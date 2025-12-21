Новини
Три клуба от Висшата лига следят Дензъл Дъмфрис

21 Декември, 2025 11:53 378 0

Манчестър Юнайтед, Нюкасъл и Астън Вила с интерес към халф-бека на “нерадзурите”

Три клуба от Висшата лига следят Дензъл Дъмфрис - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед, Нюкасъл Юнайтед и Астън Вила проявяват интерес към десния халф-бек на Интер Дензъл Дъмфрис, съобщава “TEAMtalk”.

Нидерландският национал продължава да бъде сред най-желаните играчи на своята позиция, като качествата му да се включва остро и напред го правят особено привлекателен за клубовете от Висшата лига. Физическата му мощ, скоростта и натрупаният опит на най-високо ниво са основните фактори, които поддържат високия интерес към него от страна на английските отбори, пише още в материала.

Дъмфрис е утвърден титуляр в Интер. Въпреки това евентуален трансфер няма да бъде лесен. 29-годишният футболист има договор с Интер до 2028 година, което поставя силна позиция за италианския клуб при евентуални преговори.


