Важните новини във ФАКТИ на 19.03.2026 г.

Румен Радев ще търси мнозинство за смяна на ВСС, обяви се за демонтаж на олигархичния модел

"Прогресивна България" е отговор на очакванията на нашето общество за реална промяна, за справедливост и благоденствие. За общото желание на всички нас да живеем като европейци в собствения си дом. Ние вярваме в нашата хилядолетна култура и традиции. Ние вярваме в таланта и предприемчивостта на българина. Ние вярваме в огромния потенциал на нашата страна". Това заяви във встъпителната си реч лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, който представи приоритетите на партията в зала 3 на НДК, цитиран от Novini.bg.

От БОЕЦ поискаха нова процедура за избор на български европрокурор

"БОЕЦ поиска нова процедура по избор на български европрокурор

Днес внесохме сигнал до Министерски съвет с данни за конфликт на интереси, нарушения и пороци на проведената процедура за избор на европейски прокурор". Това публикува на страницата на формацията във фейсбук председателят на Управителния съвет на гражданското движение Георги Георгиев. Ето и още от неговите думи:

Пеевски, Борисов и Сарафов искат да си гарантират безнаказаност и пълен контрол върху прокуратурата и възможните рискове за тях. За целта си назначиха удобни и верни ръководители на Апелативна прокуратура и Софийска градска прокуратура. Остава им последната стъпка – да назначат свое вярно джудже и в Европейската прокуратура. Проведеният от предишното ръководство на МП конкурс, изцяло под контрола на Пеевски, показва това. Разследването на БОЕЦ осветлява схемата. За нас е изключително важно да не позволим на мафията да реализира своят план, затова считаме, че излъчените от кабинета „Желязков“ кандидати трябва да бъдат оттеглени и да стартира нова, прозрачна процедура.

В сигнала на БОЕЦ се казва:

„…След анализ на всичко представено в неговата съвкупност, БОЕЦ считаме, че конкурсът за Европейски прокурор е напълно компрометиран и режисиран за постигане на конкретна цел – да се гарантира избора на конкретни кандидати от цитираните по-горе лица, зад които се крият други интереси на други лица, конкретно Делян Пеевски, Бойко Борисов и Борислав Сарафов, нямащи нищо общо с върховенството на правото. По този начин тази група, по предварително подготвен сценарии, си гарантира, че или Беличев, или Райдовска ще бъдат избрани за европрокурор (Петков е само маскировка и няма да пречи на първите двама), а другият съответно става представител на офиса в София. Така Пеевски и сегашното ръководство на прокуратурата, в лицето на Сарафов и Русинова, си осигуряват удобен Европрокурор и удобен представител на делегираните прокурори в София.

Г-н Гюров, поради описаните пороци БОЕЦ считаме, че този конкурс следва да бъде отменен и проведен отново от комисия, съставена от нови лица, чиято експертиза и независимост е извън съмнение, като бъдат допуснати и избрани магистрати с проверен интегритет, за да има България своя достоен представител в Европейската прокуратура и да бъде прекъснато влиянието на модела Борисов-Пеевски в процедурата по избор на български европейски прокурор.

За резултатите от нашето разследване БОЕЦ ще уведомим и ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши (адрес: ЕРРО - [email protected]) поради факта, че замесените лица в избора на нов Европейски прокурор за България са служители на Европрокуратурата към настоящия момент и като такива те се занимават само с дела от компетентността на Европейската прокуратура, за която следва да имат съответен интегритет. С оглед на това считаме, че е наложителна незабавна проверка на цялостната работа на прокурор Михаела Райдовска и прокурор Димитър Беличев, като делегирани Европейски прокурори за България във връзка с правилното прилагане на закона и легитимността на наблюдаваните от тях дела и съответствие на работата им с интегритета към Европейската прокуратура.

Ще сезираме и Комитета по подбор на европрокурори към Европейския парламент (адрес: [email protected]) за опорочения подбор за европрокурор в България с искане за отмяна на проведената процедура и насрочване на нова такава, която да се проведе съгласно правилата и от независимо жури.

Случаят "Петрохан- Околчица": Още на 3 февруари МВР са знаели къде е кемперът на Калушев

От българското представителство на „Мерцедес“ още на 3 февруари са посочили на МВР къде се намира издирваният кемпер на Ивайло Калушев, научи агенция BulNews.

Това се случва ден, след като на 2 февруари, понеделник, в хижа „Петрохан“ са намерени труповете на 49-годишния Ивайло Иванов, на 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев. При първоначалните разпити на Деян Илиев-Мексиканеца става ясно, че го няма кемперът на Ивайло Калушев, който е заминал в неделя заедно с Николай Златков и Александър Макулев.

