвърди България сред водещите сили в световната борба.

Управителният съвет потвърждава своята ангажираност към всички национални състезатели, включително представителите на СК по борба ЦСКА, като гарантира изпълнението на поетите задължения, осигуряване на необходимите условия за подготовка и участие в престижни международни състезания при строго спазване на устава и нормативните документи на федерацията.

БФ Борба ще продължи да работи в интерес на спорта, на всички клубове и български състезатели, водена от принципите на законност, отговорност и уважение към традициите на родната борба.