Пау Кубарси – юношата, който покори Барселона със 100 мача още на 18г.

Барселона има нова млада звезда, която вече пише история на „Камп Ноу“. Само на 18 години, Пау Кубарси отбеляза своя стотен официален двубой с екипа на каталунския гранд, след като помогна на тима да надвие Гуадалахара с 2:0 в мач за Купата на краля. Това постижение е истински феномен, особено за централен защитник, тъй като обикновено младите таланти получават шанс в нападението, а не в сърцето на отбраната.

Кубарси, който още преди година бе определен като „вундеркинд“ от футболните анализатори, продължава да впечатлява с изключителната си зрялост и хладнокръвие на терена. Неговата игра се отличава с прецизни пасове, безупречно позициониране и способност да чете играта като истински ветеран. Неслучайно легенди като Шави Ернандес и Роналд Куман не пестят суперлативи по негов адрес.

„Изумително е да видиш такова представяне от толкова млад футболист. Това е нещо извън нормалното!“, възкликна Шави, който даде шанс на Кубарси в първия състав.

Роналд Куман добави: „Момчето играе като опитен професионалист".

Самият Кубарси не крие радостта си от юбилейния мач: „Изключително съм щастлив, че достигнах 100 срещи с любимия си клуб, и то в турнира, в който дебютирах. Надявам се да продължа да защитавам цветовете на Барселона още дълги години.“

Младият испанец вече е част и от националния отбор на Испания, а стойността му на трансферния пазар се изстреля до внушителните 80 милиона евро.

Договорът му с „блаугранас“ е до 2029 година, което гарантира, че феновете на Барса ще се наслаждават на таланта му още дълго време.