По тази причина разследващите в София изпращат новобранец от екипа до „Мерцедес“ с молба да опитат по GPS-са да открият къде се намират тримата мъже. От фирмата бързо установяват, че кемперът е спрян в планината над врачанското село Згориград. Един час по-късно тази информация е докладвана на МВР.

В Кърджалийско: Кмет сигнализира за натиск заради промяната в политическите му възгледи

Икономическа полиция в Кърджали проверява сигнал от кмет на село за натиск от страна на общински кмет заради изборите, съобщават от bTV. Случаят е от Община Ардино, а по него предстои проверка и на прокуратурата.

Партия ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно национално събрание в неделя

ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание. Събитието ще събере над 1000 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от пресцентъра на формацията. Форумът ще се състои на 22 март - неделя в Изложбена зала 6, Интер Експо център и ще започне в 12:00 ч.

Отиде си синоптикът легенда Минчо Празников

На 88-годишна възраст е починал синоптикът Минчо Празников. Това съобщи във Фейсбук колегата му Иво Андреев. "Отиде си Минчо Празников. Легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек. Благодаря ти за всичко, големи Буда - почивай в мир", пише в публикацията си Андреев, цитиран от БНТ.

Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Физика и метеорология". Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили.

Явор Куюмджиев: За пръв път от 2009 г. имаме министър, който разбира от енергетика. Вярвам, че ще предоговорим "Боташ"

Световната икономика ще оцелее, но това няма да бъде добре за бизнесите и хората. Ще бъде тежко изпитание, защото при цена около 120 долара на барел, цената на колонка би трябвало да бъде 1,70. При цена 200 долара бихме отишли към една катастрофа. Надеждата на всички е този конфликт да спре по-рано, отколкото по-късно, но ако продължи, не знам какво може да се случи. Това заяви пред bTV енергийният експерт Явор Куюмджиев относно кризата с горивата заради конфликта в Близкия изток, цитиран от novini.bg.

Димитър Ганев: Очаквам за Радев да гласуват около 1 милион души. И въпреки това няма да получи 121 депутата

И при Симеон Сакскобургготски, и при Борисов, и при ИТН, и при „Продължаваме Промяната“ общото е това, че успяваха да мобилизират електорална подкрепа на базата на говорене срещу статуквото. Същото сега е и с формацията на Румен Радев. В момента ни очаква именно мобилизация на т.нар. наказателен вот срещу статуквото от последните няколко години. И до голяма степен формацията на Румен Радев ще бъде тази, която ще обере този протестен вот. Това заяви в ефира на NovaNews политологът от агенция „Тренд“ Димитър Ганев, цитиран от novini.bg.

Позовавайки се на социологически проучвания, Ганев очаква над 3,1 млн. избиратели да отидат до урните на 19 април, от които около 1/3, според него, ще дадат гласа си за бившия президент, или това са около 1 млн. гласоподаватели.

Томислав Дончев: Въпреки измъченото мнозинство, редовното правителство успя да прокара десетки реформи по ПВУ

През 2025 г., въпреки трудното и измъчено мнозинство, което имаше това Народно събрание, правителството успя да прокара десетки реформи, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Благодарение на това България успя да получи два млрд. евро през миналата година, което е изключително важно за осигуряване на плащанията. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш вицепремиер и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в деня на последното редовно заседание на настоящия парламент, цитиран от БТА.

Омбудсманът организира публична среща заради високите сметки за ток

Омбудсманът Велислава Делчева организира публична среща на всички заинтересовани страни на тема: „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“, съобщават от институцията. Форумът ще се проведе на 20 март 2026 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на институцията на омбудсмана на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.

В дискусията ще участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.

Поводът са стотиците сигнали на граждани от цялата страна за високите сметки за електроенергия, постъпващи в институцията на омбудсмана. По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.

КЕВР глоби „Топлофикация София“ за манипулация на енергийната борса

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което наложи имуществени санкции на „Топлофикация София“ ЕАД и на „Енерджи Маркет“ АД. Санкциите са за нарушение на забраната за манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия съгласно Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), съобщиха от енергийния регулатор.

НЗОК: Над 9 млн. евро е надлимитната дейност на болниците за два месеца

Надлимитната дейност, извършена от болниците през декември 2025 г. и януари 2026 г. и отчетена за заплащане, е повече от 9 милиона евро, каза пред журналисти Станимир Михайлов, председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и заместник-министър на финансите, след заседание на надзорниците.

