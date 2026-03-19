65% от американците смятат, че Тръмп ще изпрати войски в Иран

19 Март, 2026 23:19 591 18

Едва 7% подкрепят тази идея, сочи ново социологическо проучване в Съединените щати

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 65% от американците смятат, че президентът Доналд Тръмп ще разпореди на войските на САЩ да се включат в мащабна сухопътна война в Иран и едва 7% подкрепят тази идея, сочи ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос, приключило днес, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тридневното допитване показа, че общата подкрепа за Тръмп сред американската общественост остава почти непроменена на 40%, което е с един процентен пункт повече в сравнение с проучването на Ройтерс/Ипсос, проведено в часовете непосредствено след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Новото допитване, в което са участвали 1545 пълнолетни американски граждани от цялата страна, има допустима грешка от около 3 процентни пункта, отбелязва Ройтерс.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви днес, че целите на Съединените щати във войната срещу Иран не са се променили от началото на ударите на 28 февруари, предаде Ройтерс, пише БТА.

До момента САЩ са нанесли удари по 7000 цели на територията на Иран и са поразили над 40 ирански кораба за поставяне на мини, както и 11 подводници.

Хегсет заяви пред журналисти, че целите, определени директно от президента Доналд Тръмп, остават същите, каквито са били в първия ден. Той подчерта, че това не са целите, за които пишат медиите, или за които твърди Иран, нито са нови цели, а са първоначалните цели, които остават непроменени и се изпълняват по план. В изказването си той отдели няколко минути, за да критикува медиите.

Хегсет уточни, че целите включват унищожаване на иранските ракетни установки, отбранителната индустриална база и военноморските сили на Иран, както и недопускане Иран да придобие ядрено оръжие.

Ройтерс съобщи вчера, че администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля разполагането на хиляди американски военнослужещи за засилване на операцията в Близкия изток, в момент, когато въоръжените сили на САЩ се подготвят за възможни следващи стъпки в кампанията срещу Иран.

Сред разглежданите варианти е осигуряването на безопасно преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток, като тази мисия ще се изпълнява основно от военновъздушните и военноморските сили. Според източници на Ройтерс подобна операция може да включва и разполагане на американски войски по крайбрежието на Иран.

На същия брифинг председателят на Съвета на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви, че американската армия върви по план за постигане на целите си и че САЩ нанасят удари все по-дълбоко в иранската територия.

В същото време Кейн призна, че Иран все още разполага с известен ракетен потенциал, но отбеляза, че страната е влязла в конфликта с голямо количество оръжия.

Иранските атаки срещу енергийна инфраструктура, в отговор на израелски удари по газови съоръжения, доведоха до най-сериозната ескалация в почти триседмичната война, като предизвикаха рязко повишаване на цените на газа и допълнително поскъпване на петрола днес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз смятам ,че Марйййката

    11 3 Отговор
    не е у ред.

    23:20 19.03.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 15 Отговор
    Да изпрати войски в Иран и да ги приключи набързо Тръмп
    И Да завладее света,да видя тогава българите на какво ще се правят

    Коментиран от #12

    23:22 19.03.2026

  • 3 Сатана Z

    12 2 Отговор
    А колко процента от Краварите смятат,че тия войски ще се върнат живи или в тенекиени кутии?

    Коментиран от #6

    23:23 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НЕКА НЕКА

    13 4 Отговор
    ТЪКМО ТАКА ЩЕ ЗАТЪНЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ В ИРАН И СТОВА ЩЕ ДОЙДЕ КРАЯ НА ЕВЕРИТЕ И САЩ.

    23:23 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп ще помага на Путин

    1 9 Отговор
    А Путин ше прати Роби да се бият за Тръмп в Иран

    23:26 19.03.2026

  • 10 И наМакятиВ

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Газа.

    23:26 19.03.2026

  • 11 ...

    2 0 Отговор
    Ами да праща... не ми пука

    23:27 19.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "имам специален":

    Имам специален балсам Джеси Волт специално за мене

    23:29 19.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Феникс

    5 1 Отговор
    Браво на рижавият клоун, столицата на чафутия заприлича на газа! :)

    23:30 19.03.2026

  • 16 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Дончо си прави каквото си поиска ,преди два часа каза че нямал намерение да праща войници за сега а и да пратя няма да ви кажа 🤣.

    23:37 19.03.2026

  • 17 Хмм

    1 2 Отговор
    Какво имат предвид под „смятат ще изпрати“? Той вече го е направил. Десантният кораб Триполи с хиляди морски пехотинци, който функционира и като малък самолетоносач, превозващ изтребители Ф-35, транспортни самолети МВ-22 Оспрей, хеликоптери и десантни кораби, напусна Япония и се отправи натам. Преди два дни той беше в Сингапур. Даже днес Нетаняху заяви в интервю, че сме насред война и че предстои инвазия.

    Коментиран от #18

    23:43 19.03.2026

  • 18 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Възможно ли е и от Европа да се изнасят американски войници от базите тука от 19 часа не са спирали има частно летище близо до нас го ползват по някога за учения , излитат едни много големи самолети за войници не ги знам как се казват и по малки самолети,хеликоптери явно ги водят тук товарят и се махат.От време на време е имало трафик ама като това днес с часове никога и още не са спрели.

    23:54 19.03.2026