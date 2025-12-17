Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер хареса младежки национал на Англия за заместник на Дензъл Дъмфрис

Интер хареса младежки национал на Англия за заместник на Дензъл Дъмфрис

17 Декември, 2025 21:03 521 1

  • интер-
  • защитник-
  • дензъл дъмфрис-
  • брук нортън-къфи-
  • дженоа

„Нерадзурите“ може да се насочат към сделка за бившия защитник на Арсенал Брук Нортън-Къфи

Интер хареса младежки национал на Англия за заместник на Дензъл Дъмфрис - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Интер започва да обмисля възможностите за заместник на Дензъл Дъмфрис, за който се очаква да не бъде на разположение няколко месеца след операцията, която претърпя, предаде sportal.bg.

Дъмфрис беше опериран в Лондон по-рано тази седмица в опит да се справи с проблема с глезена си, чието разрешаване отнема повече време от очакваното. Първоначалните информации сочат, че нидерландецът може да отсъства от терените от два до три месеца.

„Нерадзурите“ може да се насочат към сделка за бившия защитник на Арсенал Брук Нортън-Къфи, който впечатлява с екипа на Дженоа през настоящия сезон, пише Gazzetta dello Sport. 21-годишният играч премина в тима от Серия "А" от “артилеристите” през миналото лято. Досега бившият младежки национал на Англия изигра пълни 90 минути в 14 от 15 мача в италианския елит, като пропусна само един поради наказание.

Ако Интер вземе окончателно решение за трансфер за Нортън-Къфи през януари, вестникът посочва сума от около 20 милиона евро. Останалите разглеждани от “нерадзурите” варианти са Марко Палестра от Каляри, Рафик Белгали от Верона и Морис Валинчич от Динамо (Загреб).


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мецана

    1 0 Отговор
    А аз харесвам мечо.

    21:08 17.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