Кирил Петков: Борисов, със 70-те дела на трупчета, е по-несвободен отколкото дори Благо Коцев, когато беше в ареста

В България прокуратурата се използва извън закона. Всъщност се използва като бухалка. Това заяви Кирил Петков пред журналисти днес във връзка със заседанието по делото срещу него, повдигнато заради арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова пред 2022 година, цитиран от "Фокус".

Румен Христов: Не се притесняваме от "Магнитски", Горанов е от най-добрите финансисти у нас

Ние не се притесняваме от "Магнитски", защото разглеждаме Владислав Горанов като един от най-добрите финансисти на България. При него имаше излишъци, нямаше дефицити и смятаме, че ще бъде много полезен за връщането на политиките и позициите на ГЕРБ по отношение на консервативната фискална политика.

Премиерът Гюров: Демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан. Излезте и гласувайте (ВИДЕО)

Служебният премиер Андрей Гюров отправи призив към българските граждани да упражнят правото си на глас. В публикация на страницата си във фейсбук той подчерта значението на активното участие в изборния процес, цитиран от Нова телевизия.

Министър-председателят припомни, че в края на миналата година на многохилядни протести в цялата излязоха българи с ясно послание срещу корупцията и злоупотребата с власт. „Те казаха достойно НЕ на усещането, че властта е средство за лична употреба на малцина“, посочва премиерът.

В публикацията си той отбеляза, че Министерство на вътрешните работи е започнало действия срещу купуването на гласове. „Демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан“, подчертава Гюров. По думите му правителството въвежда ясни правила, гарантира тайната на вота и предприема мерки срещу натиска върху избирателите.

Служебният премиер е категоричен, че честните избори не зависят единствено от институциите. „Нито едно правителство не може само да гарантира честни избори. Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите“, заявява той. Гюров отправи и директен апел: „Излезте и гласувайте“.

Над 32 000 души са изразили желание да гласуват в чужбина

Над 32 000 души са изразили желание да гласуват в чужбина, заявления могат да се подават до 24 март, каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на редовния седмичен брифинг за вота.

Асен Василев: Първа сила не е Радев, а хората, които ще гласуват, но не са решили за кого

Първа политическа сила не е Румен Радев, а хората, които ще гласуват, но не са решили за кого.

Иван Демерджиев: Нито мога, нито искам да нареждам арести

Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Така бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира обвиненията на депутата от ПГ на "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали.

Депутатите забраниха на Трайчо Трайков да преструктурира БЕХ

Парламентарната Комисия по енергетика прие единодушно решение, с което категорично забрани на служебния министър Трайчо Трайков да извършва каквито и да било промени в структурата на "Български енергиен холдинг" (БЕХ).

Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му

"Скъпи сине, Ивик, в последните си земни думи ти ме помоли за прошка, сега е моят ред - аз те моля - прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март, не мога да позволя този свят ритуал, да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си", пише Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, намерен мъртъв в кемпер в началото на февруари. Дни преди да бъде открито тялото му, майката получава смс, в който Калушев я моли за прошка.

ЦИК: Почти 1500 жени влизат в битката за парламента срещу над 3300 мъже

Продължава работата по подготовката и организацията за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 година, към момента всичко е нормално, това заяви на брифинг пред медиите говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева.

Балабанов към журналист в НС: После индивидуално ще се разправям с Вас!

Депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов предупреди журналистът Лъчезар Лисицов, че „инвидидуално ще се разправи“ с него.

Почистват нерегламентирани драсканици от фасади и обществени пространства

Столична община започна системно почистване на надраскани обществени пространства с цел възстановяване на чистия и поддържан облик на града. Дейностите започнаха от централната градска част, включително пространствата около парка на НДК, които през последните години се превърнаха в обект на масови нерегламентирани надписи.

Столичният инспекторат санкционира фирма и шофьори за нерегламентирано изхвърляне на земни маси

Столичният инспекторат състави 4 акта за административни нарушения при проверка в с. Бистрица, м. „Хумата“, във връзка с нерегламентирано транспортиране и изхвърляне на земни маси.

Скандал в парламента заради изваждането на ТЕЦ "Марица-изток 2" от БЕХ

Напрежението в парламентарната комисия по енергетика ескалира днес, след като синдикатите поискаха спешно изслушване на служебния ресорен министър Трайчо Трайков. Повод за недоволството е предложението за преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), което предвижда изваждането на ТЕЦ "Марица-изток 2" и въгледобивните мини от структурата на държавното дружество. Според енергийния министър обаче, отлагането на реформата ще блокира напълно средствата от Европа.