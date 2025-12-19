Лапорта избухна срещу Реал Мадрид: Имат една боклукчава телевизия, от която повръщат лъжи

Словесната война между президентите на Барселона и Реал Мадрид Жоан Лапорта и Флорентино Перес не спира. След като отговори на обвиненията на президента на "лос бланкос" по случая „Негреира“, които определи като „остър барселонит“, сега босът на каталунците използва традиционната коледна вечеря на клуба, за да атакува без задръжки вечния съперник:.

"Те практикуват цинизъм и безмерна арогантност; разполагат с една боклукчава телевизия, от която повръщат лъжи и тровят постоянно и непрекъснато. На тях казвам, че Барса отново е силен, както на терена, така и извън него. Докато те унищожават и се опитват да изтрият или изкривят историята, няма да успеят. Ние градим и изграждаме една великолепна епоха в историята на Барса, която отново ще докосне славата и ще твори история, и това е благодарение основно на вас", отсече Лапорта на събитието, обръщайки се към всички играчи на клуба.

🚨💥 Laporta explota contra el Madrid en la cena de Navidad del Barça pic.twitter.com/p3spAZLnEH — MARCA (@marca) December 18, 2025

В този дух, ръководителят на „блаугранас“ призна, че е имал нужда да си „отдъхне малко“ от тази ситуация: „Трябва да кажа, че това ниво, което достигнахме, също поражда завист, а тя се управлява много зле от онези, които, използвайки нечестни похвати, нарушават всички кодекси на поведение – етични и морални, а не само спортните. Предполагам знаете кого имам предвид: онези, които са автори на постоянни кампании за уронване на престижа на нашата емблема и нашата същност. И ние няма да позволим това. Това са същите, които бъркат властта с непросветен деспотизъм".

В „Палау Блауграна“, пред всички състави на професионалните секции на клуба и техните треньорски щабове, Лапорта се отпусна и говори без задръжки за всичко, случило се през последните дни в откритата война, която води с Реал Мадрид и Флорентино Перес. В тази предколедна реч Лапорта също така отправи послание на оптимизъм за бъдещето, намеквайки за предстоящите избори: "Бих искал да продължа да ви виждам тук и следващата Коледа, празнувайки успехите на Барса. Да живее Барса и да живее Каталуния".

В четвъртък Лапорта показа и по-личната си страна в интервю за TVE, в което, макар и записано през ноември, той вече остро критикуваше новото отношение на Реал Мадрид по скандалния случай „Негрейра“: „В Мадрид се диша власт, в Барса – свобода. Отношенията с Флорентино са добри. Те искат да разтеглят процеса „Негреира“ като дъвка. Сега имат хроничен барселонит. Прекарват дните си, говорейки за Негрейра. Ние го обяснихме много добре и представихме доказателства в съда, че е имало доклади, а никой друг не е представил доказателства, че сме купували съдии, защото това не се е случило.“