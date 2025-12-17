Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пау Кубарси – юношата, който покори Барселона със 100 мача още на 18г.

Пау Кубарси – юношата, който покори Барселона със 100 мача още на 18г.

17 Декември, 2025 14:38 546 1

  • пау кубарси-
  • барселона-
  • 100 мача-
  • млад защитник-
  • футболен талант-
  • купа на краля-
  • шави ернандес-
  • роналд куман-
  • национален отбор на испания-
  • трансферна стойност-
  • футболни новини

Младокът следва стъпките на великите защитници

Пау Кубарси – юношата, който покори Барселона със 100 мача още на 18г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона има нова млада звезда, която вече пише история на „Камп Ноу“. Само на 18 години, Пау Кубарси отбеляза своя стотен официален двубой с екипа на каталунския гранд, след като помогна на тима да надвие Гуадалахара с 2:0 в мач за Купата на краля. Това постижение е истински феномен, особено за централен защитник, тъй като обикновено младите таланти получават шанс в нападението, а не в сърцето на отбраната.

Кубарси, който още преди година бе определен като „вундеркинд“ от футболните анализатори, продължава да впечатлява с изключителната си зрялост и хладнокръвие на терена. Неговата игра се отличава с прецизни пасове, безупречно позициониране и способност да чете играта като истински ветеран. Неслучайно легенди като Шави Ернандес и Роналд Куман не пестят суперлативи по негов адрес.

„Изумително е да видиш такова представяне от толкова млад футболист. Това е нещо извън нормалното!“, възкликна Шави, който даде шанс на Кубарси в първия състав.

Роналд Куман добави: „Момчето играе като опитен професионалист".

Самият Кубарси не крие радостта си от юбилейния мач: „Изключително съм щастлив, че достигнах 100 срещи с любимия си клуб, и то в турнира, в който дебютирах. Надявам се да продължа да защитавам цветовете на Барселона още дълги години.“

Младият испанец вече е част и от националния отбор на Испания, а стойността му на трансферния пазар се изстреля до внушителните 80 милиона евро.

Договорът му с „блаугранас“ е до 2029 година, което гарантира, че феновете на Барса ще се наслаждават на таланта му още дълго време.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаков

    1 0 Отговор
    Все още допуска грешки но е на 18 год...няколко гола в последно време станаха защото не успява да се изтегли навреме,но е млада надежда две мнения няма..

    16:01 17.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