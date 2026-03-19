65% от американците смятат, че Тръмп ще изпрати войски в Иран

Около 65% от американците смятат, че президентът Доналд Тръмп ще разпореди на войските на САЩ да се включат в мащабна сухопътна война в Иран и едва 7% подкрепят тази идея, сочи ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос, приключило днес, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тридневното допитване показа, че общата подкрепа за Тръмп сред американската общественост остава почти непроменена на 40%, което е с един процентен пункт повече в сравнение с проучването на Ройтерс/Ипсос, проведено в часовете непосредствено след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Новото допитване, в което са участвали 1545 пълнолетни американски граждани от цялата страна, има допустима грешка от около 3 процентни пункта, отбелязва Ройтерс.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви днес, че целите на Съединените щати във войната срещу Иран не са се променили от началото на ударите на 28 февруари, предаде Ройтерс, пише БТА.

До момента САЩ са нанесли удари по 7000 цели на територията на Иран и са поразили над 40 ирански кораба за поставяне на мини, както и 11 подводници.

Хегсет заяви пред журналисти, че целите, определени директно от президента Доналд Тръмп, остават същите, каквито са били в първия ден. Той подчерта, че това не са целите, за които пишат медиите, или за които твърди Иран, нито са нови цели, а са първоначалните цели, които остават непроменени и се изпълняват по план. В изказването си той отдели няколко минути, за да критикува медиите.

Хегсет уточни, че целите включват унищожаване на иранските ракетни установки, отбранителната индустриална база и военноморските сили на Иран, както и недопускане Иран да придобие ядрено оръжие.

Ройтерс съобщи вчера, че администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля разполагането на хиляди американски военнослужещи за засилване на операцията в Близкия изток, в момент, когато въоръжените сили на САЩ се подготвят за възможни следващи стъпки в кампанията срещу Иран.

Сред разглежданите варианти е осигуряването на безопасно преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток, като тази мисия ще се изпълнява основно от военновъздушните и военноморските сили. Според източници на Ройтерс подобна операция може да включва и разполагане на американски войски по крайбрежието на Иран.

На същия брифинг председателят на Съвета на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви, че американската армия върви по план за постигане на целите си и че САЩ нанасят удари все по-дълбоко в иранската територия.

В същото време Кейн призна, че Иран все още разполага с известен ракетен потенциал, но отбеляза, че страната е влязла в конфликта с голямо количество оръжия.

Иранските атаки срещу енергийна инфраструктура, в отговор на израелски удари по газови съоръжения, доведоха до най-сериозната ескалация в почти триседмичната война, като предизвикаха рязко повишаване на цените на газа и допълнително поскъпване на петрола днес.