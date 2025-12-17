Новини
Флик разкри "къртица" в Барселона

17 Декември, 2025 19:33 973 0

Бранителят Роналд Араухо трябва да се завърне след Коледните празници

Флик разкри "къртица" в Барселона - 1
Снимка: YouTube
Треньорът на Барселона Ханзи Флик е разкрил играч от тима си, който е информирал медиите за неща от кухнята на отбора.

Това съобщава журналистът от COPE Виктор Наваро в профила си в една от социалните мрежи.

Името на играча и точно каква информация и изнесъл пред медиите не се разкрива.

След 16 кръга в Ла Лига Барселона е лидер в класирането, като има 4 точки аванс през Реал (Мадрид).

В следващия си шампионатен двубой, на 21 декември, Барселона гостува на Виляреал.

Бранителят Роналд Араухо трябва да се завърне на разположение на Барселона след Коледните празници, съобщава Marca

Както е известно, футболистът си взе почивка за възстановяване от психологически проблеми, като за целта посети свети места в Йерусалим. Араухо планира да прекара празниците със семейството си в Уругвай, което се очаква също да има положителен ефект за възстановяването му.

За последно Араухо бе на терена на 25 ноември в мача от Шампионска лига срещу Челси (0:3).

Според информацията, Араухо трябва да поднови занимания с Барселона на 29 декември с останалите си съотборници, като плановете са да е на линия още за първия мач на отбора след Коледните празници, който е на 3 януари срещу Еспаньол.


Испания
